الإمارات العربية المتحدة: يسرّ سي أف أي، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، أن تعلن اليوم تعيين لويس بريدجر، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجموعة IG في المملكة المتحدة، كرئيس لتطوير الأعمال في المقر الإقليمي في دبي. لويس بريدجر يُعَدّ أحد أبرز الشخصيات في قطاع المال، ويتمتع بخبرة تزيد عن 17 عامًا. وسيكون لديه دور رئيسي في دفع وتعزيز نمو سي أف أي، بالإضافة إلى تعزيز تواجدها العالمي من خلال استهداف مجموعة واسعة من الأسواق الجديدة والحالية.

وسبق أن شغل لويس بريدجر العديد من المراكز القيادية وعمل مع أبرز العلامات التجارية وشركات المال العالمية وشركات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك مجموعة IG وشركة ICE وشركة Travelex وشركة Wonga وشركة Betfair. وتعتبر خبرة لويس بريدجر القيادية الفريدة ورؤيته الثاقبة إضافة نوعية لسي أف أي وقيمة إضافية كبيرة لفريق عمل الشركة، خاصةً وأنّ الشركة تستهدف التوسع عالميًا.

وخلال توليه قيادة أعمال IG في المملكة المتحدة، أظهر لويس بريدجر قدرة فائقة في التعامل بمهنية مع تعقيدات القطاع المالي. وتجربته السابقة كمدير عام لشركة ICE في المملكة المتحدة وأيرلندا، بالإضافة إلى دوره كرئيس لقسم تطوير المنتجات في Travelex، تعكس مدى قدرته على إطلاق وحدات الأعمال والمنتجات الناجحة، وبناء فرق أعمال ريادية عالية الأداء. وقد قاد خطط النمو المالي وأسهم في إنشاء شراكات استراتيجية عالمية.

وفي تصريح له، أشار هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير الإداري لمجموعة سي أف أي، قائلاً: "نحن سعداء جدًا بانضمام لويس بريدجر إلى عائلة سي أف أي كرئيس لتطوير الأعمال، حيث يتمتّع لويس بريدجر بسجل حافل بالإنجازات في قطاع الخدمات المالية وبخبرة عالمية في بناء وإدارة وتنمية الأعمال الناجحة؛ ما يجعله مرشحًا مثاليًا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ومن المقرر أن يقود لويس استراتيجيتنا المستقبلية لتعزيز مكانتنا في عدد من الأسواق العالمية والمحلية".

ومن جانبه، أعرب لويس بريدجر عن ترحيبه الشديد بانضمامه إلى فريق عمل سي أف أي، قائلاً: "إنني متحمس وسعيد جدًا بانضمامي إلى فريق عمل سي أف أي، الذي يتمتع بسجل حافل من الإنجازات بالإضافة إلى التزامها التام بسياسة الابتكار." وتابع "سوف أبذل قصارى جهدي لدعم وتعزيز استراتيجية توسع سي أف أي عالميًا وتنفيذ خططها المستقبلية الطموحة، والتعاون بشكل وثيق مع فريق العمل لتطبيق العديد من الأفكار المبتكرة وتحقيق المزيد من النجاح المبهر".

ويجدر بالذكر أنّ تعيين لويس بريدجر يعكس مدى التزام سي أف أي بجذب أفضل المواهب الريادية وأصحاب الخبرات العالمية من الدرجة الأولى، لقيادة استراتيجياتها وخططها التوسعية الطموحة، وأيضًا لدعم وترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالميًا في قطاع التداول عبر الإنترنت. بالإضافة إلى مواصلة تعزيز قدراتها في تقديم المزيد من خدمات التداول المبتكرة لعملائها في جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن مجموعة سي أف أي المالية

سي أف أي هي وسيط رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع بأكثر من 26 عامًا من الخبرة، وتضم أكبر عدد من الشركات المرخصة والمكاتب الإقليمية مقارنةً بأي مزود آخر في هذا القطاع. وتعمل سي أف أي من خلال شركات مختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لندن، ولارنكا، وبيروت، وعمان، ودبي، والقاهرة، وبورت لويس، وغيرها. وتوفر سي أف أي شروط تداول تنافسية للغاية مع فروقات أسعار تبدأ من صفر، وصفر عمولات، وتنفيذ سريع، ولا يوجد حد أدنى للإيداع في أكثر من 26 سوقًا عالميًا، بما في ذلك الأسهم، والفوركس، والسلع، والمؤشرات، وصناديق الاستثمار المدرجة، وغيرها من المنتجات المالية. وتفتخر سي أف أي بإقامة شراكات عالمية، بما في ذلك نادي شيفيلد يونايتد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي تأسس عام 1889 في مهد كرة القدم الحديثة. وفي لبنان، تعد سي أف أي أيضًا الراعي الرئيسي الرسمي للمنتخب الوطني اللبناني لكرة السلة، وشاركت في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك دعم محمية الشوف للمحيط الحيوي، ومركز سرطان الأطفال في لبنان، وغيرها. وفي مقدمة تبنّي الذكاء الاصطناعي في التداول، أطلقت سي أف أي مؤخرًا العديد من المشاريع المثيرة، بما في ذلك تطبيق CFI Trading، وCapitalise.ai، وTipRanks، وCFI AI Assistant، وغيرها من التطبيقات والأدوات المبتكرة. وتركّز المجموعة على دعمها المتميّز للعملاء، حيث توفّر لهم تقارير فنيّة يومية، وندوات مجانيّة عبر الإنترنت، ومديري الحسابات المخصصين، مما يضمن أفضل تجربة تداول لعملائها في أكثر من 100 دولة.