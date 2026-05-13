الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة فورد للسيارات عن تعيين أميث شيتي مديراً عاماً للمملكة العربية السعودية والمشرق وشمال أفريقيا، وحمزة الشعلان مديراً إقليمياً لخدمات ما بعد البيع في المملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا، في خطوة تؤكد التزام الشركة بالأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي منصبه الجديد، سيتولى شيتي قيادة مبيعات فورد ولينكون، وخدمات ما بعد البيع، ونمو الحصة السوقية، وقطاع المركبات التجارية في المملكة العربية السعودية والمشرق وشمال أفريقيا. كما سيشرف على جهود تأسيس مقر إقليمي لفورد في المملكة العربية السعودية، ، إلى جانب مواصلة تعزيز علاقات الشركة مع موزعيها في مختلف أنحاء المنطقة.

من جانبه، سيتولى الشعلان الإشراف على التوجه الاستراتيجي لعمليات الخدمة وقطع الغيار وتجربة العملاء لدى فورد في المملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا، حيث سيسهم في تعزيز شبكة خدمات ما بعد البيع ودعم مالكي سيارات فورد طوال دورة حياة السيارة.

وقال رافي رافيشاندران، رئيس فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُعد المملكة العربية السعودية والمشرق وشمال أفريقيا ركائز أساسية لنمو فورد طويل الأمد في المنطقة. وتبقى المملكة أكبر أسواقنا ومركزاً استراتيجياً يدعم توسعنا في المنطقة. وقد حققنا نمواً يزيد عن 10% على مدى ثلاثة أعوام متتالية، ونحن نركز على تعزيز هذا الزخم من خلال المنتجات المناسبة، وخدمات ما بعد البيع القوية، والإدارة المناسبة. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقنا تطبيق فورد الجديد في المملكة لتقديم تجربة امتلاك أكثر اتصالاً وسهولة، كما نعمل حالياً على توسيع مكتبنا في الرياض لدعم خططنا طويلة الأمد،."

تواصل فورد تركيزها على بناء الولاء والثقة على المدى الطويل من خلال الجمع بين مجموعة قوية ومتنوعة من المنتجات، والدعم الذي يحتاجه العملاء طوال رحلة امتلاكهم للسيارة.

ويتمتع شيتي بخبرة 15 عاماً في قطاع السيارات، بينها أكثر من 10 أعوام مع فورد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال مسيرته المهنية، شغل مناصب عدّة في مجالات التمويل، وإدارة الإيرادات، والاستراتيجية، والمبيعات في الهند وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، ما منحه رؤية واسعة تشمل العمليات التجارية وعلاقات العملاء.

وانضم الشعلان إلى فورد في العام 2014، حيث أمضى أكثر من عقد من الزمن في تطوير عمليات خدمات ما بعد البيع في المملكة، مساهماً في تعزيز تجربة العملاء ودعم نمو الشبكة في السوق.

