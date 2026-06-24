القاهرة، أعلنت مجموعة عامر القابضة عن تعيين داليا الكردي في منصب رئيس القطاع التجاري للمجموعة، في خطوة تعكس توجه المجموعة لتعزيز هيكلها القيادي ودعم خططها الاستراتيجية للنمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

تتمتع داليا الكردي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات المبيعات والتسويق والاستراتيجية التجارية وتطوير الأعمال، شغلت خلالها العديد من المناصب التنفيذية والقيادية في كبرى الشركات. وقد أمضت أكثر من 10 سنوات من مسيرتها المهنية في قطاعي السلع الاستهلاكية والتجزئة، قبل أن تواصل نجاحاتها في قطاعات التطوير العقاري والضيافة والتسويق.

وتضم مسيرتها المهنية محطات بارزة في مؤسسات وشركات من بينها راية القابضة، والأهرام للمشروبات، وسلسلة مطاعم آربيز، إلى جانب توليها منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تروبيكانا، والرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، وأخيرًا الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركةA Capital Holding .

وخلال مسيرتها المهنية، نجحت في قيادة فرق العمل، وبناء العلامات التجارية، وتطوير استراتيجيات تجارية فعالة أسهمت في تحقيق معدلات نمو قوية في الأداء البيعي والتشغيلي.

ومن المقرر أن تتولى داليا الكردي قيادة الاستراتيجية التجارية لمجموعة عامر القابضة، بما يشمل أنشطة التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال، في إطار خطط المجموعة لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العقاري المصري.

وأكدت المجموعة أن هذا التعيين يأتي ضمن استراتيجيتها للاستعانة بالكوادر القيادية ذات الخبرات الواسعة، بما يدعم خطط النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات الحالية والمستقبلية.

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