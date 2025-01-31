دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مايكروسوفت عن تعيين «سامر أبو لطيف» رئيساً لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، خلفاً لـ «رالف هاوبتر»، الذي سيتولى قيادة منظمة مايكروسوفت الجديدة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظومة شركاء مايكروسوفت المعتمدين في القنوات.

وبفضل خبرته التي تتجاوز 34 عاماً في قطاع التكنولوجيا وتطوير الأعمال، سيتولى «أبو لطيف» قيادة عمليات مايكروسوفت في أكثر من 120بلدًا بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مُركّزاً على تمكين العملاء والشركاء من توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

وسبق لـ «أبو لطيف» أن شغل منصب رئيس مايكروسوفت لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع حضور الشركة إقليمياً، وتقديم قيمة مضافة لعملائها وشركائها عبر ثلاث قارات.

وخلال مسيرته الممتدة لأكثر من 20 عاماً في مايكروسوفت، قاد «أبو لطيف» مشاريع بارزة، من بينها إطلاق أول مركز بيانات لمايكروسوفت في القارة السمراء بجنوب أفريقيا، إلى جانب افتتاح مراكز بيانات في الإمارات وقطر وبولندا، وإطلاق مركز عالمي للتطوير الهندسي في الإمارات، إضافة إلى خطط لإنشاء مراكز بيانات في اليونان والسعودية وكينيا. كما لعب دوراً رئيسياً في افتتاح مركز مايكروسوفت للتطوير التكنولوجي في أفريقيا بكينيا، وقاد استثماراً بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة «جي42» بأبوظبي، لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي عالمياً.

ويعدّ تطوير المواهب الشابة أحد المحاور الرئيسية في مسيرة «أبو لطيف»، حيث أشرف على مبادرات تدريبية مثل «طموح» و«أذكى يو» و«تك ديف»، و «طوّر وغيّر» و «ديجيتال هارتبيت» والشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، وبرامج أخرى مكّنت ملايين الأفراد في المنطقة من اكتساب مهارات رقمية تعزز قدرتهم على النجاح في سوق العمل. كما يواصل التزامه بتعزيز الاستدامة من خلال دعم شراكات بين القطاع الحكومي والخاص والشركات الناشئة، لتسريع تنفيذ أجندة الاستدامة في المنطقة.

ويقيم «أبو لطيف» في الإمارات، وقد شغل سابقاً عدة مناصب قيادية عُليا، من بينها رئيس مايكروسوفت لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومدير إقليمي لمنطقة الخليج. وهو حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال في القيادة والاستدامة، وشهادة في علوم الحاسوب من الجامعة الأميركية في بيروت.

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