تترأس حمدة عيد المهيري إدارة الشؤون الحكومية في القابضة ADQ

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، اليوم عن تعيين حمدة عيد المهيري عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 13 ديسمبر 2023. وتمتلك المهيري خبرات واسعة بفضل عملها لسنوات عدة في مناصب قيادية رفيعة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب معرفتها الواسعة بقطاع الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من منصبها الحالي في القابضة ADQ.

وبهذه المناسبة قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال: "يعكس تعيين حمدة عيد المهيري في مجلس إدارة شعاع كابيتال عمق التزام الشركة ببناء كوادر قيادية رفيعة المستوى. ومع دخول شعاع كابيتال مرحلةً جديدة من النمو، فإننا على ثقة بأن الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها المهيري ستمثّل رافداً للأهداف الاستراتيجية للشركة نحو تحقيق النمو المستدام".

وتشغل حمدة عيد المهيري حالياً منصب مدير إدارة الشؤون الحكومية في القابضة ADQ، حيث تشمل مسؤولياتها التواصل مع كبار أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي، والتعاون مع مختلف المعنيين بشؤون القطاع. وكانت قد تولت سابقاً إدارة قسم إدارة التخطيط والأداء المؤسسي في الشركة. كما شغلت على امتداد مسيرتها المهنية الحافلة مناصب هامة في مكتب أبوظبي التنفيذي والاتحاد للطيران. وإلى جانب عضويتها لمجلس إدارة شعاع، تشغل المهيري عضوية مجلس إدارة شركة Presight الرائدة إقليمياً في قطاع تحليل البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وتحمل حمدة عيد المهيري شهادة في الإدارة المؤسسية من كلية هارفارد بالأعمال، كما حصلت على شهادة في قيادة الأعمال من جامعة جورج تاون.

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حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة وتأسست في العام 1979. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.