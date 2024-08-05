أعلنت شركة فورتينت -المتخصصة في مجال حلول الأمن السيبراني الواسعة والمتكاملة- عن تعيين جو سارنو نائبًا للرئيس التنفيذي للمبيعات الدولية بالشركة، وذلك في إطار خططها لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق عملياتها؛ لتقديم حلول أمنية مبتكرة وشاملة تلبي احتياجات العملاء من المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

ويتمتع جو سارنو بخبرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين في شركة فورتينت، حيث شغل مناصب قيادية عديدة ساهمت في نمو الشركة وتوسيع نطاق عملياتها، كان أخرها منصب نائب الرئيس الأول للأسواق الناشئة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث قاد استراتيجية النمو لأكثر من 120 دولة، كما يمتلك خبرة واسعة في مجال الأمن السيبراني تزيد عن 30 عامًا، مما يجعله مؤهلاً لقيادة فريق المبيعات الدولية وتحقيق أهداف النمو الاستراتيجي للشركة.

وسيتولى سارنو في منصبه الجديد قيادة فريق عالي الكفاءة من مندوبي المبيعات والمهندسين عبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما سينضم إلى فريق القيادة التنفيذية للشركة، الذي يضم نخبة من الخبراء بخبرات تمتد لعقود في تقديم حلول رائدة في الصناعة لأكثر من نصف مليون عميل حول العالم.

وسيركز سارنو بشكل أساسي على تعزيز الركائز الاستراتيجية الثلاث الرئيسية للشركة وهي: الأمان الشبكي، وخدمة الوصول الآمن (SASE)، وعمليات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مستقبل الأمن

وبهذه المناسبة، أعرب جو سارنو -نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات الدولية بالشركة- عن سعادته بانضمامه إلى فريق القيادة التنفيذية في فورتينت، مؤكداً التزامه بتعزيز قدرات الشركة وتقديم حلول الأمن السيبراني المتكاملة لعملائها حول العالم.

وأوضح سارنو أن عالم الأمن السيبراني يواجه اليوم تغيرات متسارعة مع تصاعد التهديدات يوميًا، مشيرًا إلى الحاجة لعصر جديد من الأمن السيبراني يتميز بتقارب وتكامل أكبر في ظل التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية والاجتماعية.

وحدد سارنو المراحل الرئيسية لمسيرة الأمن السيبراني، بدءًا من التركيز على حماية الاتصال، ثم الانتقال إلى حماية التطبيقات، ووصولًا إلى المرحلة الثالثة التي تركز على حماية البيانات وسلامة الأرواح البشرية.

وأكد سارنو التزامه في دوره الجديد بتنفيذ مهمة فورتينت المتمثلة في حماية الأشخاص والبيانات والأجهزة في كل مكان، مع تمكين النمو الاقتصادي والثقة والاستقرار في المجتمع الرقمي الحديث.

تركيز استراتيجي

تمتلك فورتينت مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المطورة داخليًا التي تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعد التكنولوجيا حجر الزاوية في هذا التحول الاستراتيجي، ومن المتوقع أن يلعب جو سارنو دورًا هامًا في تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو لضمان تحسين مشاركة العملاء وتوسيع أعمال الشركة في الأسواق.

وتماشيًا مع خطط نمو الشركة واهتمامها بتأمين البيئات السحابية، كشفت فورتينت مؤخرًا عن عزمها الاستحواذ على شركة Lacework المتخصصة في الأمن السحابي والمرتكزة على البيانات، حيث سيمكن دمج منصة Lacework مع منصة "Security Fabric" الخاصة بفورتينت، مع تقديم حلول متكاملة لحماية التطبيقات السحابية والبيانات.

وإلى جانب خبرة جو سارنو الواسعة في مجال المبيعات، فهو يتميز بقدرته على بناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء والمسؤولين الحكوميين، وسيواصل سارنو قيادة استراتيجية الذهاب إلى السوق (GTM) لأعمال التكنولوجيا التشغيلية والبنية التحتية في فورتينت، حيث سيقدم حلول الأمن السيبراني للبنى التحتية الحيوية ومصانع الإنتاج ومرافق الطاقة في جميع أنحاء العالم، مما يساعد المؤسسات على تأمين هذه البيئات من التهديدات الإلكترونية المتطورة.

التكنولوجيا التشغيلية

تلتزم فورتينت بتقديم قدرات أمن متطورة متوافقة مع التكنولوجيا التشغيلية (OT) كعنصر رئيسي في استراتيجيتها للنمو، حيث توفر الشركة حلولًا متكاملة تشمل أدوات أمن المعلومات الخاصة بالتشغيل الآلي، واستخبارات التهديدات، والتكامل مع حلول التكنولوجيا التشغيلية الخارجية، وذلك لتقليل المخاطر وتأمين التكنولوجيا التشغيلية والأنظمة الحيوية بكفاءة.

ولطالما كانت فورتينت في مقدمة الشركات المستثمرة في الأمن التشغيلي، وستواصل التزامها بتقديم حلول أمنية متقدمة وفعالة تساعد العملاء على حماية البنى التحتية الحيوية والبيانات والأرواح البشرية، مع التركيز على حماية الصناعات الرئيسية، مثل الأدوية والتصنيع والمرافق والطاقة والنقل.

عن شركة فورتينت:

فورتينت Fortinet شركة عالمية متخصصة في حلول الأمن السيبراني والتقارب بين الشبكات والأمن، مهمتها تأمين الأشخاص والأجهزة والبيانات في كل مكان من خلال مجموعة متكاملة تضم أكثر من 50 منتجًا أمنيًا على مستوى المؤسسات. وتحظى حلول فورتينت بثقة أكثر من نصف مليون عميل، وذلك لانتشارها الواسع حول العالم بالإضافة إلى حصولها على براءات اختراع، وضمان جودتها في الصناعة. وتتكون من مؤسستين معهد فورتينت للتدريب، أحد أكبر وأشمل برامج التدريب في الصناعة، وهو مخصص لجعل التدريب على الأمن السيبراني وفرص العمل متاحة للجميع، ومؤسسة FortiGuard Labs، وهي مؤسسة مخصصة للأبحاث والاستخبارات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية في فورتينت، وتقوم بتطوير واستخدام التعلم الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد العملاء بمستوى عالي من الحماية ومعلومات التهديدات في الوقت المناسب. ولمعرفة المزيد عن حلول فورتينت للأمن السيبراني، يرجى زيارة: https://www.fortinet.com ، ومدونة Fortinet، وFortiGuard Labs.

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