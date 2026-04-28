دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش (Ghobash Group)، والشريك الموثوق به في مجال تكنولوجيا المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من أربعة عقود، عن تعيين سايمون هاولز في منصب المدير العام الجديد للشركة.

يأتي هذا التعيين امتداداً لمرحلة جديدة في مسيرة الشركة التي رسخت مكانتها طوال أكثر من 40 عاماً كجهة رائدة في توفير خدمات الطباعة المُدارة. كما يعكس هذا التعيين التوجّه الاستراتيجي للشركة نحو تسريع وتيرة توسّعها، والانتقال من نموذج خدماتها التقليدية إلى محفظة أكثر شمولاً وتكاملاً، تقدّم حلول إدارة معلومات المؤسسات، والتحوّل الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

في ظل قيادة هاولز، ستواصل الشركة البناء على مكانتها الراسخة كجهة رائدة في قطاع خدمات الطباعة المُدارة، مع تعزيز تركيزها الاستراتيجي على الخدمات الرقمية، بما في ذلك أتمتة العمليات، وتحديث التطبيقات، ورقمنة المؤسسات. ومن خلال تعزيز منظومتها التجارية، وبالاستفادة من الامتداد الواسع لمجموعة غباش (Ghobash Group) وحضورها الإقليمي القوي، تسعى مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) إلى تقديم حلول متكاملة وشاملة تواكب احتياجات المؤسسات الحديثة، وتسهم في تسريع مسارات التحول الرقمي المرن وتحقيق أثر مستدام وقابل للقياس للعملاء.

يتمتع هاولز بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في قيادة مؤسسات التكنولوجيا والتحول الرقمي متعددة الأسواق عبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، حيث أسهم خلال مسيرته المهنية في إعادة تشكيل نماذج عمل الشركات التقليدية وتحويلها إلى مؤسسات أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على التكيّف مع متطلبات السوق المتغيرة. كما نجح هاولز في بناء سجل مهني حافل، يتمثّل في تحقيق نمو مستدام في الإيرادات، وتمكين التحول الرقمي، وتعزيز التميّز التجاري للعملاء.

وقد شغل هاولز عدداً من المناصب القيادية العليا في كلّ من Xerox MEAو OSN. وخلال فترة عمله في Xerox MEA، حقق نمواً مستداماً في الإيرادات والأرباح، وتولى قيادة مبادرات محورية لتحديث سير العمل عبر أتمتة عمليات الأعمال واعتماد أنظمة التشغيل الذاتي للإجرائيات الروبوتية (RPA). كما ساهم في تعزيز القدرات الرقمية على مستوى المؤسسة، بما يدعم كفاءة العمليات.

وفي معرض تعليقه على تعيين هاولز، قال راشد غباش، المدير الإداري لمجموعة "غباش" (Ghobash Group): "نحن سعداء للغاية لانضمام سايمون إلى فريق العمل لقيادة مسيرة النمو والتوسع في مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions). بفضل خبرته القوية في دعم التحوّلات المؤسسية، وفي ظل قيادته، ستواصل الشركة توسعها والبناء على إرثها الزاخر في مجال حلول الطباعة، نحو تقديم محفظة أوسع من الخدمات الرقمية التي تخدم العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

من جانبه، أعرب سايمون هاولز عن سعادته بهذا التعيين، وقال في هذا السياق: "يشرفني الانضمام إلى مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) في هذه المرحلة المفصلية بالنسبة للأعمال وللمنطقة. يبحث العملاء اليوم عن شريك يتمتع بقدرات رقمية حقيقية، وخبرة تشغيلية عميقة، وحضور مؤسسي يتيح له تقديم حلول متكاملة ومترابطة تغطي كامل دورة العمل من البداية إلى النهاية. وبفضل دعم مجموعة غباش (Ghobash Group)، نحن نطمح لأن نكون هذا الشريك."

في ظل قيادة هاولز، تطمح مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) إلى تعزيز مكانتها كشريك رقمي استراتيجي رائد في المنطقة، يركز على بناء شراكات استراتيجية راسخة وتقديم قيمة مستدامة تعزز نجاح العملاء على المدى الطويل.

لمحة عن مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions):

تأسست مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، وهي إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش (Ghobash Group)، عام 1982، وتعدّ المزوّد الرائد للحلول التكنولوجية المتكاملة والخدمات الرقمية للمؤسسات. واليوم، تفخر الشركة بتوفير محفظة متكاملة ورائدة من الحلول في مجالات إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية على مستوى المنطقة، وفي مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

بفضل كوكبة متميزة من الخبراء الذين يفوق عددهم الـ200 شخص، يعملون بتناغم في مكاتب الشركة المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وبدعم من شراكات استراتيجية مع نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، تواصل مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) مسيرة الابتكار عبر دمج المنصات الرقمية المتقدمة، تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الذكاء المؤسسي، والارتقاء بأداء المؤسسات عبر مختلف مستوياتها.

