الشارقة، اعتمد مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة في اجتماعه الذي ترأسته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة ومجلس أمنائها، إطلاق ثلاثة برامج دكتوراه جديدة، وتعيين أعضاء جدد في المجلس.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: "بالتفاؤل والفخر نواصل توسيع الآفاق الأكاديمية للجامعة الأميركية في الشارقة. إن إطلاق برامج الدكتوراه الجديدة سيمكن طلبتنا من أن يصبحوا قادة في مجالاتهم، مسهمين في الابتكار والتقدم على الصعيد العالمي. إن الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد يعكس التزامنا المستمر بتعزيز التميز والتنوع والتأثير المجتمعي الفعّال."

واعتمد المجلس خلال إجتماعه إطلاق ثلاثة برامج دكتوراه في الفلسفة في ثلاث تخصصات: الإدارة، وفي الهندسة الكهربائية والحاسوبية، وفي الهندسة المدنية والبيئية تلبية للطلب المتزايد على الدرجات العلمية المتقدمة في هذه المجالات، ولتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية الملحة. ويأتي إطلاق الجامعة لهذه البرامج ضمن مساهماتها في النمو الاقتصادي والابتكار في المنطقة، ولتخريج متخصصين مؤهلين تأهيلاً عالياً في القطاعات الرئيسية.

ورحب المجلس أيضًا خلال اجتماعه بتعيين عضوين جديدين في مجلس أمناء الجامعة: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، والدكتورة كريستينا لومسني، رائدة أعمال مخضرمة تمتلك خبرة تمتد لعقدين من الزمن في مجال ابتكار التكنولوجيا والتسويق.

الدكتورة رانيا المشاط عضو في مجلس الوزراء المصري منذ عام 2018، وكانت قد شغلت قبل منصبها الحالي منصبي وزيرة التعاون الدولي ووزيرة السياحة في مصر. كما عملت مستشارة لرئيس الاقتصاديين وكبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، ولعبت دورًا فعالاً في تحديث إطار السياسة النقدية في البنك المركزي المصري. كما شملت جهودها المساهمة في الإصلاحات الهيكلية في مصر وتشكيل استراتيجية اقتصادها الكلي بالتعاون مع وزارات حكومية أخرى، وعملت منسقًا بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف السيادية.

الدكتورة كريستينا لومسني، فيزيائية ورائدة أعمال، تشغل حاليًا منصب مدير التسويق في مختبرات باسيفيك نورث ويست الوطنية التي تركز على الشراكات الصناعية. أسست شركة "موديوميتال"، وهي شركة متخصصة في المواد المقاومة للتآكل جمعت أكثر من 100 مليون دولار، ودخلت في تعاونت مع شركات على قائمة "فورتشن 500". كما شاركت في تأسيس شركة "ايسوترون كورب"، التي طورت تقنيات لإزالة التلوث للجيش الأمريكي والجهود المبذولة بعد حادثة فوكوشيما. اختيرت الدكتورة لومانسي واحدة من أكثر رائدات الأعمال الواعدات في مجلة "فورتشن" في عام 2015، وهي حاصلة شهادات في الفيزياء من جامعة واشنطن وتعمل في مجالس صناعية مختلفة.

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