الرياض: أعلنت شركة كي بي إم جي المتخصصة في خدمات المراجعة والضرائب و الاستشارات في المملكة العربية السعودية تعيين طارق السنيد رئيسًا لقسم خدمات الضرائب في المملكة العربية السعودية ودول المشرق ، اعتبارًا من 1 أبريل 2022.

وقد انضم طارق السنيد كشريك في كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية منذ عام 2015، كرئيس لخدمات الضرائب المحلية ورئيس العمليات في قسم خدمات الضرائب .

وبهذا السياق، علّق الدكتور عبد الله حمد الفوزان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي في السعودية والمشرق : "يسعدنا تعيين طارق السنيد رئيسًا لقسم خدمات الضرائب، ويشرفنا أن يصبح جزءًا من فريق القيادة التنفيذية في الشركة. إن خبرته الواسعة في مجال الضرائب المحلية والدولية من شأنها تشجيع المهنيين في مجال خدمات الضرائب على رفع مستوى العمل لمرحلة جديدة، ونعتقد أنّ طارق سيعزز من مستوى خدماتنا في هذا المجال.

ومن جهته، علّق السنيد على تعيينه في هذا المنصب قائلًا: "لطالما أسعدني كوني جزءًا من كيان كي بي إم جي ويشرفني الآن اتخاذ هذه الخطوة الجديدة، وأتطلّع إلى العمل مع خبرائنا المحليين والعالميين المتخصصين في مجال الضرائب ، وتوفير الخدمات التي تساعد عملاءنا في مواجهة التحديات".

طارق السنيد مستشار ضرائب وزكاة، يمتلك 24 عامًا من الخبرة في المجال وفي شركات الخدمات المتخصصة وتتضمن مجالات خبرته: الالتزام الضريبي على الصعيدين المحلي والدولي، والنزاعات الضريبية والدعاوى القضائية الضريبية، والعمليات الضريبية.

وعلاوةً على ذلك، كان السنيد قد اضطلع بدور حيوي في تطوير العمليات في كي بي إم جي في مكتب الخبر عبر تمكنه من الوصول إلى السوق في المنطقة الشرقية وعلى مستوى مكاتب كي بي إم جي في السعودية بشكل عام.

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