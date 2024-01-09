دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فاليو منتور، الرائدة في مجال استشارات وخدمات الأمن السيبراني، عن إحداث منصب تنفيذي جديد داخل الشركة، وهو الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط. تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الشركة بتوسيع تواجدها في منطقة الخليج العربي وتعزيز نشاطها في السوق العالمية. ويسهم هذا المنصب في توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الشركة كما يعزز مكانتها كشريك موثوق في قطاع الأمن السيبراني الدائم التطور بالتزامن مع تزايد الاهتمام بحماية الأصول الرقمية وحماية الخصوصية.

كما أعلنت فاليو منتور عن تعيين بول ماثيو كأول رئيس تنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط. يمتلك بول خبرة تزيد على 22 عاماً، منها 12 عاماً كاستشاري في العديد من القطاعات والمجالات. حيث تشمل خبرته العمل في قطاعات الاتصالات، وتجارة التجزئة، والخدمات المصرفية، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، وعلوم الحياة، والتصنيع، والموانئ، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والطاقة والموارد الطبيعية، والمرافق.

وتتمثل أبرز إنجازات بول في ابتكار وإنشاء واحد من أكبر مشاريع الشرطة الذكية في العالم والذي يهدف إلى أتمتة عمل قوات الشرطة في المدن الكبرى بالكامل ويضمن عائد الاستثمار خلال 90 يوماً من التنفيذ. إضافة إلى ابتكاره لحل تقني فريد من نوعه في مجال الاتصالات لمعالجة أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها شركات الاتصالات المتمثلة في خسارة العملاء لصالح الشركات المنافسة مما يضمن تحقيق مكاسب أعلى. كما شارك في تأسيس وإدارة قسم البيانات والتحليلات في شركة "بيج 4" المرموقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. حيث ساعدت الاستفادة من البيانات والتحليلات المباشرة، ومستودع البيانات المركزي، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتقنيات التمثيل البصري المتطورة، الشركات على مواكبة الأهداف الاستراتيجية لمجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين.

بول هو أحد المدافعين عن الشمولية والتنوع في التكنولوجيا، ويتعاون بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية لتمكين النساء والفئات المهمشة من خلال منصات تقنية مبتكرة. وأسهم التزامه باستخدام التكنولوجيا لصالح المجتمع في ترك تأثير واضح لدى كافة فئات المجتمع في جميع أنحاء العالم. كما دفعه اهتمامه العميق بالعلوم الهندية إلى تأليف كتابين، أحدهما يربط الكتب الهندية القديمة مع التحيز في الذكاء الاصطناعي، ويسلط الضوء على الروابط العميقة بين التاريخ والتكنولوجيا والمستقبل؛ والآخر يتحدث عن حماية الخصوصية.

يقدم بول ماثيو بصفته الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط رؤية طموحة لإعادة تعريف معايير قطاع الأمن السيبراني التي تتجلى في التركيز على العملاء، وأهمية الجهات المعنية في هذا القطاع، وتعزيز ثقافة العمل المشترك. يهدف بول من خلال الاستفادة من نقاط القوة الحالية ودفع مسيرة الابتكار المستمر، إلى جعل فاليو منتور الشريك الأمثل لتقديم حلول الأمن السيبراني والخصوصية المتطورة.

وتعليقاً على تعيينه في المنصب الجديد قال بول ماثيو: "أنا فخور ومتحمس للغاية للتعاون مع شركة فاليو منتور كرئيس تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط. حيث يمثل التزام الشركة الثابت بالأمن السيبراني والخصوصية، إضافة إلى فريقها الاستثنائي ونهجها الذي يركز على العميل، فرصة رائعة لإحداث تأثير دائم. أتطلع بفارغ الصبر للعمل مع العقول اللامعة في شركة فاليو منتور حيث نسعى جاهدين لتقديم حلول مبتكرة وحماية الشركات في عالم يشهد تحولاً رقمياً متسارعاً ".

وبدوره قال بينوي كونامافو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاليو منتور، في معرض ترحيبه ببول: "يأتي تعيين بول في الوقت المناسب لشركة فاليو منتور. تؤهلنا خبرة بول الكبيرة وقيادته الحكيمة، للهيمنة على قطاع الأمن السيبراني، وفتح آفاق جديدة لرسم مستقبل الأمن السيبراني ".

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المصدر: "ايتوس واير"

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نجوى جابيري

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