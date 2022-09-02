· إضافة أكثر من 60 وظيفة ضمن القوى العاملة الحالية في كفو

· تعزيز أسطول الشركة الناشئة في دبي بـ 40 مركبة جديدة في الربع الثالث من العام

· كشف "تقرير الاستدامة الافتتاحي" الذي أصدرته أول خدمة لتعبئة الوقود عند الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن قوتها العاملة تضم 151 شخص من 27 جنسية

· تخلصت "كَفو" من 12.3 طن من النفايات في عام 2021 من خلال التعاون مع "إسايكلس" Ecyclex، الشريك المعتمد من قبل بلدية دبي لمعالجة النفايات

دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت "كَفو"، أول خدمة لتعبئة الوقود عند الطلب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمصممة كلياً لتلبية احتياجات المستهلك، عن نيتها زيادة أعداد موظفيها الحاليين بنسبة 30%، وذلك تماشياً مع خططها للتوسع بأسطول مركباتها بنسبة 35%، في خطوة من شأنها تلبية الطلب المتزايد على خدماتها من المستهلكين.

ويتفرع نشاط "كَفو" إلى قسمين تشغيليين هما: كَفو للتكنولوجيا، وينصب نشاطه على المنصة التقنية، والمنتجات التكميلية، وخدمات الدعم، لمساعدة العملاء على التواصل وتقديم طلباتهم، وكَفو للبترول التي تقدم الخدمات الأساسية للعملاء، وتهتم بالعمليات والخدمات اللوجستية.

واستناداً إلى "تقرير الاستدامة الأول" لعام 2021 الذي أصدرته "كَفو"، وجاء في ثلاثة أقسام: البيئة، رأس المال الاجتماعي والحوكمة، والسلوك والنزاهة، تعتز الشركة بطاقم عملها الذي يضم 151 موظف، من 27 جنسية مختلفة، ويعملون بدوام كامل. وقد تم وضع الخطط اللازمة لإضافة 60 فرصة عمل في الشركة، بما فيها 40 وظيفة في قطاعي التكنولوجيا والمنتجات.

وتخطط الشركة، التي تأسست في دبي عام 2018، لتوسيع أسطولها من المركبات وزيادته بحوالي 35% خلال الربع الثالث من العام، لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها من المستهلكين.

وقال راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كَفو": "قدم لنا التقرير الأول عن الاستدامة نظرة معمقة عن الشركة عبر ثلاثة محاور قياسية رئيسة، بيّنت ما وصلنا إليه خلال هذه الفترة القصيرة من عُمر مؤسستنا، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في أعداد العملاء الجدد المسجلين بنسبة 48% تقريباً مقارنة بالعام السابق، ولم يظهر مؤشر الطلب أي علامة على التباطؤ. وانطلاقاً من حرصنا على رضا العملاء وتلبية توقعاتهم، سنواصل الاستثمار في البنية التحتية لأعمالنا، والذي يشكل العنصر البشري أساس لها، فموظفونا هم أهم أصولنا، ولهم دور حيوي في نجاح مؤسستنا ووصولها إلى المكانة التي تحظى بها الآن."

وأشار استطلاع "مشاركة الموظفين" إلى أن 64% من موظفي "كَفو" منحوا مؤسستهم تصنيفاً بلغ 7/10 أو أعلى في فئة أفضل مكان يوصون بالعمل فيه، وبلغت نسبة الإناث العاملات في كَفو للتكنولوجيا ما يقرب من الثلث، وكَفو للبترول 12.5%.

وأضاف الغرير: "نحن على ثقة بأن التنوع هو محرّك أساسيّ للتطور والنجاح لأي مؤسسة، لذلك نحرص على الاستفادة من غنى دولة الإمارات بالمواهب والثقافات المتنوعة، وندرك أهمية استقطاب كوادر تتمتع بمهارات عالية، و نعكف على تنفيذ عدد من استراتيجيات جذب المواهب لزيادة نسب الإناث العاملات في مؤسستنا."

وشرعت "كَفو"، بعد توسيع خدماتها لتشمل أبوظبي العام الماضي، في رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والإبلاغ عنها في إطار التزامها بأن تصبح شركة خالية من الكربون، وكشف التقرير أن الشركة سجلت في عام 2021، إجمالي انبعاثات كربونية بلغ 642،723.7 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وبلغت انبعاثات "كَفو" الجوية من العمليات الداخلية (اوكسيد النيتريك والنيتروجين) 16,473,817غ. وبلغ إجمالي استهلاك الطاقة العام الماضي 96,981,600 ميجا جول.

