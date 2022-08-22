أعلنت الوكالة الرقمية الحائزة على الجوائز لايك ديجيتال وشركائها sLike Digital & Partner عن تعيين كارل إسكريت بمنصب الرئيس التنفيذي لدى الوكالة.

يمتلك كارل خبره لأكثر من 21 عاماً في دفع الشركات نحو التحول الرقمي مع خبرة أساسية في التجارة الإلكترونية والقنوات المتعددة والتوجهات المستقبلية لتصميم هذه التجربة الرقمية وغيرها. وقد انضمَ كارل لأول مرة إلى شركة لايك ديجيتال وشركائها في عام 2013 بمنصب مدير إبداعي في مكتبهم الرئيسي الكائن في لندن قبل انتقالهِ إلى فرع دبي في عام 2019 لقيادة العمليات في الشرق الأوسط في منصب الرئيس التنفيذي للإبداع.

أما الان عند تعيينهِ في منصبهِ الجديد كرئيس تنفيذي لدى الوكالة سيعمل على قيادة الشركة نحو توجهات استراتيجيه جديدة ومتطوره، حيث من المقرر أن تشرع شركة لايك ديجيتال وشركائها في رحلةٍ عالمية مدتها خمس سنوات من النمو والتنويع في مجالات وإيرادات جديدة، فضلاً عن اختصاصات أوسع في مجالات رحلة العملاء ومشاركتهم.

حيث جاءَ هذا الإعلان في الوقت الذي تضاعفت فيه إيرادات شركة لايك ديجيتال وشركائها على أساس سنوي من عام 2021 إلى عام 2022. وتقدم الشركة كذلك خدمات التحول الرقمي المتخصصة للعلامات التجارية الفاخرة الرائدة في العالم وذلك عبر مفروعها في لندن ودبي.

وبهذا الصدد علق كارل إسكريت الرئيس التنفيذي لشركة لايك ديجيتال وشركائها قائلاً : "لقد خلق الوباء تحولاً شاملاً في عادات المستهلكين. فقد كانت هنالك في السابق جهةً واحدة فقط لشراء السلع الفاخرة والمواد الغذائية عبر الإنترنت. فيما

بعد اتجهت الشركات والصناعات الاخرى خطوةً ايجابية نحو هذا التطور من خلال تحسين عروضها الرقمية لخدمة العملاء وتقديمها بشكل أفضل، بل حتى إن بعضها سارع نحو عملية التحول الرقمي بأشهر وسنوات سابقة من أجل الاستفادة من زيادة الطلب".

كما أضافَ كارل : "لقد أثبتت عملية التحول الرقمي بأنها بالفعل خطوةً جديرة بالاهتمام خاصةً مع ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية وزيادة ثقة المستهلك في التسوق عبر الإنترنت، لذا انا أتطلع إلى المساهمة في مساعدة العديد من العلامات التجارية على اجتياز مراحل هذا التحول."

كما انضم إلى كارل في الجناح التنفيذي أيضاً ألكسندر توفي الذي تم تعيينهُ حديثاً في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية.

تخصص ألكسندر في تقديم الحلول الرقمية والإبداعية للعلامات التجارية في قطاعات التجزئة الفاخرة والترفيه والضيافة وذلك على مدار 23 عاماً الماضية، وبعد انضمامه إلى الشركة في منصب الرئيس التنفيذي للنمو والمدير التنفيذي في عام 2018، سينتقل ألكسندر إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، وذلك من أجل تعزيز وجود شركة لايك ديجيتال في دول مجلس التعاون الخليجي.

كذلك علق ألكسندر توفي الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في لايك ديجيتال وشركائها قائلاً : "ظهرت مؤخراً العديد من العادات الرقمية الجديدة وذلك من خلال الزيادة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، إضافةً الى تجار التجزئة الذين يجربون مدفوعات العملات المشفرة واستحقاق الواقع المعزز (AR). إن كل هذه التطورات ستخلق فرصاً جديدة لذا أنا متحمس جداً لاستكشافها لعملائنا".

كما أضاف كذلك إسكريت معلقاً على المنصب الجديد لألكسندر توفي قائلاً : "تكمن نقاط قوة ألكسندر في تركيزه الفائق على نمو الأعمال والقيادة بالتفكير الاستراتيجي. إنه بلا شك سينجح في منصبهِ الجديد كرئيس تنفيذي للعمليات ويأخذ لايك ديجيتال من مستوى قوتها الحالية إلى مستوى قوةٍ أعلى".

هذا وتضمُ "لايك ديجيتال وشركائها" فريق عمل مميز حائز على الجوائز، وينقسم ما بين خبراء المصممين واستراتيجيي التجارة الإلكترونية ومخططي النمو والمطورين ومسوقي المحتوى وذلك عبر مكاتبها في دبي ولندن. وبصفتها خبيرة في قطاعات الفخامة والموضة والضيافة، تقدم شركة "لايك ديجيتال وشركائها" خدماتها لبعض من أهم العلامات التجارية الفاخرة والرائدة في العالم بما في ذلك "متحف المستقبل" و"لوكستيان" و"مولبيري" و"ون آند أونلي ريزورتس" ومجموعة "الشلهوب" ومجموعة "ماجد الفطيم" و "أتلانتس النخلة" و "لا بيرلا" و"دي بيرز" وغيرها. حيث تكمن كفاءة الشركة الأساسية في استراتيجية التحول الرقمي، وتسويق العلامة التجارية والمحتوى، واستراتيجية النمو ، وتصميم UX و UI والتكنولوجيا والتطوير. للصور بدقة عالية الرجاتء انقر هنا

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نبذة عن شركة لايك ديجيتال وشركائها

لايك ديجيتال وشركائها هي وكالة حائزة على الجوائز ولها فروع في لندن ودبي، وتقدم خدمات التحول الرقمي المتخصصة للعلامات التجارية الفاخرة الرائدة في العالم. كل ما تقوم به الوكالة مدفوع بنمو الأعمال والابتكار لعملائها، بدءاً من الاستراتيجية والتطوير إلى التصميم وتسويق المحتوى.

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الهاتف : 00971503323158

البريد الإلكتروني : farah.ahmed@alldetils.net