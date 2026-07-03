لندن : أعلنت فنادق كورينثيا، العلامة الفندقية الفاخرة التي تمتلكها وتديرها شركة "إنترناشيونال هوتيل إنفستمنتس بي إل سي" (مجموعة كورينثيا)، عن تعيين بيتر روث في منصب رئيس العمليات الفندقية. وسيتولى روث الإشراف على الأداء التشغيلي لمحفظة فنادق كورينثيا الحالية، إلى جانب قيادة الجاهزية التشغيلية للفنادق المرتقب افتتاحها في كل من إيطاليا والدوحة والرياض ودبي والمالديف وتشنغدو. وسيباشر مهام عمله من المقر الرئيسي للمجموعة في لندن، ليرتبط مباشرة بسايمون نودي، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لمجموعة كورينثيا.

وبهذه المناسبة، قال سايمون نودي: " يتمتع بيتر بخبرة تشغيلية واسعة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة أدائنا اليومي في فنادقنا حيث سيركز روث بشكل أساسي على رفع كفاءة العمليات، والارتقاء بمعايير الخدمة، وتطوير مستويات الربحية في فنادق كورينثيا الحالية. نحن سعداء بانضمام خبير فندقي بهذا الحجم إلى عائلة كورينثيا".

وينضم روث إلى كورينثيا حاملاً خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الضيافة الفاخرة، شملت أوروبا والأميركيتين والشرق الأوسط. وعلى مدار مسيرته المهنية، اكتسب سمعة مرموقة في قيادة التميز التشغيلي، وبناء فرق قيادية عالية الأداء، وتقديم تجارب ضيافة استثنائية عبر عدد من أبرز العلامات الفندقية العالمية. وشغل روث مؤخراً منصب نائب الرئيس الإقليمي في مجموعة جميرا، حيث تولى إدارة واحدة من أبرز الوجهات الفاخرة المتكاملة في الشرق الأوسط.

وقبل انضمامه إلى مجموعة جميرا، أمضى روث خمسة عشر عاماً مع فنادق ومنتجعات "حياة"، توجت بتعيينه نائباً للرئيس الإقليمي للأصول متعددة العلامات التجارية في كل من نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وفيلادلفيا. ومن مقره في فندق بارك حياة نيويورك، أشرف روث على محفظة تضم أصولاً فاخرة وعصرية ومتكاملة الخدمات. كما شغل في بداية مسيرته المهنية مناصب قيادية تشغيلية لدى فنادق ومنتجعات "فورسيزونز "في أوروبا والأميركيتين، ما أسس لمسار مهني قائم على التميز التشغيلي والقيادة الدولية.

ومن واقع عيشه وعمله في إحدى عشرة دولة، يحمل روث رؤية عالمية شاملة لقطاع الضيافة الفاخرة. ويجيد اللغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية، ويعرف بقدرته على بناء ثقافات مؤسسية قوية، وإعداد قادة المستقبل في قطاع الضيافة، وخلق بيئات تشغيلية يلتقي فيها التميز في الخدمة مع الأداء التجاري.

من جانبه، قال بيتر روث، رئيس العمليات الفندقية الجديد في فنادق كورينثيا:

“نجحت كورينثيا في بناء سمعة استثنائية لنفسها، ويشرفني الانضمام إلى المجموعة في هذه المرحلة المميزة من نموها العالمي. أتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع فرق فنادقنا لتعزيز التميز التشغيلي، وتمكين الكوادر، ومواصلة تقديم تجارب لا تنسى لضيوفنا حول العالم.”

وعلى الصعيد الشخصي، تشمل اهتمامات روث السفر، والهندسة المعمارية، وفنون الطهي، وهو ما يعكس شغفه الدائم بالوجهات التي تجمع بين الثقافة والتاريخ والضيافة.

لمزيد من المعلومات حول فنادق كورينثيا:

www.corinthia.com

نبذة عن فنادق كورينثيا

تأسست فنادق كورينثيا في مالطا عام 1968، وهي مجموعة فندقية عالمية تمتلك محفظة متنامية من الفنادق والمنتجعات الفاخرة. وقد كانت السباقة في ابتكار مفهوم «الفندق البوتيكي الفاخر»، الذي يجمع بين أناقة الفنادق العريقة وروح فنادق أسلوب الحياة المعاصرة.

ومن قصر كورينثيا في مالطا إلى فنادقها في لندن ونيويورك وبروكسل وبوخارست ولشبونة وبودابست وروما، تواصل المجموعة توسعها في بعض أكثر الوجهات العالمية طلباً. وانطلاقاً من نجاح فندق كورينثيا روما، تعزز المجموعة حضورها في إيطاليا عبر فنادق مرتقبة في توسكانا وبحيرة كومو، إلى جانب مشاريع جديدة في الدوحة والرياض ودبي ومنتجعات في جزر المالديف وتشنغدو وغيرها.

ومن خلال الجمع بين الروح المتوسطية وتجارب الطهو والعافية عالمية المستوى والخدمة الأصيلة، تواصل كورينثيا ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز العلامات في قطاع الضيافة العالمية، وتشتهر بابتكار تجارب فاخرة مميزة تستند إلى إرثها العريق في الضيافة، مع مواصلة توسيع حضورها في عالم الفخامة. corinthia.com.

برنامج الولاء التابع للتحالف العالمي للفنادق (GHA Discovery)

تعد فنادق كورينثيا عضواً في برنامج الولاء التابع للتحالف العالمي للفنادق، الذي يجمع مجموعة من العلامات الفندقية المستقلة ضمن برنامج ولاء موحد متعدد العلامات التجارية . ويتيح هذا التحالف للعلامات الأعضاء توسيع انتشارها العالمي، وتعزيز الإيرادات، وتقليل الاعتماد على قنوات الحجز الخارجية، مع الحفاظ على استقلالية الإدارة والهوية الخاصة بكل علامة.

لمزيد من المعلومات: www.gha.com

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