وتابع الغرير: "تدرك كَفو تماماً، بصفتها شركة لخدمات السيارات عند الطلب، مسؤولياتها تجاه البيئة، وتعمل وفق أعلى المعايير التي حددتها الهيئات والمنظمات العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وسنواصل الابتكار في هذا المجال لتحديد الفرص التي يمكننا من خلالها إحداث فارق ملموس، والحفاظ على كوكبنا من أجل الأجيال القادمة."

إلى ذلك، تخلصت "كَفو" في عام 2021 من 12.3 طن من النفايات من خلال شريكها لإدارة النفايات "إسايكلس"، بما فيها 3.1 طن من النفايات الخطرة. وجرى إطلاق خدمة تجريبية تم تطويرها بالشراكة مع شركة "بلو ذ.م.م" في ديسمبر 2021، لجمع زيوت الطهي المستخدمة للتكرير وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي.

وتعزيزاً لمساهمتها في بيئة أكثر استدامة، أطلقت "كَفو" في عام 2021 مشروع غرس بذور شجرة الغاف، بالشراكة مع جامعة الإمارات، بهدف زراعة مليون بذرة من خلال تقنية الطائرات بدون طيار؛ المصممة خصيصاً لهذا الغرض، والتوسع في نهاية المطاف بالبرنامج للمساعدة في مكافحة تغير المناخ في الأجواء المناخية الأكثر شدّة في العالم.

وفي هذا السياق أردف الغرير قائلاً: "نحن في مستهل مسيرة نتطلع خلالها إلى تقليص استهلاكنا للطاقة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومنذ انطلاقتنا الأولى، أثبت منتجنا أن الإمكانات الهائلة غير المستغلة هي جوهر تحول الطاقة. ونجحنا، من خلال هذا التقرير، في تقديم سجل واضح عن بصمتنا الكربونية الحالية وكثافة الانبعاثات الناجمة عن عملياتنا وعملنا بجد هذا العام لتنفيذ استراتيجيتنا في الحدّ من الانبعاثات التي سجلناها، وبدأنا رحلتنا لخفض الانبعاثات الكربونية باستخدام أساليب وطرق تستند إلى العلم. وسنعمل من الآن فصاعداً، إلى إدراج استراتيجيتنا وأدائنا في تقاريرنا السنوية. نحن بلا شك فخورون بالإنجازات التي حققناها حتى الآن، إلا أننا ندرك أن أمامنا الكثير من الجهد والعمل، ونحن متحمسون لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تنتظرنا، وماضون قدماً في الارتقاء بما وصلنا إليه حتى الآن، و بربط عملائنا بمجموعة متزايدة من الخدمات المريحة."

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معلومات عن شركة كَفو

كَفو هي إحدى المنصات العالمية الرائدة في مجال توصيل الوقود وخدمات السيارات. ومنذ تأسيسها في العام 2018، واصلت كَفو تعزيز الابتكار، ومنح عملائها السلعة الأهم، وهي الراحة وسهولة الخدمة.

جاءت كَفو ضمن قائمة لينكدإن لأفضل الشركات الناشئة لعام 2021، وتواصل جهودها لتبسيط حياة الناس من خلال تحسين اتصال السيارات وتمكين ميزات القيادة التنبؤية وتقديم ابتكارات من شأنها الارتقاء بتجربة المستهلك، وتبسيط عملية تشغيل واقتناء السيارة لتصبح أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام. توفر "كَفو" خدمة إعادة تعبئة الوقود عند الطلب، وتواصل تغيير الوضع الحالي، وربط المستهلكين بمجموعة متنامية من الخدمات التي توفر لهم راحة البال، بما في ذلك الكثير من الخدمات المتاحة عند الطلب، ومنها غسيل السيارات وتبديل الإطارات وتغيير زيت المحرك، والتي تتوفر لهم في كل وقت وفي أي مكان. يمكنكم تنزيل تطبيق "كَفو" عبر أجهزة أندرويد و iOS. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: https://www.cafu.com

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل مع نبرا البوسعيدي: nabra.busaidi@cafu.com