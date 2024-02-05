دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين سوراب باكشي في منصب الرئيس التنفيذي لعمليات الضيافة في الشركة، ويتمتع باكشي بخبرة واسعة باعتباره أحد أبرز روّاد قطاع الضيافة.

وكانت عزيزي قد كشفت عن خططها لاستثمار ما يصل إلى 60 مليار درهم على مدى الخمس سنوات المقبلة، بما في ذلك إضافة ما يقرب من 20,000 غرفة جديدة إلى المخزون الفندقي في دبي، من خلال إطلاق 50 فندقاً ومنتجعاً فاخراً، وفندقاً آخراً بمواصفات مرموقة من فئة سبع نجوم في الإمارة، وستتم إدارتها من قبل قسم الضيافة لدى عزيزي.

ويتميّز سوراب باكشي بخبرة كبيرة في قطاع الضيافة وتحديداً في مجال الإدارة، تزيد عن 23 عاماً، وكان قد بدأ مسيرته المهنيّة في فندق جراند حياة في نيودلهي، وتدرج في العديد من المناصب العليا، بما في ذلك منصبه الأخير في منتجعات فينبيرل، وقد شغل باكشي أيضاً مناصب قيادية في فنادق ومنتجعات عالمية، مثل كمبينسكي وسانت ريجيس في ماريوت الدولية، وشركة الدار للفنادق والضيافة، وفنادق شيراتون، ومجموعة فنادق انتركونتيننتال، وفنادق راديسون، وروتانا، وغيرها.

وتؤكد خبرته الواسعة في توجيه العلامات التجارية البارزة في قطاع الضيافة خلال فترات التوسّع والابتكار في أسواق السياحة الديناميكية بما في ذلك دولة الإمارات والصين؛ على النهج التشغيلي الاستراتيجي الذي يتبعه سوراب. وتعد قدرته على قيادة الأصول المتعددة بشكل فعال، إلى جانب رؤيته التي تركز على العملاء؛ من السمات الرئيسة التي تجعله المرشح المثالي لقيادة توسّع عزيزي في قطاع الضيافة. وطوال مسيرته المهنية؛ حصل باكشي على العديد من الجوائز، بما في ذلك أفضل مدير عام، وأفضل مطور للمواهب المتميزة للعام، وأفضل محترف في الصناعة.

وأعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن فخره بتعيين سوراب باكشي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لعمليات الضيافة، مؤكّداً أنّ المهارات الاستثنائية التي يتمتع بها تعدّ الخيار الأمثل لقيادة مبادرات الشركة في قطاع الفنادق والمنتجعات الفاخرة، مشيراً إلى تطلّع عزيزي لإطلاق علامتها التجاريّة في قطاع الضيافة تحت قيادته وتوجيهاته.

ويُشار إلى أنّ عزيزي للتطوير العقاري أعلنت مؤخراً عن بدء عمليات الإنشاء في برجها الجديد على شارع الشيخ زايد، والذي سيصبح ثاني أطول برج، وسيضم مركزاً تجارياً متعدّد المستويات، ووحدات سكنيّة راقية وشقق بنتهاوس فاخرة، وفندقاً من فئة سبع نجوم، ومنصّة مراقبة، والعديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مرافق راحة متنوّعة ومزايا فريدة من نوعها.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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