الرياض: يسرّ "كيركلاند آند إليس" أن تعلن عن انضمام السيد نبيل أبو شرف، المحامي والخبير المتخصّص في الصناديق الاستثمارية، إلى فريق الشركة في منصب شريك.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال كامران باجوا، الشريك المؤسس والمدير العام لمكتب "كيركلاند" في الرياض والمقرّات الرئيسية الإقليمية: "نبيل هو نجم صاعد في مجال الصناديق، ويتمتّع بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات إلى المستثمرين من الأفراد والشركات بخصوص استثماراتهم في صناديق الأسهم الخاصة وغيرها من الأدوات والوسائل الاستثمارية. ولا شك أن نبيل سيقدّم إضافة هامة لفريقنا المتنامي ومنصة عملنا في الرياض، وسيكون له دور محوري بالغ الأهمية في دعم هدفنا الرامي إلى إرساء وترسيخ وجود قسم متخصّص بالصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط".

تغطي خبرة نبيل تقديم الاستشارات إلى مختلف الصفقات والمعاملات المحلية والدولية، بما فيها تشكيل وتأسيس الصناديق وخدماتها الاستثمارية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاستثمارات والمشاريع المشتركة، والشؤون المتعلّقة بالحوكمة المؤسسية.

من جهتها، قالت إيريكا بيرتو، عضو اللجنة التنفيذية، وإحدى الشركاء في قسم الصناديق الاستثمارية لدى "كيركلاند": "نحن متحمّسون تجاه خطط تعزيز قسم الصناديق الاستثمارية لدينا في منطقة الشرق الأوسط بانضمام محامٍ يمتلك موهبة استثنائية مثل نبيل. وانطلاقاً من مكانتنا كأكبر وأنشط قسم متخصّص بالصناديق الاستثمارية في العالم، فإننا نحرص على تقديم الاستشارات بشكل استباقي لعملائنا فيما يخص الجوانب والاعتبارات الرئيسية، ونعمل على الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتيحها منطقة الشرق الأوسط، أسوةً ببقية الشركات العاملة في مجال إدارة صناديق الأسهم الخاصة".

يتحدّث نبيل اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، وهو يحمل شهادات جامعية من جامعة القديس يوسف وكلية كولومبيا للحقوق، وهو مُجاز بمزاولة مهنة المحاماة في كل من بيروت ونيويورك. ويُذكر أن نبيل كان يعمل لدى شركة "مورغن لويس" قبيل انضمامه إلى "كيركلاند".

تُعتبر "كيركلاند" من بين الشركات الرائدة عالمياً في تقديم الاستشارات لشركات إدارة الصناديق والمؤسسات الاستثمارية وغيرها من الجهات المشاركة في السوق ضمن مجال الصناديق الاستثمارية البديلة. ويضم فريق الصناديق الاستثمارية التابع للشركة أكثر من 600 محامٍ متمرّس ينتشرون في مكاتبها حول العالم ويعملون على تقديم استشاراتهم للعملاء بخصوص تشكيل الصناديق الخاصة وحلول السيولة وإدارة الاستثمارات والشؤون التنظيمية، فضلاً عن خدمات الاستشارات الاستراتيجية. ومنذ يناير 2019، قدّمت الشركة استشاراتها إلى أكثر من 1900 صندوق من الصناديق المغلقة والعاملة بإجمالي التزامات رأسمالية تفوق مبلغ 2.17 تريليون دولار أمريكي.

نبذة عن "كيركلاند آند إليس"

من خلال فريقها العالمي الذي يضم نحو 4 آلاف محامٍ ينتشرون في 21 مدينة عبر الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، تعمل "كيركلاند آند إليس" على تزويد الاستشارات القانونية، مؤمنة بالتزامها الراسخ تجاه خدمة عملائها. وتعتبر الشركة رائدة السوق في كلٍ من مجالات عمل أقسامها الرئيسية، بما يشمل الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها من الصفقات والمعاملات المؤسسية المعقّدة، وتشكيل الصناديق الاستثمارية وإدارة الأصول البديلة، وعمليات إعادة الهيكلة، والدعاوى القضائية عالية المخاطر سواء التجارية أو المتعلّقة بالملكية الفكرية، والتحقيقات الحكومية والتنظيمية والداخلية.

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