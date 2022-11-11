- انضم داريوس لابيل إلى مجموعة بي بي جي ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي/ كبير مسؤولي العملاء لإدارة قسم الخدمات الرقمية والإبداع وتجربة العملاء والاستراتيجية

- انضم رامي السقا إلى مجموعة بي بي جي ليشغل منصب نائب أول للرئيس التنفيذي ومدير قسم الإبداع

- مجموعة بي بي جي هي وكالة شاملة للتصميم الإبداع والاتصالات والوسائط والبيانات والمحتوى وتجربة العملاء.

دبي، الامارات العربية المتحدة: في إطار حرصها على تعزيز خدماتها المتكاملة؛ أعلنت مجموعة بي بي جي، وكالة الاتصالات الاستراتيجية والإبداعية الحائزة على جوائز عالمية، (تابعة لشبكة WPP) عن تعيينات في فريق قيادتها العليا في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المجموعة الرائدة في مجال تجربة العملاء. شملت هذه التعيينات العلاقات العامة، وسائل الإعلام، المحتوي والإبداع.

وكشفت أحدث الاحصائيات الصادرة عن شركة جارتنر عن أن الشركات التي يديرها خبراء في مجال الأعمال لديها معرفة أكثر بالعلامات التجارية بمعدل 1.6 وتحتفظ بالعملاء بمعدل 1.7 أكثر. وتعمل بي بي جي على مفهوم جديد في مجال البيانات والعملاء والإبداع والاتصالات والعلامة التجارية لتوفير نتائج حقيقية للعملاء وتحقيق النمو وقيمة استثنائية. لا شك بأن تقديم تجارب مميزة للعملاء ينعكس بشكل إيجابي على الأعمال خلال العام 2022 وما يليه.

يتولى داريوس لابيل منصب نائب الرئيس التنفيذي/ كبير مسؤولي العملاء لقيادة تجربة العملاء والمنتجات الرقمية والإبداع والاستراتيجية المجموعة. يتمتع داريوس بخبرة عميقة تمتد إلى عقدين في مجالات الإستراتيجية والعلامات التجارية وتنمية الأعمال وتجربة العملاء عبر العلامات التجارية للمستهلكين والرعاية الصحية والمنتجات التي تستهدف الشركات في آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة وأستراليا. عمل سابقاً مع وكالات مثل BBDO و Ogilvy و Havas و Sapient أشرف خلال عمله على علامات تجارية مثل طيران الإمارات والدار العقارية و AbbVie و 3M و ANZ قبل انضمامه إلى بي بي جي ليشغل منص كبير مسؤولي العملاء. ومن خلال تواجده في نيويورك؛ ساعد داريوس في إطلاق Havas Health CX ، الوكالة التي تعتمد على البيانات.

انضم رامي السقا إلى بي بي جي كنائب أول للرئيس/ مدير قسم الإبداع. بدأ رامي مسيرته المهنية مع J Walter Thompson في القاهرة، حيث عمل على علامات تجارية مثل نوكيا ونستله و ليبتون و HSBC Cadbury Adams . وفاز بعقود عديدة مثل فودافون ووزارة السياحة في مصر. عمل رامي مع Leo Burnett Cairo و DDB Dubai و BBDO UAE وقاد العديد من العلامات التجارية الرائدة مثل أورانج و PepsiCo و Henkel و Glad واتصالات و Lipton Ice Tea . ولعب دورًا رئيسيًا في رسم نجاح DDB وحصدت أعماله العديد من الجوائز. كان المشروع الذي يفتخر به هو "Lucky or Not" الذي حصل على جائزة أفضل فيلم لهذا العام من قبل Vimeo وتجاوز مؤشرات الأداء الرئيسية للعلامة التجارية.

قال آفي بوجاني، الرئيس التنفيذي لدى بي بي جي:" توفر مجموعة بي بي جي خدمات متكاملة تشمل التصميم، الاتصالات، ووسائل الإعلام والبيانات وتجربة العملاء، وهذا بدوره يمكن العلامات التجارية من وضع الخطط التسويقية وتنفيذها واضعين العملاء في المقام الأول. ونستطيع من خلال تفاعلات العملاء القول بأن توقعاتهم في تزايد مستمر. أنا على ثقة بأن داريوس ورامي سيحققان نتائج باهرة للعلامات التجارية في القطاعين الحكومي والخاص بفضل ما يمتلكانه من خبرة وإبداع منطلقين مما رؤية مجموعة بي بي جي التسويقية وخبراتها الممتدة لأكثر من 40 عاماً في المنطقة.

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