



تعيين الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيساً للمركز

انضمام خالد عبد الكريم الفهيم إلى مجلس الإدارة الحالي

الظاهري: "حريصون على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري ونتطلع إلى تقديم خدمات مُبتكرة تدعم عمليات التحكيم الدولية وتعزز المناخ الاستثماري في أبوظبي"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تعيينات جديدة في مجلس إدارة "مركز أبوظبي الدولي للتحكيم" التابع لها، وذلك في خطوة تعكس التزام الغرفة وسعيها لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة إقليمية ودولية رائدة في مجال تسوية المنازعات التجارية.

ويتماشى قرار التعيينات الجديدة والذي يُعتبر نافذاً بشكل فوري مع القانون الأساسي للمركز الذي يتضمن المبادئ والأسس القانونية لكيفية إدارة المركز، حيث تم الإعلان عنها خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة أبوظبي برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، وذلك بتعيين الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيساً لمجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، ذلك إلى جانب منصبه الحالي كـ نائب أول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي.

كما قرر المجلس تعيين خالد عبد الكريم الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، كعضو جديد في مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، حيث سيتولى الأعضاء الجدد مهامهم خلال الفترة الإدارية للمجلس الحالي والممتدة حتى عام 2026.

وينضم الظاهري والفهيم إلى أعضاء المجلس الحالي والذي يشمل كل من السيد غاري بورن، رئيس مجموعة ممارسة التحكيم الدولي في شركة "ويلمر كاتلر بيكرينغ هال ودور"، ونائب رئيس مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، والسيدة كريستين أوكونيل، الشريكة ومسؤولة التحكيم في "A&O Shearman"، والسيد سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي، والمستشار القانوني السابق لمجموعة أدنوك.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم "إن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم يرسخ مكانة أبوظبي ويعزز من حضور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لتسوية المنازعات التجارية، لذا نحرص على تركيز جهودنا لتمكين المركز من تقديم أفضل الخدمات في مجال التحكيم التجاري وفق أعلى معايير الحيادية والاستقلالية والشفافية، وذلك، بما يلبي التطلعات المتجددة بمجتمع التحكيم التجاري، ويعزز الفرص الاستثمارية ويتيح المزيد من الأعمال بإمارة أبوظبي ويجعلها وجهة مفضلة لحل المنازعات التجارية الدولية."

وأضاف الظاهري: "يواصل المركز التزامه بمواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، وتقديم خدمات تحكيم مبتكرة تسهم في دعم عمليات التحكيم الدولية، تعزز من جاذبية إمارة أبوظبي على المستوى العالمي."

ويُذكر أن مركز أبوظبي للتحكيم الدولي يعمل وفق معايير حيادية ونزيهة لتسوية المنازعات التجارية والحكومية. ويدير قضايا إقليمية وعالمية للأطراف المتنازعة التي تلجأ إلى التحكيم لحل وتسوية النزاعات. ويضم مجلس الإدارة نخبة من المسؤولين البارزين في كل من مجال التحكيم وقطاع الأعمال، ويقدم خدمات متطورة وفعالة، مصممة خصيصاً لتلبية التطلعات على مستوى المنطقة والعالم.

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