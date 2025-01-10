تشاندر ستقود فريقاً من أكثر من 700 خبير في الشرق الأوسط وأفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند، وأمريكا الجنوبية، لتسريع التحول الرقمي والاستدامة في قطاعي الطاقة والبيانات

تقدم خبرتها في شبكات الطاقة والشبكات الصغيرة والأتمتة وحصيلة تجربتها القيادية في شركات عالمية لتعزيز تكامل الطاقة والبيانات مع الصعود السريع لدور الذكاء الاصطناعي فيهما

دبي: أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اليوم تعيين نيروبا تشاندر في موقع نائب الرئيس الأول للطاقة الآمنة ومراكز البيانات بالعمليات الدولية للشركة العالمية.

وستقود تشاندر من هذا الموقع قسماً يضم أكثر من 700 خبير ومتخصص، ويدعم العملاء والشركاء في مسارات التحول الرقمي وتحقيق أهداف الاستدامة والتحوّل الكهربي في مختلف المناطق حول العالم، بما يشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند، وأمريكا الجنوبية.

وقال بانكاج شارما، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الطاقة الآمنة ومراكز البيانات والخدمات العالمية في شركة شنايدر إلكتريك، في تعليقه على التعيين: "فهم العلاقة التفاعلية الدقيقة بين الطاقة والبيانات سيكون أساسياً في رسم توجهات مستقبل قطاعنا. وخبرات تشاندر ورؤاها في هذا المجال مهمة جداً لتسريع الرقمنة المستمرة وتفعيل التحول الرقمي لقطاع الطاقة بشكل خاص".

وتمتلك نيروبا تشاندر خبرات واسعة في قطاع الطاقة، خاصة شبكات الطاقة والشبكات الصغيرة والأتمتة، بالإضافة إلى إدارة المشاريع والهندسة والخدمات وتطوير الأعمال.

وقد باشرت حياتها المهنية في قطاع الصناعات الكهربائية في الهند، ثم تدرجت في مناصب إدارة وهندسة المشاريع، وأدوار إدارة عمليات شركات هندسية كبرى، مثل "آي بي بي" و"هيتاشي للطاقة" في سنغافورة وأستراليا، حتى انضمت إلى شركة "شنايدر إلكتريك" في عام 2022 كنائب رئيس أنظمة الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبمناسبة تعيينها، قالت نيروبا تشاندر: "خبراتي المهنية المبكرة في مجال التحكم والأتمتة وجّهتني نحو العمل في قطاع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات حيث أدركت التكامل المتنامي بين قطاعي الطاقة والبيانات. وعملي في مجال الشبكات الصغيرة أكد لي أهمية موازنة أداء الشبكات مع تكنولوجيا تخزين الطاقة والطاقة المتجددة. وهو ما أصبح تطبيقه ممكناً اليوم بإنشاء مراكز بيانات مستدامة".

وأضافت: "تلازم مسارات البيانات والطاقة واعد، وأتطلع إلى تطبيق معرفتي ومهاراتي في هذا المجال المتطور باستمرار، خاصة مع النمو المتوقع في استخدام الذكاء الاصطناعي وأثره المستقبلي على القطاع."

ونيروبا تشاندر حائزة على إجازة في الهندسة من جامعة غوجارات في تخصص الإلكترونيات. كما حصلت على الاعتماد الاحترافي في إدارة المشاريع. وهي خريجة برامج القيادة من كلية وارتون وكلية "إنسياد" للتعليم التنفيذي.

عن شنايدر إلكتريك

هدف "شنايدر إلكتريك" هو إحداث الأثر النوعي بتمكين الجميع من تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون شريكاً في الاستدامة والكفاءة.

ونحن شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية. ونقدم خبراتنا المتميزة على مستوى العالم في مجالات التحوّل الكهربي، والأتمتة، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المديدة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول الأتمتة، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة محورها كادرها البشري، لدينا منظومة حيوية من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا ومساهمينا.

وقيم التنوع والشمول أساسية في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا العليا المتمثلة في مستقبل مستدام للجميع.

http://www.se.com/ae

-انتهى-

#بياناتشركات