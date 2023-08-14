الرئيس التنفيذي الجديد سيُركِّز على تسريع نمو الأعمال ودعم تقنيات كلاوديرا لتمكين الذكاء الاصطناعي للشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت كلاوديرا، الشركة المتخصصة في بيانات الذكاء الاصطناعي للشركات، عن تعيين تشارلز سانسبري كرئيس تنفيذي لها. وصرّح جيف هون، رئيس مجلس إدارة الشركة: "يسرني أن أعلن عن تعيين تشارلز سانسبري كرئيس تنفيذي لكلاوديرا. شغل تشارلز خلال العشرين عاماً الماضية مناصب قيادية عديدة، تولى خلالها تصميم وقيادة استراتيجيات أعمال ناجحة ومبادرات تشغيلية ساهمت في تحقيق نمو الأعمال بسرعة لافتة. ويتيح توليه قيادة استراتيجية البيانات الهجينة للشركات الاستفادة من جميع بياناتها في عصر الذكاء الاصطناعي."

يدخل قرار تعيين سانسبري كرئيس تنفيذي لشركة كلوديرا حيز التنفيذ من 7 أغسطس 2023. ويشكل سانسبري إضافة قيمة لكلاوديرا بفضل خبرته الواسعة في قيادة الشركات في عالم البرمجيات. وشغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة إيه إس جي تكنولوجيز من عام 2015 حتى عام 2021 عندما اشترتها شركة روكت سوفتوير. قبل ذلك، شغل سانسبري منصب المدير التنفيذي لمجموعة ذا أتاشميت من عام 2011 حتى عام 2014 عندما اشترتها شركة مايكروفوكس. كما شغل منصب المدير المالي لمجموعة ذا أتاشميت من عام 2006 حتى عام 2011، والمدير المالي لشركة فينييت من عام 2001 حتى عام 2006.

وفي تعليقه على منصبه الجديد، قال تشارلز سانسبري "أنا ممتن لمجلس إدارة شركة كلاوديرا على الثقة التي وضعها في قيادتي للشركة. كما أنني أنا متحمس لقيادة الشركة نحو مرحلتها التالية من النمو كشريك الذكاء الاصطناعي الموثوق من قبل الشركات. جذبتني كلاوديرا بجودة فريقها وعملائها العالميين من الدرجة الأولى، وموقعها الرائد في مجال التكنولوجيا الذي يقدم إمكانيات حاسمة للذكاء الاصطناعي للشركات. مع إدارة أكثر من 25 مليون تيرابايت من البيانات، وتقدم كلاوديرا الإرشاد للعديد من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 1000 والتي تركز على اعتماد بحيرات البيانات المفتوحة كخطوة رئيسية نحو استخدام موسع للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وأنا واثق أن الشركة ستواصل تحقيق موقع القيادة في منتجاتها ومبادرات نموها."

#بياناتشركات

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حول كلاوديرا

نؤمن في كلاوديرا بأن البيانات قادرة على أن تجعل ما هو مستحيل اليوم ممكن غداً. ونساعد على تحويل البيانات في أي مكان إلى ذكاء اصطناعي موثوق به للشركات، مما يساهم في تقليل التكاليف والمخاطر وزيادة الإنتاجية، وتسريع أداء الأعمال. تساعد منصتنا السحابية المفتوحة للبيانات على إدارة البيانات بأمان وتحليل البيانات القائم على السحابة المحمولة، مما يساعد المؤسسات على إدارة وتحليل البيانات من جميع الأنواع، على أي سحابة، عامة أو خاصة. وتفخر كلاوديرا بأنها الشريك المفضل للبيانات لأفضل الشركات في جميع القطاعات تقريباً بفضل كمية البيانات التي نديرها مثل الهايبرسكيلرز. قادت كلوديرا العالم فيما يتعلق بقيمة ومستقبل البيانات، وما زالت تقود منظومة حيوية مدعومة بالابتكار غير المحدود لمجتمع البرمجيات مفتوحة المصدر .

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