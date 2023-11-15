في إطار توسيع عملياتها في منطقة الخليج والهند

(أبوظبي) : أعلنت "عيادات إيه آر تي للخصوبة"، المؤسسة الرائدة في مجال توفير خدمات رعاية الخصوبة في الشرق الأوسط والهند، عن التعيين الاستراتيجي لديفيد جيمينيز في مجلس إدارتها. تشتهر "عيادات إيه آر تي للخصوبة" (ART Fertility Clinics)، وهي إحدى الشركات التابعة لـ "جلف كابيتال"، بمعدلات نجاحها العالية، وأبحاثها وابتكاراتها الخاصة، والتزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة من الرعاية.

منذ إنشائها، كانت "عيادات إيه آر تي للخصوبة" في طليعة قطاع الصحة الإنجابية وعلاج الخصوبة، حيث تقدم علاجات متقدمة ورعاية شخصية بإشراف رئيسها التنفيذي سوريش سوني، والمدير الطبي للمجموعة البروفيسور الدكتور هومان فاطمي. وقد شهدت العيادات توسعًا سريعًا من بداياتها في دول مجلس التعاون الخليجي حتى وصلت إلى شبه القارة الهندية. وهناك خطط لتقديم خدماتها في مناطق أخرى حول العالم. تكرس "عيادات إيه آر تي للخصوبة" جهودها لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الرحيمة والفردية يقدمها فريق من أمهر الأطباء باستخدام أحدث التقنيات.

ويعتبر ديفيد جيمينيز خبيراً رائداً ذا خبرة واسعة في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك عمله لعشرة سنوات كرئيس تنفيذي لشركة "إيجينوميكس" (Igenomix)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التشخيص الجزيئي المتقدم في مجال الطب التناسلي. وستشكل عضوية ديفيد في مجلس إدارة "عيادات إيه آر تي للخصوبة" قيمة عالية لتنفيذ خططها الطموحة للتوسع عبر مناطق جغرافية متعددة وخدمات جديدة، وذلك بفضل معرفته الإستراتيجية وخبرته العميقة في القطاع وخبرته الدولية الواسعة.

وقد أشرف ديفيد، بصفته الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إيجينوميكس"، على توسع الشركة السريع وانتشارها من مختبر واحد في إسبانيا إلى أن تصبح كيانًا عالميًا يضم 26 مختبرًا في جميع أنحاء العالم. وتحت إشرافه، ازدهرت شركة "إيجينوميكس"، التي نشأت كشركة فرعية من شركة "آي في آي" (IVI)، لتصبح المزود الرائد لخدمات الاختبارات الجينية في الطب الإنجابي. بدءًا من الانفصال عن IVI في عام 2011، قاد ديفيد الشركة من خلال ثلاث صفقات مهمة بما في ذلك الاستحواذ عليها من قبل شركة "شارم كابيتال بارتنرز" في عام 2016، وتبعه ذلك البيع لحصة الأغلبية لشركة "إي كيو تي"، المستثمر العالمي في الملكية الخاصة، وليلي ذلك البيع لشركة "فيترولايف" في عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي.

وكان ديفيد قد حصل على شهادة في علوم الأعمال وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إيساد للأعمال في إسبانيا(ESADE)، وهو يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة الدولية الواسعة في كل من قطاعي السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، وقد أثبت قدراته القيادية في جميع أنحاء أوروبا والأمريكيتين، بما في ذلك الشرق الأوسط وسويسرا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وإسبانيا.

قبل عمله في "إيجينوميكس"، شغل ديفيد بين العامين 2008 و2011 منصب المدير التنفيذي لشركة "ديرموإستيتيكا" (Corporacion Dermoestética)، وهي شركة رائدة في مجال توفير الجراحة التجميلية والعلاجات الطبية الأخرى في إسبانيا والبرتغال. كما شغل أيضًا سلسلة من المناصب العليا في شركة "فيليب موريس إنترناشيونال"، بما في ذلك مدير علامة "مارلبورو" التجارية في إسبانيا والمكسيك ومدير تطوير الأعمال والتخطيط في منطقة أمريكا اللاتينية.

