سيحلّ خافيير أغيلا رئيس مجموعة "آبل ليجر غروب" خلفًا لبيتر فولتن

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مجموعة حياة للفنادق اليوم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزH) عن تغييرٍ طال أحد مناصبها القيادية، وذلك في خطوةٍ لمواصلة نموّها الاستراتيجي في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

حيث تقلّد خافيير أغيلا منصب الرئيس الجديد للمجموعة في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط كخلفٍ لبيتر فولتون الذي يخطط للتقاعد بعد مسيرة حافلة دامت 39 عامًا في مجموعة حياة. يُذكر أن أغيلا وفولتن سيعملان معًا خلال الفترة الانتقالية السلسة والمدروسة على أن يتسلّم أغيلا مهامه الرسمية في الأشهر القليلة القادمة.

هذا وصرّح تشاك فلويد رئيس العمليات الدولية في مجموعة حياة للفنادق: "لا يسعنا في عائلة حياة سوى أن نعبّر عن امتناننا لقيادة بيتر الحكيمة والأثر الذي تركه طوال مسيرته المهنية التي امتدت لنحو أربعة عقود وغطت ثلاث مناطق عالمية. ولا بدّ لي من الإشادة بالدور الذي أدّاه بيتر لتحقيق التميز التشغيلي والنمو غير المسبوق لا سيّما في آخر منصب تبوّأه كرئيس لمجموعة حياة في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا في العام 2013".

أما أغيلا، فليس بجديد على مجموعة حياة، إذ تم تعيينه من الطاقم الداخلي لمجموعة آبل ليجر غروب التي استحوذت عليها مجموعة حياة في العام 2021. وكان قد شغل مؤخرًا منصب رئيس مجموعة آبل ليجر غروب ومجموعة إي أم ريزورتس ومجموعة غلوبال استراتيجي. وقد انضم أغيلا إلى آبل ليجر غروب في العام 2019 تبعًا لعملية الاستحواذ على منتجعات وسبا آلوا التي أسّسها وشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي. ويتمتّع أغيلا بخبرة واسعة ومعرفةٍ عميقةٍ اكتسبها بعد عمله طوال 20 عامًا في قطاعات الضيافة والسياحة والاستشارات الإدارية.

وأضاف فلويد: "لا شك أن تعيين خافيير هو خطوةٌ تقرّبنا من تحقيق رؤية مجموعة حياة للفنادق ومجموعة آبل ليجر غروب المشتركة. لقد ساهمت إضافة مجموعة آبل ليجر غروب إلى محفظتنا في تعزيز حضورنا في الأسواق الأوروبية بنسبة 60%، وأنا واثق من أن خافيير هو المرشّح المثالي للمضي قدمًا بمخططاتنا في المنطقة وقيادة الفريق نحو آفاق جديدة."

وكانت مجموعة حياة قد أعلنت مؤخرًا عن نمو صافٍ في عائدات الغرف المتاحة للعام الخامس على التوالي، وعن مشاريع قيد التطوير ستضيف 113,000 غرفة إلى السوق، أي ما يعادل 40% تقريبًا من الغرف الحالية التابعة للمجموعة.

يستخدم مصطلح "حياة" في هذا الخبر للإشارة إلى "مجموعة حياة للفنادق" و / أو إحدى الشركات التابعة لها.

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نبذة عن "مجموعة حياة للفنادق":

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة من شأنها تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1,150 فندقًا ومنتجعًا في 71 دولة عبر ست قارات حتى 31 مارس 2022. وتشمل عروض الشركة العلامات الفندقية التالية: "بارك حياة"، "ميرافال"، "جراند حياة"، "أليلا"، "أنداز"، "ذا أنباوند كولكشن باي حياة"، "ديستينيشن باي حياة"، "حياة ريجنسي"، "حياة"، "حياة زيفا"، "حياة زيلارا"، "تومسون هوتيلز"، "حياة سنتريك"، "كابشن باي حياة"، "جوا دي فيفر باي حياة"، "حياة هاوس"، "حياة بليس"، "يوركوف" و"حياة ريزيدينس كلوب"، بالإضافة إلى علامات المنتجعات والفنادق المنضوية تحت علامة إيه إم آر كوليكشن، بما في ذلك منتجعات وسبا سيكرتس، منتجعات وسبا دريمز، منتجعات وسبا بريثليس، منتجعات وسبا زوتري ويلنس، منتجعات وسبا آلوا ومنتجعات وسبا سنسكايب. كذلك، تدير الشركات التابعة لحياة برنامج "وورلد أوف حياة" لولاء العملاء، و"إيه إل جي فاكايشنز"، "نادي أنليميتد فاكايشن"، برنامج خدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي" ومنصة تكنولوجيا السفر "تريسبت سوليوشنز". للمزيد من المعلومات حول "مجموعة حياة للفنادق"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.hyatt.com.