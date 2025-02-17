القاهرة: أعلنت مجموعة شركات بيبسيكو مصر، الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، عن تعيين المهندس/كريم خضر رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، ليتولى قيادة المرحلة القادمة من التوسع والابتكار، مع تعزيز مكانتها الرائدة في السوق المصري ودورها كشريك أساسي في دعم الاقتصاد المحلي.

يمتلك كريم خضر خبرة تمتد لأكثر من 24 عامًا في قطاعات الأغذية والمشروبات والنفط والغاز، منها 16 عامًا في بيبسيكو. بدأ خضر رحلته في بيبسيكو مصر، حيث شغل مناصب متنوعة على مدار 7 سنوات حتي وصل إلى رئيس قطاع البيع والتوزيع، ثم انتقل إلى أسواق مختلفة ليتولى مناصب قيادية في الشرق الأوسط وآسيا. فقبل توليه منصبه الحالي، شغل كريم خضر عدة مناصب بارزة، منها المدير العام ونائب رئيس قطاع المشروبات في السعودية وبلاد المشرق، ونائب رئيس قطاع المشروبات في جنوب شرق آسيا، حيث أشرف على عمليات التعبئة في تايلاند، وفيتنام، وكمبوديا، وماليزيا، وسنغافورة.

وخلال مسيرته، تعامل مع نماذج أعمال متنوعة تشمل الفرانشايز، والتشغيل المباشر، والمشاريع المشتركة، مما أكسبه خبرة واسعة في قيادة الأسواق المختلفه .ويعود الآن إلى مصر ليشارك المعرفة والخبرة التي اكتسبها على مدار رحلته الدولية، من أجل دفع نمو بيبسيكو مصر وتعزيز نجاحها.

وعلّق كريم خضر على هذه المرحلة الجديدة قائلًا: "فخور بالعودة بعد 9 سنوات وقيادة بيبسيكو مصر، والعمل مع فريق متميز لمواصلة مسيرة النجاح. لطالما كان للسوق المصري طابعه الخاص، ويسعدني مشاركة الخبرة التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية لدعم المرحلة القادمة من التوسع في مصر. كان لبيبسيكو دور محوري في دعم الاقتصاد الوطنى والمساهمه الفعاله في العديد من المبادرات والبرامج المجتمعية، وسنواصل العمل على تعزيز الابتكار ودعم المجتمع، وتحسين كفاءة العمليات، وتطوير نماذج أعمال مستدامة تواكب التغيرات الاقتصادية."

تُعد بيبسيكو مصر واحدة من أبرز الشركات في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تتمتع بتاريخ طويل من الابتكار والتطوير، وتحرص على تقديم منتجات عالية الجودة، وتعزيز الاستدامة، والاستثمار في الكوادر المحلية لضمان مستقبل أكثر نموًا وازدهارًا.

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