قال ديفيد جيمينيز: "أعتبر انضمامي إلى مجلس إدارة ’عيادات إيه آر تي للخصوبة‘ بمثابة امتياز لي وفرصة للمساهمة في قطاع له تأثير عميق على حياة الناس. إن تفاني العيادة في تحقيق التميز ونهجها الذي يضع المريض أولاً، ينسجم بعمق مع توجهي وفلسفتي المهنية. أنا حريص على مساعدة ’إيه آر تي‘ على مواصلة رحلتها كمؤسسة رائدة عالميًا في مجال رعاية الخصوبة."

وأضاف الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال" ورئيس مجلس إدارة "عيادات إيه آر تي للخصوبة": "لقد أحدثت رؤية ديفيد جيمينيز وقيادته تحولاً جذريًا في قطاع الرعاية الصحية. إن خبرته في بناء "إيجينوميكس" لتصبح شركة رائدة عالميًا في هذا المجال لا تقدر بثمن. ونحن نتطلع إلى أن نرحب به في مجلس إدارة ’عيادات إيه آر تي ‘ حيث يمكنه تقديم ثروة من الخبرة ومساعدتنا في تسريع نمو منصتنا."

وقال سوريش سوني، الرئيس التنفيذي العالمي لـ"عيادات إيه آر تي للخصوبة": "نحن نقدر عاليًا ريادة السيد جيمينيز والمنظور الدولي الذي يتحلى به. إن فهمه العميق لمشهد الرعاية الصحية سيكون بمثابة رصيد كبير لنا مع استمرار ’عيادات إيه آر تي للخصوبة‘ في التوسع عالميًا". نحن سعداء بانضمام مثل هذه الشخصية ذات الرؤيا إلى صفوفنا."

وقال البروفيسور الدكتور هومان فاطمي، المدير الطبي للمجموعة: "إن انضمام ديفيد جيمينيز إلى مجلس إدارة ’عيادات إيه آر تي للخصوبة‘ هو شهادة على التزام ’عيادات إيه آر تي‘ بالتميز. إن رؤيته ومعرفته العميقتين حول أحدث تطورات الرعاية الصحية ستثري بلا شك قدرات عياداتنا وتساعدنا على وضع معايير جديدة في مجال رعاية الخصوبة."

وأضاف حازم أبو خلف، المدير العام في "جلف كابيتال": " يسعدنا انضمام ديفيد إلينا في مجلس إدارة ’عيادات إيه آر تي‘. ويؤكد هذا التعيين الجديد التزام ’عيادات إيه آر تي‘ ببناء أفضل مؤسسة من نوعها في قطاعها. وستستفيد كل من إدارة ’جلف كابيتال‘ و’عيادات إيه آر تي‘ من رؤياه وخبرته الدولية الواسعة لتسريع مسار نمو ’عيادات إيه آر تي‘ وتعزيز مكانتها باعتبارها المزود الرائد لعلاج الخصوبة في المنطقة."

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نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من سبعة عشرة عاماً في الأسواق الخليجية وبقية أسواق آسيا، التي تعتبر من أسرع المناطق نمواً في مجال الاستثمار. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في الأسواق الخليجية والآسيوية حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 45 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.

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نبذة حول "عيادات إيه آر تي للخصوبة"

تأسست "عيادات إيه آر تي للخصوبة" في عام 2015 كامتداد لمؤسسة "آي في آي راما العالمية" (IVI RMA Global) وتم تغيير اسمها التجاري إلى "عيادات إيه آر تي للخصوبة" في عام 2020، وهي حاليًا جزء من مجموعة الشركات التابعة لشركة "جلف كابيتال". وقد حققت العيادات نموًا سريعًا برئاسة سوريش سوني، الرئيس التنفيذي، والأستاذ الدكتور هومان فاطمي، المدير الطبي للمجموعة. تشتهر العيادات بتميزها في قطاع رعاية الخصوبة، وقد أسست حضورًا قويًا في منطقة الخليج والهند ولديها خطط توسع قوية على مستوى العالم. تلتزم "عيادات إيه آر تي للخصوبة" بتوفير الرعاية الرحيمة والشخصية لمساعدة المرضى على تحقيق حلمهم في الإنجاب.