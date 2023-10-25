بهدف تمكين الكوادر العمانية الشابة في مختلف الوظائف القيادية

أعلن مركز التميز للموارد البشرية في مؤسسة الزبير عن تعيين رائد بن مهنا البيماني كمدير للخزانة في قسم المحاسبة بالمؤسسة. ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية المؤسسة ورؤيتها في تمكين الكوادر العمانية الشابة في مختلف المناصب القيادية ومنحهم الثقة لأداء مهامهم. يأتي هذا النهج الذي تتبناه المؤسسة بشكل مستمر في تعمين الوظائف القيادية في مؤسسة الزبير والشركات التابعة لها، والذي يأتي متماشيا مع رؤية الحكومة في تمكين الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص.

وحول هذا التعيين، صرحت شريفة بنت خالد البلوشية ، رئيسة مركز التميز للموارد البشرية في لمجموعة الزبير قائلة: في البداية يسعدنا أن نرحب برائد البيماني كمدير للخزانة في قسم المحاسبة بالمؤسسة. واشارت: إن خبرته الواسعة تجعله مرشحًا مثاليًا لهذا الدور. وأوضحت: أن مؤسسة الزبير تسعى جاهدة لاستقطاب المواهب العمانية المؤهلة في مختلف المجالات، وأن هذا التعيين يتوافق مع توجيهات فريق دعم وتمكين الكفاءات العمانية في مؤسسة الزبير ولتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية العمانية في كافة شركات المجموعة وخلق بيئة عمل منتجة قائمة على ثقافة الأداء والإنتاجية والإبتكار، والذي بدوره يعزز إلتزامنا بجذب أفضل المواهب وتعزيز فريق عمل متنوع ومبتكر وعالي الأداء. وقالت: نحن نتطلع إلى مساهماته في قيادة استراتيجياتنا المالية، مما سيمكننا من تقديم خدمة متميزة لعملائنا وأصحاب المصلحة."

ومن جانبه، قال رائد البيماني : أن هذا التعيين يمثل لي شرفا كبيرا وفرصة مهمة للمساهمة في تحقيق رؤية واستراتيجية مؤسسة الزبير المستقبلية. مشيرا : بأن مؤسسة الزبير تعتبر من المؤسسات الرائدة محلياً وأنا ممتن بشكل كبير على الثقة التي تمنحها المؤسسة للشباب العمانيين في الوظائف القيادية، وسوف أعمل جاهدا لتحقيق أهداف المؤسسة والمساهمة في تطوير الإستراتيجية المالية للمؤسسة وتحسين ادائها وسأسعى جاهدا للإمتثال للمعايير المهنية والتشريعات المالية والقوانين ذات الصلة وأتطلع بشغف إلى العمل مع فريقي والمساهمة في تحقيق رؤية وأهداف مجلس إدارة مؤسسة الزبير.

يتميز رائد البيماني بخبرة مثرية في هذا المجال، حيث يمتلك خبرة عملية تزيد عن 16 عاما في إدارة الموارد المالية، حيث ستكون مهامة الرئيسية الإشراف على السيولة المالية والتدفق النقدي، والتعاون الوثيق مع البنوك والشركاء الإستراتيجيين، بالإضافة الى تنفيذ استراتيجيات تعزيز اداء الخزانة. وبصفته مديرا للخزانة في المؤسسة، سيكون مسؤولاً عن إدارة العمليات المالية للشركة وضمان الامتثال للتشريعات المالية. سيتعاون أيضًا بشكل وثيق مع مجلس إدارة مؤسسة الزبير فيما يتعلق بالتقارير واستراتيجيات الخزانة والسياسات المالية العامة للمؤسسة.

من الجدير بالذكر أن رائد البيماني حاز على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة بيدفوردشير، وأنه يتملك خبرة كبيرة في مجال المحاسبة والمالية قبل أنضمامة إلى مؤسسة الزبير. حيث عمل في السابق لدى العديد من الشركات والهيئات الحكومية والخاصة ومنها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم، والهيئات التنظيمية وقطاع الكهرباء.

لأكثر من خمسة عقود، عملت مؤسسة الزبير على جذب الخبرات والابتكارات الجديدة من جميع أنحاء العالم إلى السلطنة وغيرها من الأسواق التي تعمل بها، حيث كانت إحدى أكبر المؤسسات التي ساهمت في إنشاء البنية الأساسية على المستوى الوطني، إلى جانب دورها المحوري في قطاعات الثقافة والسياحة والصناعة بمجالاتها المختلفة. تضم مؤسسة الزبير مجموعة متنوعة من الشركات المميزة ووحدات الأعمال الاستراتيجية والمشاريع المشتركة التي تنتشر إلى جانب السلطنة في أسواق الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى وأوروبا وشرق أفريقيا.

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