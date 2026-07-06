أعلنت مجموعة شيدي للضيافة عن تعيين ميلوش نيدوفيتش في منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار وإدارة الأصول، في خطوة تعزّز فريقها القيادي وتواكب خططها الطموحة للتوسع، إلى جانب تطوير قدراتها في هذا المجال.

وسيتولى نيدوفيتش قيادة استراتيجية الاستثمار وإدارة الأصول عبر محفظة المجموعة المتنامية، مع التركيز على تعزيز الأداء المالي، تحقيق نمو مستدام وتوفير قيمة طويلة الأمد، بما يدعم مسيرة تطوّر المجموعة نحو تقديم منظومة متكاملة لحلول الضيافة.

يمتلك نيدوفيتش خبرة تزيد على 15 عاماً في مجالَي التمويل وإدارة الأصول ضمن قطاع الضيافة الفاخرة، اكتسب خلالها خبرات واسعة في الحوكمة المالية، الإشراف على الاستثمارات وتعزيز الأداء التشغيلي في الأسواق العالمية. كما شغل مناصب قيادية في القطاع المالي لدى شركة حياة للفنادق ومجموعة ريكاس للضيافة، ضمن بيئات تشغيلية ومشاريع قيد الافتتاح في كل من أوروبا، آسيا والشرق الأوسط.

وفي منصبه الجديد، سيشرف على استراتيجيات توزيع رأس المال وتعظيم الإيرادات في العقارات التي تديرها المجموعة، إلى جانب تحديد الفرص الاستثمارية الاستراتيجية للمُلّاك، المستثمرين وشركاء التطوير. كما سيقود توسيع خدمات إدارة الأصول التي تقدمها مجموعة شيدي للضيافة، بهدف الارتقاء بأداء العقارات التابعة لجهات خارجية وتحقيق عوائد أفضل لهم. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم دمج التقنيات الناشئة التي تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة الضيوف، بما يعزّز الابتكار في مختلف مشاريع المجموعة.

وبهذه المناسبة، علّق ستيفان شوبباخ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة شيدي للضيافة، قائلاً: "يسرّنا انضمام ميلوش إلى مجموعة شيدي للضيافة في مرحلة مفصلية من مسيرتنا. ومع مواصلة تنفيذ خططنا الطموحة للتوسّع، ستشكّل خبرته المالية وحنكته التجارية إضافةً قيّمة لتعزيز قدراتنا ودعم جهودنا في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل."

ومن جانبه، قال ميلوش نيدوفيتش: "ترتكز مجموعة شيدي للضيافة على إرث عريق ورؤية واضحة للمستقبل، ويسعدني أن أكون جزءاً من هذه المرحلة الجديدة في مسيرتها. وأتطلع إلى العمل عن كثب مع الفريق لتعزيز الأداء، استكشاف فرص جديدة وبناء شراكات استراتيجية قوية في مختلف مشاريع المجموعة."

نبذة عن مجموعة شيدي للضيافة

انطلاقاً من جوهر علامتها التجارية "رحلة بلا حدود"، تنسج مجموعة شيدي للضيافة مفهوماً متجدداً للضيافة الفاخرة، حيث تنظر إلى كل وجهة باعتبارها تجربةً متفرّدة تستمدّ هويتها من روح المكان، تعبّر عن ثقافته المحلية وتجمع بين التصميم المدروس والفخامة الهادئة.

وتعمل المجموعة كمنظومة متكاملة لحلول الضيافة، تشمل تطوير الفنادق والمنتجعات والمساكن الفندقية ذات العلامات التجارية وإدارتها، تحت علامتين مميزتين هما شيدي، علامتها العريقة التي تجسّد مفهوم الفخامة الهادئة، وسيراي، علامة ضيافة فاخرة تستلهم مفهومها من أسلوب حياة نشط وحافل بالتجارب. كما تقدم المجموعة خدمات إدارة الأصول والاستشارات التطويرية في قطاع الضيافة للمُلّاك والمستثمرين.

واستناداً إلى إرثها العريق الممتد منذ عام 1990، تضم محفظة مجموعة شيدي للضيافة اليوم نخبةً من الوجهات البارزة، تشمل شيدي مسقط في سلطنة عُمان، شيدي أندرمات في سويسرا، شيدي البيت في دولة الإمارات العربية المتحدة، شيدي كتارا في قطر، شيدي الجونة في مصر، مساكن شيدي لوستيكا باي في مونتينيغرو، شيدي الحِجر في العُلا، شيدي وادي صفار في الرياض بالمملكة العربية السعودية وشيدي برايفت ريزيدنسز – شارع الشيخ زايد في دبي، الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مجموعة متنامية من المشاريع قيد التطوير في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

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