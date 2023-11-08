مدينة الكويت – أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تعيين السيد سامر عبوشي في منصب نائب رئيس أول للمجموعة – قطاع الاستثمار. وبخبرة تصل إلى 20 عاماً في القطاعين المالي والاستثمارات المصرفية، فإن السيد عبوشي سوف يساهم بشكل كبير في تطوير محفظة شركة المشاريع في القطاعين المالي والعقاري.

وبهذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "يسعدنا انضمام سامر إلى فريق الاستثمار في شركة المشاريع. إن الخبرة التي يتمتع بها في قطاع الاستثمارات المصرفية في السوقين المحلي والإقليمي ستشكل إضافة مهمة للإدارة التنفيذية في الشركة".

من جانبه قال السيد عبوشي "يسعدني الانضمام إلى شركة مشاريع الكويت وأتطلع للعمل مع الرئيس التنفيذي للمجموعة والإدارة التنفيذية لتحقيق استراتيجية الشركة".

وقبل ذلك منصب رئيس الاستثمارات الاستراتيجية.

وينضم السيد عبوشي إلى شركة المشاريع قادماً من بنك الخليج حيث تولى منصب نائب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية. بدأ السيد عبوشي حياته المهنية في شركة إرنست آند يونغ، ثم انضم إلى شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وكان آخر منصب تقلده هو نائب رئيس أول للخدمات المصرفية الاستثمارية. يحمل السيد عبوشي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وهو حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد.

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لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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