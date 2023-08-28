قطر، الدوحة، يرحب فندق لو رويال مريديان الدوحة، وفندق أغورا الدوحة، مجموعة أوتوغراف، وفندق قبيلة ويست باي المُصنّفين كأيقونات للفخامة وضيافة عالميّة المستوى بفخر بمشاركة اثنين من المحترفين المتميزين في فريق القيادة المرموق لديهم. ينضم سامر جرجس كمدير جديد لإدارة المبيعات والتسويق للفنادق الثلاثة، بينما تتولى هبة قليوبي دور مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة للفنادق.

بفضل مسيرة حافلة تمتد ل 21 عامًا في قطاع الضيافة، يجلب جرجس ثروة من الخبرة وسجل حافل بالنجاح للفنادق. بدأت رحلته في لبنان، حيث اكتسب خبرة في عمليات الفنادق في الاستقبال والحجوزات في فندق القادري الكبير - زحلة. فيما بعد، انتقل إلى قسم مبيعات الفنادق، حيث صعد بسرعة من مدير مبيعات إلى مدير إدارة المبيعات والتسويق لمجموعة من فنادق ماريوت انترناشونال، حيث كان يشرف على فنادق بارزة مثل جي دبليو ماريوت، كورت يارد باي ماريوت، ريزيدنس إن باي ماريوت، وقاعة الراية في الكويت.

يمتد التفاني الذي يظهره جرجس لماريوت انترناشونال إلى توجيه المبيعات والتسويق للفنادق الرائدة في منطقة الخليج، بما في ذلك فندق شيراتون في وسط المنامة بالبحرين وفندق جي دبليو ماريوت مسقط في سلطنة عمان. أدى نهجه العملي الفعّال إلى نجاح ملحوظ في توليد الإيرادات وإقامة اتصالات قوية مع الأسواق الدولية والمحلية.

في نوفمبر 2021، انضم جرجس إلى الفندق الراقي جي دبليو ماريوت ماركيز الدوحة، حيث حقق إنجازات ملحوظة تحت قيادته. يُلهم جرجس فريقه ويمكّنهم بشغفه لطبيعة الفندق الديناميكية وفرصة استكشاف العالم من خلال السفر والتفاعلات المتنوعة، كمدير إدارة المبيعات والتسويق لمجموعة الفنادق، مما يسمح لهم بتحقيق كامل إمكاناتهم وأفضل قدراتهم.

ينضم إلى جرجس هبة قليوبي، خبيرة تسويق متمرسة في تعزيز العلامة التجارية للفنادق بقطاع الضيافة. بعد أن عملت مع مجموعات فنادق مرموقة لمدة 20 عامًا في مجال التسويق في عالم السياحة والضيافة، قادت قليوبي فرق التسويق لفنادق مرموقة في منطقة الخليج.

تتضمن محفظتها مشاريع تسويقية مهمة لسلسة من الفنادق المرموقة مثل أنانتارا ومجموعة فنادق انتركونتيننتال، وبالأخص ماريوت انترناشونال. خلال فترة عملها مع ماريوت، قادت "هبة قليوبي" استراتيجيات تسويق ناجحة، مع التركيز بشكل كبير على وضع العلامة التجارية في الأسواق الخليجية والدولية. بعد أن كانت جزءًا من فرق الافتتاح لفنادق عديدة منها منتجع جزيرة البنانا في الدوحة بإدارة أنانتارا وفندق ماريوت الفرسان بأبوظبي وغيرها، لعبت هبة دورًا محوريًا في إنشاء إطلاقات ناجحة وحملات تسويقية مبتكرة وخارجة عن المألوف ميزت هذه الفنادق عند افتتاحها.

علاوة على ذلك، امتدت إنجازات "هبة قليوبي" إلى دورها كمدير عام للتسويق في ماريوت انترناشونال لعدة دول منها: قطر، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، لبنان وباكستان، حيث صاغت خططًا استراتيجية قائمة على السوق ونفذت مبادرات مختلفة أثرت إيجابًا على برامج التسويق وأفضل الممارسات لفنادق ماريوت في المنطقة.

"نحن متحمسون لضم سامر جرجس و هبة قليوبي إلى فريقنا. تتوافق قيادتهما وخبرتهما في المجال توافقاً تامًا مع رؤيتنا لتقديم تجارب استثنائية للضيوف وتعزيز الابتكار. نحن على ثقة من أن مساهماتهم ستقودنا إلى تحقيق نجاح أكبر"، وفقًا لقول غريت غراف، المدير العام لمجموعة فنادق لو رويال مريديان الدوحة، وفندق أغورا الدوحة، مجموعة أوتوغراف، وفندق قبيلة ويست باي.

"تستعد هذه الفنادق الثلاث الأيقونية، التي تعد رموزًا للأناقة والرقي ، لتحقيق آفاق جديدة في تقديم تجارب لا تُنسى وجذب ضيوفها مع انضمام جرجس و قليوبي إلى فريق القيادة. "

لاستفسارات الإعلامية ومزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: هبة قليوبي، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة للفنادق

هاتف رقم 2086 3308 00974 بريد الكتروني: hiba.qalyoubi@marriott.com الموقع الاليكتروني: www.leroyalmeridien-doha.com Agora, Doha, Autograph Collection Hotel Qabila Westbay Hotel

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نبذه عن ماريوت الدولية

ماريوت الدولية هي شركة ضيافة عالمية رائدة، يقع مقرها الرئيسي في بيثيسدا بولاية ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية. تمتلك الشركة محفظة ضخمة تضم ما يقرب من 7800 عقار تحت 30 علامة تجارية رائدة، تغطي 138 دولة ومنطقة حول العالم. تدير ماريوت وتمنح امتيازات للفنادق وترخص منتجعات ملكية للعطلات في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة برنامج سفرها الحائز على جوائز عديدة، Marriott Bonvoy®.

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نبذة عن ماريوت بونڤوي®

ماريوت بونڤوي® هو برنامج سفر حائز على جوائز عديدة، يضم أكبر مجموعة من الفنادق الفاخرة في العالم، بالإضافة إلى Homes & Villas by Marriott International، وهو متجر تجزئة عبر الإنترنت مع 13 بوتيك ذي علامات تجارية، وإمكانية الوصول إلى تجارب لا حصر لها، كل ذلك متاح من خلال تطبيق Marriott Bonvoy Mobile. يمكن للأعضاء كسب واستخدام نقاطهم للإقامة في أي من فنادق ماريوت في جميع أنحاء العالم، وزيادة عدد نقاطهم باستخدام بطاقات الائتمان المشتركة من JP Morgan Chase و American Express.

لمزيد من المعلومات حول Marriott Bonvoy أو للتسجيل في البرنامج مجانًا والحصول على مزايا العضوية، يرجى زيارة marriottbonvoy.com. ولمعرفة كيفية تنزيل تطبيق Marriott Bonvoy Mobile، يرجى زيارة mobile-app.marriott.com. يمكن للمسافرين أيضًا التواصل مع Marriott Bonvoy على Facebook و Twitter و Instagram.