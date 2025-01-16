أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، بتجديد الثقة في الدكتور هشام بدر، نائباً لرئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بدرجة نائب وزير، وهو المنصب الذي تولاه قبل عام. يمتلك الدكتور هشام بدر، خبرة في قطاع الدواء تمتد لأكثر من 28 عاما، في قطاع الصناعات الدوائية، عمل خلالها في العديد من شركات الأدوية متعددة الجنسيات في مجال المبيعات والتسويق منها، جلاكسو، ويلكام، جلاكسو سميثكلاين، حتى تولى منصب نائب رئيس مدينة الدواء للقطاع التجاري وتنمية الأعمال «جيبتوفارما». وكانت التجربة الأكبر للدكتور هشام بدر، في شركة جلاكسو سميثكلاين، والتي تولى خلالها العديد من المناصب القيادية، حيث عمل مديرًا لفرع الشركة بالسودان، بالإضافة الى قيادة فريق العمل بالشركة في مصر للتفاوض على التعاقد لتوريد لقاحات إنفلونزا الخنازير، الى جانب العمل رئيسًا لقطاع الرعاية الأساسية الخاص بالأدوية المستحوذ عليها من شركة بريستول مايرز سكويب. وتولى الدكتور هشام بدر أيضا، قيادة قطاع التميز التجاري بشركة جلاكسو سميثكلاين، كما تولى منصب مدير القطاع التجاري لإعادة الهيكلة بشركة جلاكسو سميثكلاين، كما أمتلك خبرات في الماليات والشؤون الحكومية، وفنون القطاع التجاري الصيدلي. حصل «بدر» على الجائزة الذهبية لشركة جلاكسو سميثكلاين، على نطاق الأسواق الناشئة بنموذج العمل المبتكر في مجال اللقاحات، وجائزة الريادة في إتاحة الأدوية والعلاجات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعمل على وضع السياسة المالية، والخاصة بالميزانية للشركة عن الفترة من 2022 إلى 2027 ، كما قاد إدارة المعطيات والقرارات الاستراتيجية، وإدارة الأزمات بالشركة الأم. وتولى الدكتور هشام بدر، أيضا مهمة التخطيط لتنمية الصادرات في إفريقيا والشرق الأوسط، استهدافا لوجود منتجات الشركة في أكثر من 15 دولة، خلال عام 2023 وأيضا إرساء أسس تكوين فريق عمل لإتاحة الدواء والعلاجات من أجل تأمين التواجد في المناقصات الوطنية وتلك المتعلقة بالقطاع الخاص. الدكتور هشام بدر، حاصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة القاهرة عام 1994، كما أنه حاصل على دبلومة التسويق من الجامعة الأمريكية، ودبلومة إدارة الأعمال من سويسرا.

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