



الشركة تختار أميت راوال لتولي منصب الرئيس التنفيذي للمنتجات والذكاء الاصطناعي مستفيدة من خبراته الواسعة مع عمالقة التكنولوجيا العالمية

أثمرت جهوده في تحسين تجربة العملاء من خلال إطلاق ميزة ( CAFU CarPlay )، التي أحدثت تحولاً جذريًا في مستوى الاتصال والراحة داخل المركبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كَفو، المنصة العالمية البارزة في مجال توصيل الطاقة وخدمات السيارات، عن تعيين أميت راوال في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمنتجات والذكاء الإصطناعي. يتمتع أميت راوال بخبرة واسعة، حيث تقلد مناصب قيادية في شركات تقنية مرموقة مثل آبل، إلى جانب إسهاماته المتميزة مع شركات ناشئة مبتكرة على مستوى العالم. وفي منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للمنتجات، يسعى راوال للاستفادة من خبراته المتعمقة في مجال الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لقيادة جهود تطوير منتجات كَفو المستقبلية، إذ تطمح كَفو إلى إعادة تعريف تجربة العملاء عبر دمج التقنيات المتقدمة، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ التزامها بتقديم خدمات مركبات متكاملة وسلسة حسب الطلب.

وباعتباره عضو سابق في برنامج الزمالة بجامعة ستانفورد وأستاذًا في الذكاء الاصطناعي، يجلب أميت معه خبرة متميزة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قيادة أعمال التجارة الرقمية وتطوير المنتجات والمنصات التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي عبر أربع قارات. وقد أهلته هذه التجارب الثرية لدفع عجلة الابتكار في كَفو، بما يسهم في تطوير حلول متقدمة ترتقي بتجربة العملاء وتلبي احتياجاتهم المتغيرة.

وخلال أشهر قليلة من انضمامه، قاد أميت بنجاح إطلاق ميزة(CAFU CarPlay) التي أحدثت تحولًا كبيرًا في كيفية تفاعل العملاء مع مركباتهم. حيث تعزز هذه التقنية من تجربة المستخدمين بتوفير اتصال أكثر أمانًا وسلاسة، مما يمكّنهم من التركيز على القيادة وتقليل تشتيت الانتباه الناجم عن استخدام الهواتف.

وتتيح ميزة (CAFU CarPlay) من آبل لجميع عملاء كَفو تجربة فريدة في طلب التزود بالوقود، حيث تمكنهم من جدولة الخدمات بسهولة وسلاسة مباشرةً من مركباتهم. كما تقوم بتوجيههم تلقائيًا إلى أقرب وقت متاح يتناسب مع موقع وقوف سياراتهم المختار. وفي إطار التزام كفو بتقديم أعلى مستويات الراحة، تعزز هذه الميزة من تكامل منظومة تقنياتها المبتكرة، مواصلةً في تقديم حلول ذكية توفر للعملاء وقتًا ثمينًا وتمنحهم تجربة أكثر سهولة ومرونة.

وبهذه المناسبة، قال راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كَفو: لقد شهدنا تحت قيادة أميت نجاحًا سريعاً لميزة (CAFU CarPlay)، الأمر الذي يعكس رؤيته الاستراتيجية وقدرته على الابتكار. إن خبراته الواسعة تنسجم تمامًا مع التزامنا في كَفو بتقديم تجربة تنقل مريحة وسلسة، وتدعم جهودنا الرامية لتعزيز تأثيرنا الإيجابي في المجتمعات التي نخدمها. نحن على يقين أن قيادته ستفتح آفاقًا جديدة للابتكار والنمو المستدام لأعمال كَفو في المستقبل".

وفي تعليقه على منصبه الجديد، قال أميت راوال: " مع مواصلة شركة كَفو لإعادة صياغة مفهوم التنقل عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتقديم تجارب مستخدم استثنائية، أتشرف بتولي منصب الرئيس التنفيذي للمنتجات والذكاء الاصطناعي. يمثل إطلاق ميزة (CAFU CarPlay) خطوة نوعية في رحلتنا المستمرة نحو تعزيز تجربة العملاء بما ينسجم مع رؤية كَفو في توفير حلول متكاملة للراحة. بينما نخطط في كَفو للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي للارتقاء بخدمات التنقل وتطويرها، أتطلع لقيادة فريق مبدع وإدارة المبادرات والبرامج المتنوعة التي تهدف إلى تقديم تجارب مستخدم متخصصة وسلسة، بما يعزز من مكانة الشركة ويعضها في طليعة الابتكار التكنولوجي ويترك أثرًا إيجابيًا في حياة عملائنا".

نبذة عن شركة كَفو

كَفو هي إحدى المنصات العالمية الرائدة في مجال توصيل الطاقة وخدمات السيارات. ومنذ تأسيسها في العام 2018، واصلت كَفو تعزيز الابتكار، ومنح عملائها السلعة الأهم، وهي الراحة وسهولة الخدمة.

وتقديرًا لجهودها الرائدة في مجال ابتكار وتقديم الخدمات الجديدة، برزت "كَفو" ضمن لائحة مجلة "فاست كومباني الشرق الأوسط" لأكثر الشركات ابتكارًا في العام 2022، كما حصلت الشركة على المركز الثاني في قائمة لينكدإن لأفضل الشركات الناشئة لعام2023.وتستمر "كَفو" في جهودها لتبسيط حياة الناس من خلال تحسين اتصال السيارات وتمكين ميزات القيادة التنبّؤية وتقديم ابتكارات ترفع من تجربة المستهلك إلى مستوى أعلى. تجعل عملية تشغيل واقتناء السيارة أسهل وأكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام.

توفّر "كَفو" خدمة إعادة تعبئة الوقود عند الطلب، وتستمر في توسيع نطاق خدماتها لربط المستهلكين بمجموعة متزايدة من الخدمات التي توفر لهم راحة البال. يمكن الوصول إلى العديد من هذه الخدمات عند الطلب بما في ذلك خدمات غسيل السيارات وتبديل الإطارات وتغيير زيت المحرك، وذلك في أي وقت وفي معظم المواقع في الإمارات العربية المتحدة. يمكنكم تنزيل تطبيق "كَفو" عبر أجهزة أندرويد و iOS. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: https://www.cafu.com

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