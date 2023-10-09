الدوحة، قطر - أعلنت شركة كويست للرياضات الإلكترونية، إحدى شركات الرياضات الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تعيين إيلي جميّل رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة. ويشكل تعيين جميّل، المؤسس المشارك والعقل المدبّر وراء مبادرات دوتا 2 الشهيرة للشركة، خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الشركة العالمية في قطاع الرياضات الإلكترونية. ويعتزم جميّل المباشرة بمهامه اعتباراً من تاريخ تعيينه في منصبه الجديد.

ويشتهر جميّل بأنه صاحب رؤية نافذة في قطاع الرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط، ويمتلك مسيرةً حافلة في عالم الألعاب، حيث بدأ مسيرته مع الشركة بشغف شديد للعبة دوتا 2 في عام 2004، ويلعب منذ حينها دوراً فعالاً في دعم المواهب المحلية وتشجيع مشاركتها في البطولات العالمية. كما أشرف جميّل على فريق كويست للرياضات الإلكترونية في لعبة دوتا 2، والذي أثبت حضوره كمنافس كبير في البطولات الدولية، بالإضافة إلى تأهله لبطولة ذا إنترناشيونال، وهي أرقى بطولة للرياضات الإلكترونية في العالم، وتتميز بتقديم مجموعة جوائز بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.

وتشتمل مهام جميّل على رسم ملامح مستقبل الشركة التي تتميز برؤية استشرافية تتخطى مجال الألعاب. وتولي الشركة اهتماماً لتعزيز منظومة شاملة للرياضات الإلكترونية في قطر والمنطقة، واتخاذ خطوات حاسمة لتطوير القطاع من خلال المشاريع المبتكرة، مثل بناء فنادق الرياضات الإلكترونية. ومن المتوقع أن تمثّل هذه المشاريع وجهةً لعشاق الرياضات الإلكترونية، حيث تقدم لهم تجارب مميزة تعزز الرفاهية وثقافة الألعاب.

وتحرص شركة كويست للرياضات الإلكترونية على دعم التعليم في هذا القطاع من خلال تطوير برامج تعليمية شاملة للرياضات الإلكترونية. ويهدف التعاون في مراحل متقدمة من التخطيط مع رواد التكنولوجيا في المجال التعليمي إلى إطلاق أكاديميات للرياضات الإلكترونية، والتي تشكل مراكز مخصصة لتنمية المعارف والمهارات في المنطقة، وبناء الجيل الجديد من مواهب الرياضات الإلكترونية.

وتعتزم الشركة، تحت إشراف جميّل، تعزيز حضورها في المنطقة والتوسع من خلال إرساء معايير جديدة في قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي، فضلاً عن تحفيز الابتكار وتمهيد الطريق لتحقيق نمو غير مسبوق في القطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الشركة في بيان لها: "تقف شركة كويست للرياضات الإلكترونية على أعتاب مرحلة جديدة بالكامل، حيث نتوقع توسعاً كبيراً لأنشطة الشركة في مجال الرياضات الإلكترونية، لا سيما بعد تعيين جميّل الذي يتميز بخبرة كبيرة ونهج استشرافي فريد من نوعه. ونلتزم بتحقيق التطور كشركة عالمية، إلى جانب رفع علم قطر عالياً في محافل الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم".

ومن جانبه، قال إيلي جميّل: "يسعدنا أن نبدأ هذه المرحلة الجديدة التي تعكس طموحنا الكبير في التطور والتوسع وتقديم مثال يُحتذى لباقي الشركات. ونعد شركاءنا بمواصلة زخم أعمالنا وتميزنا، وينتظر فريقنا المتفاني مستقبلاً مليئاً بالفرص المميزة، وسنقدم لمجتمع الألعاب العالمي تجارب مبتكرة تسهم في إرساء معايير جديدة في القطاع".

للاستفسارات الإعلامية، يمكن التواصل مع إيليا منصف، رئيس الإنتاج والتواصل من خلال البريد الإلكتروني: elia.monsef@quest.tv

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