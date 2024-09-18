دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيرتف Vertiv"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، عن تعيين فرانك بونشيري في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للموارد البشرية، حيث سيكون مسؤولاً أمام الرئيس التنفيذي جيوردانو ألبرتازي، وسيتولى قيادة استراتيجية الموارد البشرية وتطويرها وتنفيذها، مما يعزز الأولويات الاستراتيجية والسلوكيات لشركة فيرتف.

يتمتع بونشيري بخبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في مجال الموارد البشرية والاستراتيجية المؤسسية، مع التركيز على تطوير الموظفين على مستوى العالم وإدارة المواهب وثقافة الأداء العالي. وقد شغل سابقًا مناصب كنائب رئيس الموارد البشرية والتكامل المؤسسي، ومدير قسم الموارد البشرية، والعديد من المناصب الأخرى خلال فترة عمله التي امتدت لعشر سنوات مع شركة Owens Corning في الولايات المتحدة وفنلندا. وقد بدأ حياته المهنية في مجال الموارد البشرية في شركة GE Aerospace، بعد أن أكمل برنامجها المكثف للقيادة وإدارة الموارد البشرية.

وقال جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتف: "بينما تواصل فيرتف قيادة الابتكار والريادة في الصناعة، فإن نجاحنا المستمر يتأثر بشكل كبير بجودة فريق عملنا. ومن أجل توفير أفضل تجربة لعملائنا والوفاء بوعدنا لمستثمرينا، فإن تنمية الموظفين الذين يزدهرون في ثقافة الأداء العالي هو أمر أساسي لدينا. ونحن على ثقة من أن فرانك سيساعدنا في تعزيز مكانة شركتنا على المستوى العالمي."

ومن ناحيته، قال فرانك بونشيري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة فيرتف: " إنه الوقت المناسب للتواجد في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية، وفرصة مثالية لاستقطاب المواهب. انني أتطلع إلى تعزيز مكانة فيرتف من خلال قيادة استراتيجية الموارد البشرية، وتزويد الموظفين بالأدوات والبيئة المناسبة التي تمكنهم من النمو على المستوى الفردي وضمن الشركة على حد سواء."

وقد حصل فرانك بونشيري على شهادتين من جامعة ولاية أوهايو، كلية ماكس إم. فيشر لإدارة الأعمال –بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال، ودرجة الماجستير في علاقات العمل والموارد البشرية.

نبذة عن شركة فيرتف – Vertiv"

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

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