عالمي: أعلنت مجموعة إكس أس العالمية (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال عن ترقية السيد فابيان فرانتس لمنصب المدير الإقليمي لتطوير الاعمال في منطقة جنوب افريقيا. ويأتي هذا التعيين المهم كجزء من الجهود الاستراتيجية للوسيط العالمي الحائز على جوائز متعددة لتعزيز تطوير أعماله وتواجده في المنطقة. وسيعمل فابيان بشكل مباشر مع المدير التجاري الدولي للمجموعة السيد وائل حماد، مما يضمن اتباع نهج متماسك ومركّز لاستراتيجيات التوسع للمجموعة في منطقة جنوب إفريقيا.

ويمتلك السيد فابيان خبرة طويلة وسجل حافل في تطوير الأعمال، ولا تقتصر خبرته على تنمية العمليات التجارية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية وفهم ديناميكيات السوق الفريدة في جنوب إفريقيا. وستكون هذه الخبرة محورية في التنقل في بيئة الأعمال المعقدة وفي اغتنام فرص النمو التي تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى للوسيط العالمي متعدد الاصول.

وفي منصبه الجديد، سيكون للسيد فابيان دور فعال في قيادة مجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف إلى توسيع قاعدة عملاء إكس أس دوت كوم، وتعزيز العلاقات مع العملاء، وتطوير حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة لمنطقة جنوب إفريقيا. وسيلعب دورًا حاسمًا ليس فقط في تنمية بصمة الشركة ولكن أيضًا في تعزيز مكانتها التنافسية في المنطقة. ومن المتوقع أن تجلب رؤية فابيان الإستراتيجية ومهاراته القيادية منظورًا جديدًا لعمليات الشركة، وأن تلهم الابتكار وتدفع التميز في جميع جوانب تطوير الأعمال.

وتعليقا على ذلك، قال المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية السيد وائل حماد: إن ترقية فابيان إلى منصب مدير تطوير الأعمال هي انعكاس لأدائه المتميز وصفاته القيادية. فهو يمتلك مزيجًا فريدًا من رؤية السوق والفطنة الإستراتيجية والقدرة على دفع النمو، وهي أمور ضرورية لتوسعنا في جنوب إفريقيا.

وأضاف: أنا واثق من ان قيادة فابيان لفريق عمل إكس أس دوت كوم ستحقق آفاقًا جديدة في تطوير الأعمال وإشراك العملاء، كما ان تعيينه في هذا المنصب يعد جزءًا لا يتجزأ من جهودنا المستمرة لتعزيز بصمتنا العالمية ويؤكد التزامنا برعاية وتعزيز المواهب من داخل صفوفنا.

من جانبه، اعرب المدير الإقليمي الجديد لتطوير الاعمال في منطقة جنوب افريقيا في مجموعة إكس أس العالمية السيد فابيان فرانتس عن حماسته لتعيينه للقيام بهذا الدور الهام في المجموعة.

وقال السيد فابيان فرانتس: يشرفني ويسعدني بشدة تولي هذا الدور والوصول إلى آفاق جديدة مع إكس أس دوت كوم في منطقة جنوب إفريقيا.

وأضاف: سينصب تركيزي على تطوير استراتيجيات مبتكرة لتوسيع تواجدنا في السوق، وتعزيز علاقات العملاء، وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا. وأصحاب المصلحة في هذا السوق الديناميكي.

هذا ويسلط هذا التعيين الجديد الضوء على التزام إكس أس دوت كوم بالنمو الاستراتيجي والتميز القيادي، وسيكون دور السيد فابيان فرانتس محوريًا في قيادة مبادرات تطوير الأعمال، بينما سيضمن توجيه ودعم السيد وائل حماد التوافق مع الأهداف الإستراتيجية الأوسع للشركة. ومن المتوقع أن تؤدي جهودهم المشتركة معًا إلى دفع إكس أس دوت كوم إلى مستويات جديدة من النجاح في سوق جنوب إفريقيا وخارجها.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.