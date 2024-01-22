يتولى رافي رافيتشاندران مسؤوليات جديدة وموسعة

• وضعت فورد الشرق الأوسط حجر الأساس لمركز توزيع قطع الغيار في دبي وتطلق مركباتها الكهربائية إلى المنطقة عام 2025



دبي، الإمارات العربية المتحدة: بدأت فورد الشرق الأوسط عام 2024 بتنصيب رافي رافيشاندران رئيساً لها في الوقت الذي تستعد فيه لتوفير خدمات جديدة وفريدة للعملاء، وإطلاق مركبات جديدة، ومتابعة نمو علامتي فورد ولنكون والمبيعات في المنطقة، والتمهيد لإطلاق مركباتها الكهربائية إلى المنطقة ابتداءاً من 2025.

تقلد رافي رافيشاندران المنصب الجديد كرئيسٍ لدى فورد الشرق الأوسط، بعد أن شغل منصب المدير التنفيذي لعمليات الشرق الأوسط لدى مجموعة فورد للأسواق الدولية "IMG" لمدة ثلاث سنوات، حيث ساهم في نمو العلاقات بين فورد ولينكون مع شركائها الموزعين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويأتي هذا المنصب الجديد بعد أكثر من عقدين من الخبرة في مجال صناعة السيارات، وقد انضم إلى شركة فورد موتور في عام 1997 وشغل خلال فترة عمله العديد من المناصب في التسويق والمبيعات الاستراتيجية والتمويل وعمليات التصنيع في أسواق الهند والصين والشرق الأوسط وأفريقيا.

قال رافيتشاندران: "من المتوقع نمو سوق صناعة السيارات في الشرق الأوسط خلال عام 2024، وذلك مع زيادة طلب المستهلكين على المركبات، ووتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة، والمبادرات الحكومية لتعزيز قطاع السيارات، لا سيما في المملكة العربية السعودية".

تهدف فورد الشرق الأوسط إلى الاستفادة من نجاح المنصة التي أطلقتها عام 2023، فقد حققت نمواً ملحوظاً في المبيعات بنسبة 70٪ على أساس سنوي، مما يمهد الطريق لتحقيق رؤية فورد باعتبارها واحدة من أكثر علامات السيارات التجارية رواجاً في المنطقة.



وقام رافيشاندران بترقية سامي ملكاوي وبيدرو سيمويس إلى مناصب أعلى جديدة في فورد الشرق الأوسط.

يشغل سامي ملكاوي الآن منصب المدير العام لدى فورد ولينكون الشرق الأوسط للمبيعات، بعد سبع سنوات من العمل لدى لينكون الشرق الأوسط بما في ذلك العامين والنصف الماضيين كمدير عام. ، كما يمتلك 15 عاماً من الخبرة في مجال السيارات والتي تشمل عمليات البيع والتسويق وتطوير عمليات التوزيع وخدمة العملاء. يجلب ملكاوي نهجاً استراتيجياً موجهاً، يهدف إلى توسيع نطاق وصول فورد ولينكون إلى السوق في جميع أنحاء المنطقة.

وبصفته المدير العام لعلامتي السيارات، يسعى ملكاوي على الارتقاء بالعلاقات مع الموزعين والشركاء، والعمل على تعزيز عمليات المبيعات والتسويق، مع تقديم الدعم والتدريب. وقال: "بعد العمل مع لينكون، أصبحت بالفعل على دراية بشبكة الموزعين لدينا على مستوى أعمق، مما يسمح لنا بالبدء فوراً في أولويات أعمالنا".

كما سيعمل سامي بشكل وثيق مع فريق تجربة العملاء في فورد الشرق الأوسط لإطلاق مبادرات مبتكرة ترتقي بمستوى خدمة العملاء وتعزز ولاءهم.

ويتولى بيدرو سيمويس الآن دوراً موسعاً كمدير التسويق للمركبات التجارية والأسطول لدى فورد ولينكون في الشرق الأوسط، حيث يمتلك أكثر من 16 عاماً من الخبرة في تسويق العلامات التجارية والمنتجات مثل مركبات الدفع الرباعي والمركبات التجارية، كما شغل سيمويس منصب مدير التسويق لدى فورد الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية.

ذكر سيمويس إن نمو العلامة التجارية لفورد يتحسن بشكل ملحوظ في الشرق الأوسط، وتهدف الشركة إلى الحفاظ على هذا النمو الإيجابي طوال عام 2024. وأضاف "نفتخر بتقديم مجموعة رائعة من المنتجات التي لا غنى عنها والتي قد تكون الأفضل لدينا حتى الآن. علاوة على ذلك، واستجابة لاهتمام العملاء المتزايد، سنعمل على تقديم المزيد من الخيارات الكهربائية الصديقة للبيئة لتلبية احتياجات عملائنا".

ومع انطلاق فورد الشرق الأوسط في هذه الرحلة، تمهد هذه التغييرات القيادية الطريق لمستقبل مشرق، مبنيةً على نجاحات عام 2023 ومتجهةً نحو آفاق جديدة في مستقبل صناعة السيارات في الشرق الأوسط.

وبالنظر إلى ما بعد عام 2024، قامت فورد مؤخراً بوضع حجر الأساس لمركز توزيع قطع غيار فورد – دي بي شنكر الجديد "PDC" في المنطقة اللوجستية في دبي، والتابع لـدبي وورلد سنترال "DWC"، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل في يناير 2025، وتعتبر المنشأة التي تبلغ مساحتها 41,792 متراً مربعاً موقعاً موحداً للتخزين والتوزيع، مما يضمن توفير قطع الغيار، وزيادة كفاءة عمليات التوزيع، وتعزيز خدمة العملاء.

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