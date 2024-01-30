أعلنت شركة "لايك ديجيتال وشركائها"، الوكالة الحائزة على الجوائز في مجال التحول الرقمي والتي تحظى بتواجد على مستوى عالمي، رسميًا عن تعيين فيكتور خياط في منصب مدير الحسابات في مكتب دبي بصفته مدير حسابات ذو خبرة ومدافع متحمس عن تجربة العملاء، سيقوم فيكتور خياط بأداء دور محوري في القيادة وتطوير الأعمال وإدارة الحسابات ووضع الاستراتيجيات وتنفيذ المبادرات الرقمية لمجموعة العملاء الفاخرين لشركة لايك ديجيتال وشركائها. حيث يستفيد خياط من خبرتهِ الطويلة في مجال المبيعات، مما سيسهم في توفير قاعدة معرفية غنية وتجربة واسعة في مجالات التكنولوجيا والتجارة المركبة، تتماشى مع رؤية لايك ديجيتال لمستقبل التجارة الإلكترونية والحلول الرقمية المتطورة.

ستشمل مسؤوليات خياط في شركة لايك ديجيتال تحديد فرص جديدة للنمو، وتوسيع نطاق الشراكات التكنولوجية، ورعاية وتوسيع محفظة العملاء المرموقين للعلامة التجارية. كما سيقدم استشارات استراتيجية للعملاء الإقليميين بشأن الخريطة الرقمية والمشهد التكنولوجي لتقنيات التجارة الإلكترونية والتسويق، بهدف تعزيز مكانة الوكالة كشركة رائدة على مستوى عالمي في مجال التحول الرقمي.

بفضل مسيرتهُ المهنية المتميزة، والتي تشمل أدوارًا حيوية في مجال المبيعات عبر أوروبا والشرق الأوسط، ساهم فيكتور خياط بشكل كبير في تطوير هذا المجال، حيث شغل مناصب مهمة خلال رحلتهِ المهنية مثل مدير تطوير الأعمال في شركة أكينون وممثل تطوير الأعمال في السحابة التجارية لشركة سايلس فورس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وليظهر التزامه بالتعلم المستمر، حقق فيكتور خياط درجة الماجستير في العلوم في التسويق من كلية إدارة الأعمال في ESA، مما أضاف إلى خبرته ومعرفتهِ في هذا المجال.

بهذا السياق، علق كارل إسكريت، الرئيس التنفيذي لشركة لايك ديجيتال وشركائها، قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بفكتور كخبرة مميزة في فريقنا. لما يتسم بعقلية نمو متواصل، ويظهر تفاني في التطوير، وتفرغ للتميز، وفهم عميق لأحدث تقنيات التجارة الإلكترونية، مما سيسهم في إثراء محفظتنا السريعة التوسع، ويفتح أفقًا جديدًا لوكالتنا ولعملائنا الكرام".

كما أعرب فيكتور خياط عن حماسهِ للانضمام إلى فريق لايك ديجيتال وشركائها، قائلاً: "إنني سعيد بالانضمام إلى لايك ديجيتال وأتطلع إلى فرصة المساهمة في نجاحها ونموها المتواصل. بفضل شغفي بفهم ومعالجة التحديات الرئيسية، والالتزام بتحسين تجربة العملاء وتقديم حلول التجارة القابلة للتكامل، أشعر بالتآلف القوي مع رؤية وكالة لايك ديجيتال وشركائها في مجال التحول الرقمي".

يتابع فريق لايك ديجيتال وشركائها جهوده في تعزيز الفريق القيادي وتعزيز مهام الابتكار الرقمي العالمي، ودفع عجلة الابتكار وتعزيز دورهم في تقديم حلول رائدة على الساحة الدولية، وذلك من خلال مكاتبهم في دبي ولندن وباريس، ومن المتوقع أن يفتتحوا مكتبًا جديداً في الرياض قريباً.

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نبذة عن لايك ديجيتال وشركائها

لايك ديجيتال وشركائها هي وكالة حائزة على الجوائز ولها فروع في لندن، ودبي وباريس، وستفتتح مكاتب قريباً في الرياض. تقدم خدمات التحول الرقمي المتخصصة للعلامات التجارية الفاخرة الرائدة في العالم. كل ما تقوم به الوكالة مدفوع بنمو الأعمال والابتكار لعملائها، بدءاً من الاستراتيجية والتطوير إلى التصميم وتسويق المحتوى. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: likedigital.com أو متابعتنا على لينكد إن.

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