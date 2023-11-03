جرى تعيين "ألكسندر سوسكي،" الاسم المخضرم وصاحب الخبرة المديدة في عالم الفنادق، رئيساً تنفيذياً للضيافة في "مجموعة إس.بي.كي التجارية للضيافة"، إحدى أذرع "إس.بي.كي القابضة والمكتب الخاص لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إس.بي.كي القابضة" عن تعيين السيد "ألكسندر سوسكي" رئيساً تنفيذياً للضيافة، ليتولّى بذلك الإشراف الشامل على إدارة الأصول وتطوير عقارات "فيرمونت" الثلاثة الشهيرة في كلٍّ من دبي وعجمان والفجيرة، إلى جانب تولّيه عملية إعادة الافتتاح والتطوير المرتقبة لجزيرة القمر في أبوظبي، مع رسم استراتيجية جديدة تعزّز حضور وانتشار الشركة.

وفي سياق تعليقه على منصبه الجديد والدور المسند إليه، علّق "ألكسندر سوسكي" بالقول: "أشعر بالسعادة الشديدة لتشرّفي بقيادة "مجموعة إس.بي.كي التجارية للضيافة"، ووضع أسس ومعالم المرحلة المستقبلية لها. أولويتنا الاستراتيجية ستكون توفير المزيد من الدعم لفندق "فيرمونت دبي" الشهير الذي تديره شركة "أكور"، حيث بوشرت المرحلة التالية من عملية تجديده الشاملة، بالإضافة إلى توفير الدعم لفندق "فيرمونت عجمان" وفندق "فيرمونت الفجيرة" المميّزين بموقعهما الذي يجعل من كلٍّ منهما وجهةً مثالية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، والخيار المفضّل للإقامات العائلية الرائعة. كما يجري التخطيط لمرحلةٍ أخرى من النموّ، تشمل اعتماد استراتيجيات جديدة وإجراء تحديثات مهمّة وأعمال تطوير لقسم المأكولات والمشروبات في جميع المنشآت التي تضمّها محفظتنا".

قبل تعيينه في منصبه الحالي كرئيسٍ لإدارة العمليات في مجموعة "إس.بي.كي للضيافة"، راكم "سوسكي"- وهو مواطنٌ بلجيكي- خبرةً مذهلة في قطاع الضيافة، مع مسيرةٍ مهنية حافلة بالنجاحات تمتدّ إلى نحو من عقدين من الزمن، تولّى خلالها مناصب إدارية عليا لدى أبرز العلامات التجارية العاملة في هذا المجال في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بما فيها "تيرا سوليس باي تومورو لاند" و"إشراق للضيافة" و"فنادق ومنتجعات ميلينيوم" و"فنادق كمبينسكي" و"فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال" و"سوفيتيل" وغيرها.

بالإضافة إلى ما ورد ذكره، تولّى "سوسكي" في العام 2022 منصب الرئيس التنفيذي الاستشاري لمشروعٍ فريد من نوعه، هو "تيرا سوليس باي تومورو لاند" في الصحراء العربية، بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "إشراق للضيافة" في دبي التابعة لـ "مجموعة شركات محمد وعبيد الملا"، حيث أشرف على عمليات الضيافة، ووضع المخطّط التوجيهي الاستراتيجي لثمانية منشآتٍ تابعة بموجب امتياز لـ "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال".

وفي المرحلة التي سبقت انضمامه إلى "إشراق للضيافة"، أمضى "سوسكي" أربع سنوات في "فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا"، بصفة نائب رئيس مساعد للعمليات التجارية، حيث أشرف على مجموعةٍ من 48 فندقاً، ووضع خطط افتتاح أكثر من 20 فندقاً في المنطقة.

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حول مجموعة اس بي كي القابضة

مجموعة اس بي كي القابضة هي الشركة القابضة الخاصة بسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، أكبر أنجال سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبوظبي.

وتملك شركة اس بي كي القابضة في مركزها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الشركات تعمل عبر مجموعة واسعة من القطاعات ليس فقط في منطقة الخليج فحسب، ولكن حول العالم ايضاً.

حول مجموعة اس بي كي التجارية للضيافة

تقدم مجموعة المنتجعات تحت مجموعة اس بي كي التجارية للضيافة تجربة لا تنسى للمسافر المميز في جميع أنحاء العالم.

سواء كنت تبحث عن المناظر الطبيعية الآسرة بعيداً عن ضوضاء المدينة أو عن غرفة مطلة على ناطحة سحاب، فإن فنادق المجموعة وخدماتها تلبي متطلبات الجميع. تقدم المجموعة المنشآت المثالية لمجموعات الشركات أو الإجازة العائلية وحتى للأزواج، ضمن أعلى مستويات الجودة والخدمات.

لمحة عن فيرمونت

فنادق ومنتجعات فيرمونت هي المكان الذي تعيش فيه الأجواء الحميمة على قدم المساواة مع اللامحدودية - وهي مجموعة فنادق و منتجعات فاخرة تضم أكثر من ٩٠ فندقًا استثنائيًا حول العالم حيث يتم الاحتفال بلحظات الحياة العظيمة النابعة من القلب وتذكرها لفترة طويلة بعد أي زيارة. منذ عام 1907، أنشأ فيرمونت فنادق رائعة و مميزة تقدم لحظات لا تنسى، غنية بالطابع الشخصي ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتاريخ وثقافة ومجتمع وجهاتها. أماكن مثل بلازا في مدينة نيويورك، سافوي في لندن، فيرمونت سان فرانسيسكو، فيرمونت بانف سبرينغز في كندا، فيرمونت بيس في شنغهاي، و فندق فيرمونت النخلة في دبي.

تشتهرمجموعة فنادق و منتجعات فيرمونت بخدماتها الجذابة، والأماكن العامة المذهلة، والمأكولات المستوحاة محليًا، والصالات الشهيرة وتفخر أيضًا بنهجها الرائد في الضيافة والريادة في ممارسات الاستدامة والسياحة المسؤولة. فيرمونت جزء من أكور؛ وهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تتكون من 5500 عقار في 110 دول. وعلامة تجارية مشاركة في ALL - Accor Live Limitless برنامج ولاء لأسلوب الحياة يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب.

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