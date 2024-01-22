الشركة تعين الخبير الاستشاري في مجال الاتصال المؤسسي روبرت هانـﭬيك مديرًا لمكتبها الجديد

الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 يناير 2024: أعلنت شركة ككست سي إن سي عن افتتاح أول مكاتبها في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور حوالي عقد من الزمن على قيام الشركة بتقديم خدماتها الاستشارية في مجال الاتصال المؤسسي الاستراتيجي إلى عملائها من الشركات الكبيرة والصغيرة في القطاعين العام والخاص داخل المملكة وفي مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

ويشكل افتتاح المكتب الجديد، بقيادة الاستشاري روبرت هانـﭬيك، مدير ورئيس مكتب الشركة في المملكة، خطوة مهمة في مساعي ككست سي إن سي الرامية لمواصلة توسيع نطاق حضورها في المنطقة.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال بن كيرسون، الشريك ورئيس شركة ككست سي إن سي في منطقة الشرق الأوسط:

"يعد افتتاح مكتب ككست سي إن سي الجديد في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة بالنسبة لنا، حيث يسهم سجلنا الحافل بالنجاح وخبراتنا ومعارفنا العالمية الواسعة في تعزيز الطلب على عروضنا المميزة في مجال الاتصال المؤسسي الاستراتيجي. وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030 للتنويع والنمو الاقتصادي، فإن قرارنا بإنشاء مقرنا الإقليمي في المملكة العربية السعودية يعكس ثقتنا في بيئة الأعمال في المملكة والتزامها بجذب الشركات العالمية. وبإدارة هانـﭬيك، نطمح إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير الشراكات المحلية وتمكين الجيل القادم من قادة الأعمال في المنطقة."

وتولّى هانـﭬيك خلال مسيرته المهنية الطويلة التي تمتد 37 عامًا قيادة العديد من مهام الاتصال المؤسسي المتكاملة، وتعاون بشكل وثيق مع العديد الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية حول العالم وفي مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي. كما قدم خدماته الاستشارية المتميزة إلى أكثر من 12 وزارة مختلفة في المملكة وغالبية الشركات السعودية الرائدة.

كما انضمت للعمل إلى جانب هانفيك في مكتب الرياض إيلينا ريـﭬا، وهي مستشارة متمرسة تتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الجيوسياسية المتنوعة لمنطقتي أوروبا والشرق الأوسط. وقامت ريـﭬا سابقًا بتطوير بعض حملات الهوية المؤسسية في المنطقة، وإعداد استراتيجيات الاتصال المؤسسي والإشراف عليها، وإدارة القضايا المتعلقة بالسمعة للكثير من الهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.

ويوفر مكتب ككست سي إن سي الجديد في مدينة الرياض للعملاء داخل المملكة وخارجها فرصة الوصول إلى مجموعة متكاملة من القدرات المتميزة في مجال الاتصال المؤسسي، بما في ذلك تعزيز حضور الشركات والاستراتيجيات المتخصصة، وقيادة الفكر، والتواصل الإعلامي وتنفيذ الخطط الإعلامية، وتقييم المخاطر والاستجابة للأزمات. كما أرست الشركة شبكة شراكات واسعة لدعم تنفيذ توصياتها الاستراتيجية.

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نبذة عن شركة ككست سي إن سي

شركة ككست سي إن سي هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال المؤسسي الاستراتيجي. يضم فريق الشركة أكثر من 300 مستشارًا موثوقًا من ذوي الخبرة يعملون من خلال 15 مكتبًا حول العالم ويستندون في أعمالهم على التمحيص والبحث ودراسة وتحليل البيانات. توظف ككست سي إن سي خبراتها في جميع القطاعات والمجالات، وتخص بالتركيز استراتيجيات تواصل الشركات، والمعاملات مثل الاندماج والاستحواذ، ونشاط المساهمين وحوكمة الشركات، وإعادة هيكلة الشركات، والتحقيقات والقرارات التنظيمية، ودعم التقاضي، وعلاقات المستثمرين، والتواصل حول الإدراج والطرح العام الأولي، وإدارة الأزمات والسمعة، وإدارة التغيير وتحقيق الفاعلية الوظيفية وإشراك الموظفين، إضافةً إلى تعزيز وسائل الاتصال الرقمية والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الجدير بالذكر أن شركة ككست سي إن سي تابعة لمجموعة بابليسيز العالمية. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.kekstcnc.com

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مرام الهندي

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