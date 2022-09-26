فريق قيادي تم اختياره بعناية فائقة لدفع النمو الاستراتيجي وإنشاء مجموعة تأمين إقليمية رائدة متعددة الخدمات

مجموعة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام تشمل حالياً الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ورويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط والشركات التابعة لهم

تعيين مارتن رويغ بمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام

تسمية اس. فينكاتشالام؛ الرئيس التنفيذي الإقليمي للتأمين الصحي والتأمين على الحياة و وسلسلة التوريد لمجموعة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام

تعيين الدكتور ظافر بن عوض الشنفري بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام

تعيين الفاضلة هناء بنت فهد الهنائية بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأهلية

أعلنت مجموعة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام عن تعيينات جديدة في فريقها القيادي، والذي سيتولى دفة القيادة في المجموعة التي تشكلت أخيراً بعد اكتمال الصفقة الاستراتيجية بين الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع، إحدى الشركات التابعة للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست)، و شركة رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط (ش.م.ب.م).

ويأتي تعيين فريق القيادة الجديد، الذي يضم متخصصين ذوي خبرات محلية ودولية واسعة في القطاع، لقيادة المرحلة التالية من النمو في مجموعة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، والتي تجمع تحت مظلتها: الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، شركة التأمين الأهلية "الأهلية"، الشركة العالمية للتأمين التعاوني "العالمية"، شركة خدمات الدعم الخاصة المحدودة، عناية تي بي ايه -)ش.ذ.م.م.). وسينصب التركيز الأساسي لفريق القيادة على بلورة الرؤية المشتركة لهذه الشركات البارزة، والحائزة على العديد من الجوائز ، بعد توحدها لإنشاء شركة تأمين رائدة متعددة الخدمات في المنطقة.

وتم تعيين مارتن رويغ، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، في منصب الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة شركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام». وسيتولى مارتن، بعد توحيد عمليات الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، وشركة رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط تحت مظلة واحدة، مهام إدارة وقيادة أعمال المجموعة التي تغطي عملياتها دول الخليج، بما في ذلك سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين.

وفي هذا السياق، قال خالد بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة أومينفست والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام: "يسعدنا أن نرحب بانضمام مارتن إلى فريقنا القيادي، نظراً لما يتمتع به من خبرات دولية عريقة اكتسبها على مدى 30 عاماً تقريباً من العمل في قطاع التأمين، ويُعد مارتن إضافة قيّمة للشركة نظراً لما يزخر به من رؤى استراتيجية وأفكار تطويرية بناءة، ويتسم بروح المبادرة وريادة الأعمال، وسيسهم على نحو كبير في دفع عجلة النمو والازدهار لأعمال الشركة في المنطقة."

وقبل انضمامه إلى رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، تدرّج مارتن في العديد من المناصب التنفيذية في أوروبا و في آسيا خلال الـ 20 عاماً الماضية، حيث نجح خلال مسيرته المهنية في تحويل الكيانات التي عمل فيها إلى شركات رائدة وذات حضور قوي ضمن قطاعاتها ومناطقها، وذلك من خلال نسج شبكات واسعة من العلاقات الوطيدة، والاستفادة من التقنيات الجديدة والأكثر تطوراً من أجل التوسّع بفعالية وكفاءة.

كذلك تم تعيين اس. فينكاتشالام، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، بمنصب الرئيس التنفيذي الإقليمي للتأمين الصحي والتأمين على الحياة وسلسلة التوريد لمجموعة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام. وسيتولى اس. فينكاتشالام، في إطار هذا المنصب الذي تم استحداثه أخيراً، مهام التوسع بخطوط الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة ودفع استراتيجيات ومبادرات الأعمال طويلة الأجل لتعزيز النمو وزيادة ربحية أعمال التأمين في الشرق الأوسط.

