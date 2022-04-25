قامت الشركة الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات بإجراء تعيينات عليا وسط إعادة هيكلة الشركة من خلال مصادر دخل جديدة مخصصة للتكنولوجيا والاستدامة والضيافة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة "فارنك" الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة بترقية البريطاني ديريك فورد إلى منصب مدير أول لتطوير الأعمال والحسابات الرئيسية للشركة.

يتمتع فورد، الذي انضم إلى فارنك في عام 2016 كمدير مشروع لخدمات إدارة المرافق الشاملة، بخبرة كبيرة تمتد إلى 23 عامًا من العمل كمهندس في الجيش البريطاني، كما شغل عدة مناصب في ألمانيا وسلطنة عمان.

تشمل مهام فورد الجديدة مواءمة تطوير الأعمال مع إستراتيجية الشركة من خلال تقديم التقارير مباشرة إلى الرئيس التنفيذي ماركوس أوبرلين، وتوجيه جميع أنشطة المبيعات بما في ذلك التنويع في قطاعات أعمال جديدة وإدارة الحسابات الرئيسية وعقود المشروع المشترك وقيادة وتحفيز وتطوير فريق تطوير الأعمال في الشركة وتحسين الكفاءة وإدارة الجودة، فضلاً عن المساءلة عن الإيرادات.

وبهذه المناسبة قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: كان ديريك يقود فرق خدمة إدارة المرافق الشاملة وإدارة المرافق الصلبة في المشاريع الرئيسية للشركة بما فيها كلاً من: إكسبو دبي 2020، وبرج خليفة ونافورات دبي ودبي مول ومطار دبي، حيث جعلت مؤهلاته الهندسية المثالية وخبرته الكبيرة في إدارة المرافق المعقدة منه المرشح الأبرز لقيادة إستراتيجية تطوير أعمالنا".

في عام 2012، تم تسليم فورد بعد مسيرة مهنية مميزة في الجيش البريطاني المسؤولية كمسؤول فني استشاري من قبل وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو للإشراف على عقود تشغيل وصيانة متعددة للبنية التحتية ومرافق المطارات الفنية وتسليم الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة وعقود البنية التحتية لوكالات متعددة الجنسيات في قندهار بأفغانستان.

في عام 2016، تم تعيين فورد مديراً لعقود إدارة المرافق في سيتي ووك بدبي، حيث كان مسؤولاً عن تقديم خدمات إدارة المرافق للمجمع المتعدد الاستخدامات، والذي يتألف من متاجر التجزئة ومنافذ المأكولات والمشروبات والترفيه والمجمعات السكنية والوحدات السكنية، وفي الآونة الأخيرة، كان فورد مدير مشروع برج خليفة، كما كان مسؤولاً عن تقديم خدمات إدارة المرافق الصلبة والإدارة اليومية لفريق إدارة المرافق المتعدد التخصصات.

وبهذه المناسبة علق ديريك فورد قائلاً: إن سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة ليس فقط منافسًا شديدًا فحسب، بل أصبح أيضاً متعدد الأوجه بشكل متزايد بالتزامن مع التقدم التكنولوجي جنبًا إلى جنب مع تزايد الطلب على العمليات المستدامة الصديقة للبيئة".

وأضاف فورد قائلاً: "استثمرت فارنك أكثر من مليون دولار في تطوير تقنيات مبتكرة ومؤثرة، وتقدم حلولًا ذكية ومستدامة مع خطة الشكرة للوصول الى صافي انبعاثات صفرية المدعومة من السحابة والتنقل وإنترنت الأشياء ومنصات الذكاء الاصطناعي، فهذا هو مستقبل إدارة المرافق وأنا أتطلع إلى لعب دور رئيسي في تطوير عرض السوق المناسب للمدن الذكية".

يتضمن الهيكل المؤسسي الجديد لشركة فارنك أيضًا عددًا من التعيينات العليا الأخرى لتعزيز تواجد الشركة بشكل خاص في أبو ظبي والإمارات الشمالية، وكذلك داخل شركة هيتشز أند غليتشز، شركة خدمات صيانة المنازل التابعة لها.

واختتم أوبرلين حديثه قائلاً: "تتباعات قطاعات السوق إلى جانب الطلب المتزايد على التكنولوجيا والاستدامة، لذلك قمنا بإعادة هيكلة شركتنا وإنشاء وحدات أعمال مخصصة، مثل: هايتك (للتكنولوجيا والابتكار) وتريندز (لإدارة الضيافة) وذلك لمواجهة هذه التحديات والاستفادة من الفرص الحتمية التي تنتظرنا".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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