دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "فينفاست"، الشركة العالمية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية الذكية، عن تعيين براشانث راو رئيساً تنفيذياً لـ"فينفاست الشرق الأوسط"، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز حضورها في المنطقة، وتسريع وتيرة التحول نحو التنقل المستدام.

وسيتولى راو قيادة الاستراتيجية الإقليمية للشركة، والإشراف على تنفيذ خطط التوسع، وتطوير شبكة الوكلاء، وتعزيز انتشار المركبات الكهربائية، بما يدعم ترسيخ مكانة "فينفاست" في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في مجال التنقل المستدام.

ويمتلك راو أكثر من 21 عاماً من الخبرة العالمية في قطاع السيارات، شملت المركبات الكهربائية ومركبات الاحتراق الداخلي، وعمل في عدد من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط والهند وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأوقيانوسيا. وخلال مسيرته المهنية، قاد العديد من المبادرات التحولية في مجالات المبيعات، وخدمات ما بعد البيع، وتطوير شبكات الوكلاء، والارتقاء بتجربة العملاء.

وبصفته الرئيس التنفيذي لـ"فينفاست الشرق الأوسط"، سيقود راو العمليات الإقليمية للشركة، مع التركيز على تسريع النمو، وتعزيز تجربة العملاء، وتوسيع حضور العلامة التجارية في مختلف أسواق المنطقة، بما يواكب الطلب المتزايد على حلول التنقل الكهربائي.

وبهذه المناسبة، قال براشانث راو: "يمثل الشرق الأوسط اليوم أحد أكثر أسواق التنقل تطوراً واستشرافاً للمستقبل، كما يشهد زخماً متسارعاً في تبني حلول النقل المستدام. ويشرفني أن أقود مسيرة "فينفاست" في المنطقة، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا والجهات المعنية لتعزيز انتشار المركبات الكهربائية، وتقديم تجارب استثنائية لعملائنا".

وقبل توليه منصبه الحالي، شغل راو منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "فينفاست الهند"، حيث أسهم في وضع الأسس التشغيلية لإطلاق العلامة التجارية في السوق الهندية، بما في ذلك تطوير منظومة المركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، وشبكات الوكلاء.

كما شغل عدداً من المناصب القيادية لدى كل من "نيسان إنفينيتي الشرق الأوسط"، و"هوندا الشرق الأوسط"، و"تويوتا كيرلوسكار موتورز"، حيث أشرف على عمليات الشركة في 19 دولة، وقاد فرقاً متعددة الجنسيات لتنفيذ مبادرات استراتيجية أسهمت في تعزيز الأداء التشغيلي وتطوير الأعمال.

وخلال مسيرته المهنية، نال راو عدداً من الجوائز العالمية، من بينها "جائزة رئيس مجلس الإدارة العالمية" من "نيسان"، إضافة إلى جوائز من "JD Power" تقديراً لتميزه في مجال تجربة العملاء. كما يتمتع بخبرة واسعة في إدارة شبكات وكلاء تضم أكثر من 40 موقعاً، إلى جانب الإشراف على مشاريع متخصصة في البنية التحتية للمركبات الكهربائية وصيانة وإصلاح البطاريات.

ويجسد هذا التعيين محطة جديدة في مسيرة "فينفاست" نحو تعزيز توسعها العالمي، وترسيخ حضورها في أسواق الشرق الأوسط، بما ينسجم مع رؤيتها في توفير حلول تنقل كهربائي ذكية ومستدامة، وترسيخ نهج يضع العملاء في صميم أعمالها.

نبذة عن "فينفاست":

"فينفاست" هي العلامة التجارية العالمية للمركبات الكهربائية الذكية، وإحدى شركات مجموعة "فين غروب"، أكبر تكتل اقتصادي خاص في فيتنام. وانطلقت الشركة عام 2017 انطلاقاً من رؤية تهدف إلى جعل التنقل المستدام متاحاً للجميع، ونجحت خلال فترة وجيزة في التحول من مجمع صناعي متطور في مدينة هاي فونغ إلى علامة تجارية عالمية تواصل توسيع حضورها في الأسواق الدولية. وتصمم "فينفاست" اليوم وتنتج مجموعة متكاملة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل، والدراجات الكهربائية، والحافلات الكهربائية، مستندةً إلى أحدث التقنيات الذكية، والتصاميم العصرية، ونهج يضع العملاء في مقدمة أولوياته، بما يسهم في دعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وخالٍ من الانبعاثات.

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