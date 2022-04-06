· سيصبح جيريش ريشي، الرئيس العالمي لشؤون البرمجيات والأعمال، الرئيس التنفيذي لشركة "كوجنايت"

· سيتولى الدكتور جون ماركوس ليرفيك، المؤسس المشارك لشركة "كوجنايت" منصب الرئيس التنفيذي لشؤون الإستراتيجية والتطوير وسيبقى عضواً رئيساً وفعالاً في فريق قيادة الشركة

أوسلو، النرويج - أعلنت اليوم شركة "كوجنايت"، الرائدة في مجال الرقمنة الصناعية، عن تعيين جيريش ريشي، وهو رئيس عالمي في مجال البرمجيات والتكنولوجيا المؤسسية، في منصب الرئيس التنفيذي في قرار يسري مفعوله بتاريخ 4 أبريل 2022. سيبقى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المنتهية ولايته الدكتور جون ماركوس ليرفيك، عضواً فعالاً في الشركة بصفته الرئيس التنفيذي لشؤون الإستراتيجية والتطوير.

وقال أويفيند إريكسن، رئيس مجلس إدارة شركة "كوجنايت" في هذا السياق: "قام جون ماركوس بتأسيس ’كوجنايت‘ كأول شركة أحادية القرن في النرويج وأسّس مكانة رائدة في سوق البرمجيات الصناعية المتحولة". وأضاف: "نحن متحمسون اليوم لانضمام جيريش ريشي إلى الشركة، وهو الذي يجلب خبرة مثبتة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا. يعد جيريش شخصية موهوبة من المستوى العالمي وسوف يتعاون مع جون ماركوس وفريق عمل ’كوجنايت‘ من أجل توسيع نطاق الشركة على الصعيد العالمي".

ومن جهته، قال جيريش ريشي، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة: "في حين أصبح قطاعا الطاقة والصناعة يتمحوران حول الوقائع الكلية، ستعمل منصة برمجيات ’كوجنايت‘ على تمكين الشركات من تحقيق أهداف الاستدامة والاستفادة من الكفاءات التشغيلية. أتطلع قدماً إلى التعاون مع جون ماركوس الذي يتمتع بسجل حافل في تطوير شركات البرمجيات التحويلية، بحيث نخدم قاعدة عملائنا وشركائنا المتنامية".

وأوضح الدكتور جون ماركوس ليرفيك، الرئيس التنفيذي لشؤون الإستراتيجية والتطوير لدى "كوجنايت" قائلاً: "بدأنا في شركة ’كوجنايت‘ برؤية تتمثل في عالم صناعي مدعوم بالبيانات وأعدنا ابتكار الطريقة التي يتم بها توجيه المجالات الكثيفة الأصول. اليوم ، لدينا اليوم عملاء في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركاء التطبيقات والشركات المتخصّصة في مجال تكامل الأنظمة باستخدام برمجيتنا ’كوجنايت داتا فيوجن‘. أنا فخور للغاية بما حققناه بالفعل وإني متفائل كثيراً بشأن مستقبلنا الذي سيتم بناؤه الآن بقيادة جيريش".

يرى ليرفيك وريشي هذا التوسع في فريق القيادة كفرصة لتعزيز مسار نمو "كوجنايت" ومنتجاتها البرمجية لتطوير صناعات مستقلة ذات تقنية عالية تعتمد على البيانات. مع ريشي الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي، سيركز ليرفيك على فرص الأعمال العالية

التأثير لصالح شركة "كوجنايت". وسيتولى أيضاً مكانة رائدة في استثمارات البرمجيات الأخرى في "آكر إيه إس إيه"، المساهم الأكبر في "كوجنايت"، والذي سيطور منظومة برمجيات صناعية في "كوجنايت".

هذا ينضم جيريش ريشي إلى شركة "كوجنايت" بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بلو يوندر" (المعروفة سابقاً باسم "جاي دي إيه سوفتوير")، وهي شركة برمجيات عالمية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتوفر حلول إدارة سلسلة التوريد.

وقبل منصب الرئيس التنفيذي في شركة "بلو يوندر"، شغل ريشي مناصب قيادية تنفيذية في الإدارة العامة، وتطوير المنتجات والذهاب إلى السوق لشركات "تيكو" و"موتورولا" و"سيمبول تكنولوجيز".

يأتي تعيين ريشي في أعقاب بحث مكثف بقيادة ليرفيك ومجلس إدارة "كوجنايت"، لإضافة قيادة جديدة من شأنها تسريع نمو "كوجنايت" وترسيخ مكانة الشركة كرائدة في سوق البرمجيات الصناعية.

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لمحة عن "كوجنايت"

تأسست "كوجنايت"، وهي شركة عالميّة للبرمجيّات الصناعيّة كخدمة، عبر رؤية واضحة تتمثّل في الدعم السريع للشركات الصناعية باستخدام بيانات سياقية موثوقة وسهلة المنال للمساعدة على دفع عجلة التحول الرقمي الواسع النطاق للصناعات الكثيفة الأصول حول العالم. وتسمح منصة "داتا أوبس" الصناعية الرئيسة الخاصة بنا، "كوجنايت داتا فيوجن"، لمستخدمي البيانات والنطاقات الصناعية بالتعاون بسرعة وأمان على تطوير وتشغيل وتوسيع حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الصناعية لتحقيق الربحية والاستدامة.

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ميشيل هولفورد

الرئيس العالمي لشؤون العلاقات العامة في "كوجنايت"

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