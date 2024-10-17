أبوظبي، الإمارات: أعلن مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز RPM)، عن تعيين عمران الخوري رئيساً لمجلس الإدارة. وتعدّ ريسبونس بلس ميديكال التابعة لمجموعة ريسبونس بلس القابضة، أكبر مزود لخدمات ما قبل المستشفى وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتمّ الإعلان عن التعيين خلال اجتماع مجلس الإدارة في المقرّ الرئيسي للمجموعة في أبوظبي، كما أعلن المجلس خلال الاجتماع عن تعيين الدكتور محمد منير محمد يعقوب حياة خان نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة مؤخراً لمدة ثلاث سنوات. إلى جانب عمران الخوري، يضم المجلس أعضاء رئيسيين، بما في ذلك الدكتور شمشير فاياليل، والدكتور محمد منير محمد يعقوب حياة خان، وكاشف شمسي أشرف أزهر الدين شمسي، وهاري موهان هاريتاس.

انضم الخوري، الذي تمّ تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة في فبراير 2024 حتى انتهاء فترة مجلس الإدارة في سبتمبر، كعضو مجلس إدارة في شركة ريسبونس بلس القابضة منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) في سبتمبر 2021.

وفي تعليقه على تعيينه، عقب الخوري: "إنه لشرف عظيم أن أتولى مسؤولية رئاسة مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة مرة أخرى. لقد حقّقت شركة ريسبونس بلس القابضة كمجموعة نجاحاً هائلاً على مرّ السنين، وأتطلع إلى صياغة قصص نجاح وتطور جديدة في السنوات القادمة، وضمان بقائنا في طليعة رعاية الطوارئ قبل دخول المستشفى. وأود أن أشكر القيادة وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء وكل الذين منحوني ثقتهم المتجددة".

أتمّ السيد الخوري دراسة إدارة الأعمال في جامعة سوفولك، بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية، هو عضو في مجلس إدارة برجيل القابضة الرئيس تطوير الأعمال، وعضو في مجلس إدارة أمانات القابضة، وهو عضو في مجلس إدارة بنك المارية المحلي، وعضو في مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) ، والأمين العام لجمعية الإتحاد لحقوق الإنسان.

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