وقال خالد بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة أومينفست والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام: "خلال مسيرته المهنية، تولى اس. فينكاتشالام دوراً مهماً في دفع عجلة نمو الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام منذ تولي مهام منصبه رئيساً تنفيذياً في عام 2003، حيث رسخ مكانة الشركة لتصبح كياناً رائداً لخدمات التأمين في سلطنة عمان اليوم. ونجح اس. فينكاتشالام في بناء شبكة واسعة ومتنوعة من العلاقات، ويحظى بتقدير كبير بصفته خبيراً متمرساً في طرح خيارات متميزة من منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة، والتي تشكل الأساس لتطورنا الاستراتيجي في المنطقة."

كما تم تعيين الدكتور ظافر بن عوض الشنفري بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، حيث سيعمل بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي للمجموعة وفريق القيادة الإقليمي لتسريع وتيرة تنفيذ وبلورة الأجندة الاستراتيجية والتشغيلية التي تدعم رؤية الشركة وأهدافها. وقـد شـغل الدكتور ظافر بن عوض الشنفري مناصـب قياديـة في القطاع العام منها الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة، إلى جانب عضويته في مجالس الادارات ولجان في سلطنة عمان.

وحول تعيين الدكتور ظافر بن عوض الشنفري بهذا المنصب، قال خالد بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة أومينفست والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام: " من دواعي سرورنا أن يواصل الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الإشراف على وحدات الدعم والتعاون عن كثب مع الإدارة في المبادرات الاستراتيجية خلال هذه الفترة المهمة . و اضاف "بفضل ما يتمتع به الدكتور ظافر الشنفري من امتياز أكاديمي استثنائي وخبرة تنفيذية قيادية راسخة في مختلف القطاعات ، فهذا بالطبع سيمنح المجموعة قيمة هائلة."

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية، التابعة لشركة رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط في سلطنة عمان، عن تعيين الفاضلة هناء بنت فهد الهنائية، نائب الرئيس التنفيذي لشركة رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط في الامارات و البحرين حالياً، بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأهلية. وفي إطار دورها الجديد، ستعمل الفاضلة هناء بنت فهد الهنائية على تعزيز نمو الأعمال بما يتماشى وأهداف الشركة، وقيمها، وأولوياتها الاستراتيجية.

وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية، بإمكانات الفاضلة هناء بنت فهد الهنائية قائلاً: "خلال مسيرتها المهنية، تولت الفاضلة هناء دعم وتحفيز النمو للشركات في أستراليا والمنطقة، ومما لا شك فيه أن رؤيتها وخبراتها في القطاع المالي، والتي تشمل التأمين، والتحول الرقمي، وتطوير المنتجات، والتسويق، وتجربة العملاء، ستشكل إضافة قيّمة للمرحلة التالية من مسيرة نجاح الشركة، ونحن فخورون بقيادتها لأعمال الشركة في سلطنة عمان."

وستتسلم الفاضلة هناء المسؤولية من برافين كومار، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأهلية لمدة 3 سنوات، وتولى مناصب عليا أخرى لمدة 15 عاماً، حيث أسهم في تعزيز الأهداف الإستراتيجية لشركة التأمين الأهلية، ورسخ مكانتها واحدة من أبرز شركات التأمين في سلطنة عمان.

وفي إطار هذه المرحلة التي تمر فيها مجموعة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام بفترة تكامل لعملياتها وإدارتها وعلاماتها التجارية ومنتجاتها وحوكمتها وهياكل الحوافز لأعمالها، تأتي التعيينات الجديدة كخطوة في غاية الأهمية لسوق التأمين في المنطقة، مع تقديم المجموعة لباقة واسعة من الحلول الرقمية المصممة تماشياً مع متطلبات وأغراض محددة عبر جميع خطوط التأمين، والمدعومة بخدمات مميزة وذات جودة عالية. كذلك ستمهد الطريق لتطوير محفظة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء، ودفع عجلة النمو الاستراتيجي، وبناء مجموعة تأمين رائدة متعددة الخدمات في المنطقة.

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