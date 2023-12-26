تتطلع الشبكة الإبداعية العالمية الرائدة إلى التعاون مع عبدالله المسعود وأولاده للدراجات النارية لتقديم حلول التواصل الرقمي المبتكرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عبدالله المسعود وأولاده للدراجات النارية المحدودة، عن تعيينها وتعاونها مع شريك إبداعي جديد هي شركة "ميماك أوجلفي آند ماذر لبنان"، لتوفير حلول وخدمات التواصل الرقمي للعلامة التجارية "هارلي ديفيدسون" التي تتمتع بمكانة وانتشار واسع في سوق الإمارات العربية المتحدة. ويكتسب هذه التعاون أهمية بارزة، من خلال إسهامه في تعزيز نمو قطاع السيارات في المنطقة عبر الاستراتيجيات الرقمية الإبداعية.

وانطلاقاً من موقعها كشبكة إبداعية رائدة عالمياً ووكالة إعلانية تتمتع بخبرات واسعة في مجال السيارات، ستوفر "ميماك أوجلفي" الدعم من خلال تعزيز مكانة هارلي ديفيدسون® وتأثيرها في سوق الإمارات العربية المتحدة، والإرتقاء بها إلى مستويات وآفاق جديدة من خلال حملات الاتصال والتواصل الرقمي المبتكرة والموجهة لتحقيق نتائج اجتماعية مجدية. كما تشمل مهام ونطاق عمل الوكالة تقديم الحلول الرقمية المتطورة التي تعتمد فلسلفة ونهج "العميل أولاً"، بما في ذلك إعداد المواد والمحتوى الخاص للرسوم المتحركة والمصممة خصيصاً للفيديو، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات المخصصة لعمليات البحث والمحتوى الرقمي المعروض.

وقال غسان مرقة، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "ميماك أوجلفي آند ماذر":"تُشكل خدمات الاتصال والتواصل الرقمي، ركيزة أساسية لإعداد استراتيجية إبداعية ناجحة، لا سيما في قطاع السيارات. ويسعدنا في شركة "ميماك أوجلفي آند ماذر"، التعاون والشراكة مع هارلي ديفيدسون® في الإمارات العربية المتحدة، لتقديم خدمات وحلول التواصل الرقمي، التي من شأنها تعزيز مجالات الابتكار وتحفيز ودفع قنوات الحوار الرئيسية وتمكين هوية العلامة التجارية، انطلاقاً من خبرتنا الواسعة في هذا القطاع. وتتوافق رؤية هارلي ديفيدسون® في الإمارات الطموحة، مع تطلعاتنا وسعينا المتواصل لاستكشاف واعتماد الأفكار والاتجاهات الجديدة، والتي عند تحويلها إلى حملات رقمية حائزة على جوائز، ستعزز بلا شك تواجد ومكانة وانتشار العلامة التجارية في السوق".

وأعرب شون سميث، المدير العام لمجموعة عبد الله المسعود وأولاده للدراجات النارية، عن ثقته بأهمية هذه الشراكة قائلاً: "يسعدني الإعلان عن شراكتنا الجديدة المميزة على مستوى شركة عبد الله المسعود وأولاده للدراجات النارية المحدودة التابعة للمجموعة، الموزع المعتمد للعلامة التجارية هارلي ديفيدسون® في دبي وأبوظبي، مع ميماك أوجلفي، إحدى أكثر وكالات الإعلانات والتسويق شهرةً وابتكاراً في هذا القطاع".

وأضاف سميث: "يُشكل هذا التعاون إنجازاً بارزاً بالنسبة لنا. وستساهم خبرة ميماك أوجلفي التي لا تُضاهى في مجال الأفكار الإبداعية والاستراتيجية التسويقية، إلى جانب شغفنا في هارلي ديفيدسون، بتصميم وإطلاق حملات ومبادرات متميزة، التي سيتردد صداها ويصل تأثيرها بلا شك إلى عملائنا الأوفياء وإلى العملاء الجدد الذين يستقطبهم عالم هارلي ديفيدسون. وسنعمل معاً على تعزيز جهودنا التسويقية وتسريع وتيرة خططنا التوسعية وانتشارنا، لضمان وصول مستويات التشويق والتميّز التي تقدمها هارلي ديفيدسون لكل الناس".

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