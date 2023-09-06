الشرق الأوسط،: أعلنت ’كونتيننتال‘ (Continental)، الشركة الألمانية الرائدة للإطارات وتقنيات السيارات، عن تغييرات قيادية بارزة ضمن عملياتها في الشرق الأوسط. وتهدف هذه التغييرات لتعزيز التزام الشركة أكثر بتوفير منتَجات وخدمات استثنائية لصالح العملاء في مختلف أنحاء المنطقة.

ضمن هذا السياق، ترحّب ’كونتيننتال‘ بعودة خوسيه دي لا فوينت لتولّي منصب المدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط. ويحمل خوسيه معه الكثير من الخبرات الواسعة، حيث قاد بنجاح عمليات ’كونتيننتال‘ في المكسيك على مدى السنوات الخمس الماضية. ولقد أظهر خلال الوقت الذي أمضاه في المكسيك مزايا قيادية واستراتيجية بارزة، مما ساهم بتحقيق النمو والنجاح للشركة هناك. ومع عودته إلى الشرق الأوسط، بعد عمله كمدير عام للإطارات في المكسيك، من المتوقَّع أن يساهم الأسلوب القيادي الديناميكي الذي يتميّز به ورؤيته الاستراتيجية بدفع النجاح والابتكار المستمر الذي تشهده ’كونتيننتال‘.

وعلّق دي لا فوينت على هذا الموضوع بالقول: "يشرّفي الانضمام إلى فريق الشرق الأوسط من جديد والارتكاز على الأسس القوية التي تم وضعها هنا. فالشرق الأوسط يُعتبَر سوقاً استراتيجياً هاماً لدى ’كونتيننتال‘، وأنا أتطلّع للتعاون مع فريقنا المحترف لتوفير حلول ريادية تلبّي الاحتياجات المتغيّرة لدى الوكلاء والعملاء والشركاء الاستراتيجيين."

وبهدف تعزيز الفريق القيادي، أعلنت ’كونتيننتال‘ أيضاً عن تعيين داستين غاسكوين كمدير للمبيعات لدى ’كونتيننتال الشرق الأوسط‘. ويتولّى غاسكوين هذا المنصب بفضل سجلّه البارز في تحقيق الإنجازات، حيث شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لدى ’إطارات كونتيننتال السعودية‘. ومن شأن فهمه العميق لديناميكيات الأسواق المحلّية، مقترِناً مع خبراته القوية في مجال المبيعات، أن يجعل منه القائد المثالي للدفع قُدُماً بحضور ’كونتيننتال‘ في الأسواق وتعزيز علاقات العملاء في منطقة الشرق الأوسط.

وعلّق غاسكوين قائلاً: "يشرّفني تولّي هذا المنصب والمساهَمة بتعزيز نمو ’كونتيننتال‘ في الشرق الأوسط أكثر. وأنا متحمّس للعمل عن قرب مع فريقنا المحترف والملتزم لتوفير المنتَجات والخدمات وفق أعلى معايير الجودة لصالح عملائنا وشركائنا، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد والدفع للأمام بالعلامة التجارية."

تأتي هذه التغييرات الرئيسية خلال أوقات هامّة جداً بالنسبة إلى ’كونتيننتال‘، وذلك مع استمرار تركيز الشركة على الابتكار والاستدامة ورضى العملاء ضمن المجموعة الواسعة والمتنوّعة من المنتَجات والحلول الريادية التي تقدّمها.

من ناحية أخرى، أعربت ’كونتيننتال‘ عن امتنانها العميق للمدير التنفيذي السابق في الشرق الأوسط، كاريل كوتشيرا، والذي تحت قيادته، حقّقت ’كونتيننتال‘ نمواً كبيراً وتمتّعت بحضور قوي في الأسواق الإقليمية. ولقد ساهم التزام كاريل ورؤيته الثاقبة بتمكين ’كونتيننتال‘ من تحقيق النجاح في الشرق الأوسط. ومع تولّيه دوره الجديد في قيادة عمليات ’كونتيننتال‘ في تايلاند، تمنّت له الشركة النجاح المستمر في عمله.

من ناحية أخرى، سينتقل خوان أوروبورو ألونسو، الذي كان يشغل منصب مدير المبيعات لدى ’كونتيننتال الشرق الأوسط‘، لقيادة ’كونتيننتال السعودية‘، حيث سيتابع بالاعتماد على خبراته الواسعة وطاقته العالية بتعزيز حضور الشركة في أسواق المملكة.

تحافظ ’كونتيننتال‘ على التزامها بمهمّتها الأساسية، ألا وهي توفير حلول متطوّرة جداً وقيمة استثنائية لصالح عملائها. وتعكس هذه التغييرات القيادية تصميم الشركة على تعزيز مستويات النمو والتميُّز في منطقة الشرق الأوسط.



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