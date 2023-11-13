

قامت «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، بتعيين خوسيه مانويل عيسى مانشو بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023. ويعمل تحت إشراف زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي، في مقر الشركة العالمي الرئيسي في دبي.

ينضم خوسيه إلى «في إف إس غلوبال» قادماً من شركة "سيلنيكس تيليكوم". ويحمل خبرة تزيد عن عقدين من الزمن تشمل مجموعة من المهام المالية الفرعية، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ، والتخطيط المالي، وعلاقات المستثمرين، والرقابة الإدارية، وإدارة الخزانة، والضرائب. وقد عمل سابقًا في مؤسسات تشمل "أبرتيس انفراستراكتشر" و"كريتيريا كايكسا" و"سيلنيكس". وشغل منصب إداري غير تنفيذي في شركات متخصصة في تطوير البنى التحتية مثل "هيسباسات" و"سانيف" أو "تي بي أي المحدودة".

وسيتولى خوسيه العمليات الادارية والمالية الشاملة في «في إف إس غلوبال»، وسيكون مسؤولاً أيضًا عن الوظائف القانونية وخصوصية البيانات ومخاطر الشركات. وسيستفيد خوسيه من خبرته الواسعة في الاضطلاع بمسؤولياته المالية في شركة «في إف إس غلوبال» وتطوير استراتيجيات لدعم المزيد من النمو والازدهار للشركة. وباعتباره عضوًا في مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، فإنه سيلعب أيضًا دورًا محوريًا في صنع القرارات الاستراتيجية الشاملة في «في إف إس غلوبال».

يحمل خوسيه شهادتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ايساد في برشلونة، إسبانيا، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في الإدارة الدولية من سيمز من كلية لندن للاقتصاد في لندن، المملكة المتحدة وأكمل البرنامج التنفيذي بجامعة ستانفورد في بالو ألتو، كاليفورنيا.

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في144 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 67 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 251 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».