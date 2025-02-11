الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، عقد مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، اجتماعه في 9 فبراير بمنتجع نزل الرفراف في الشارقة، والذي اعتمد خلاله مجموعة من القرارات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز الرؤية الاستراتيجية للجامعة، والارتقاء بتميزها الأكاديمي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية في الجامعة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: "تُعبّر القرارات التي اتخذها مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة عن التزامنا التام بالتميّز الأكاديمي، والابتكار، والاستدامة. ويسهم اعتماد الإطار الاستراتيجي الخماسي للجامعة في تحديد مسار واضح لمستقبلنا، ما يضمن استمرار الجامعة في إلهام وتمكين الجيل القادم من القادة. أنا واثقة من أن الخطوات التي اتخذناها ستعزز تأثير جامعتنا بشكل أكبر وتزود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالأدوات اللازمة للنجاح في هذا العالم السريع التطور".

واعتمد المجلس خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي الخماسي للجامعة الأميركية في الشارقة 2025-2030، والذي هو بمثابة خارطة طريق شاملة للجامعة تهدف إلى توجيه تطورها وتعزيز التزامها بالتميز الأكاديمي، والتأثير البحثي، ونجاح طلبتها، حيث يحدد الإطار الاستراتيجي أولويات الجامعة في مجالات التعليم والابتكار والاستدامة المالية لضمان استمراريتها بصفتها إحدى المؤسسات الرائدة في التعليم العالي.

كما اعتمد المجلس تعيين علي السويدي نائبًا لمدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية، وشيماء بن طليعة نائبًا لمدير الجامعة للتجربة الطلابية.

وأقرّ المجلس أيضًا عددًا من المبادرات الأكاديمية المهمة، بما في ذلك إطلاق برنامج ماجستير الترجمة بعد أن أعادت هيكلته، وإنشاء أكاديمية الأسواق المالية والمصرفية. وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي والتعليم المرتبط بالصناعة، حيث تزود الطلبة بالمعرفة والمهارات المتخصصة اللازمة للنجاح في مجالاتهم.

كما منح المجلس لقب أستاذ فخري لكل من الدكتور عبد الرحمن العلي، أستاذ هندسة الحاسوب في الجامعة، والدكتور زايد عبد الهادي، عضو هيئة التدريس في قسم الرياضيات والإحصاء في الجامعة، تقديرًا لخدمتهما المتميزة ومساهماتهما العلمية والتعليمية البارزة.

وفي سياق تعزيز الحوكمة المؤسسية والرقابة المالية في الجامعة، اعتمد مجلس الأمناء البيانات المالية المستقلة للجامعة الأميركية في الشارقة والبيانات المالية الموحدة والمدققة للجامعة لفترة 15 شهرًا والمنتهية في 31 أغسطس 2024.

تعكس هذه القرارات التزام مجلس الأمناء بترسيخ مكانة الجامعة الأميركية في الشارقة كمؤسسة رائدة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وضمان استمرار تأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي.

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