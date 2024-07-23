الرياض, المملكة العربية السعودية – لندن, المملكة المتحدة: عمدت شركة "فوتبولكو" (Footballco)، الرائدة في مجال توفير محتوى كرة القدم الرقمي والإعلامي، إلى ترقية آندي جاكسون إلى منصب جديد وهو نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط. وكان جاكسون، قبل ترقيته، يشغل منصب نائب الرئيس لشراكات كرة القدم العالمية في "فوتبولكو" (Footballco).

ويأتي تعيين جاكسون قُبيل افتتاح شركة "فوتبولكو" (Footballco) لأول مكتب لها في مدينة الرياض قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام. وسيصبح المكتب الجديد مقرها الرئيس في منطقة الشرق الأوسط ومكمّلاً لقاعدتها الإقليمية الحالية الموجودة في دبي. وفي غضون ذلك، سيواصل جاكسون العمل من المكتب الرئيس للشركة في لندن.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "فوتبولكو" (Footballco) عزّزت حضورها المتنامي في منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، واستحوذت على موقع "كووورة" (Kooora)، أكبر ناشر رياضي رقمي في المنطقة، في أبريل 2022. ومن خلال ما تقدمّه من محتوى عبر موقع "كووورة" والإصدارات العربية من موقع "جول" (GOAL) وعلامة "إنديفيزا" INDIVISA المتخصصة في كرة القدم النسائية، تصل الشركة إلى أكثر من 190 مليون مشجع ناطق باللغة العربية شهرياً.

وفي معرض تعليقه على هذه الترقية، قال السيد جاكسون: "تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمملكة العربية السعودية من الأسواق الناضجة وسريعة النمو بالنسبة لشركتنا من حيث الجمهور والشركاء التجاريين على حد سواء".

وأضاف: "ازداد حجم جمهورنا في المملكة العربية السعودية بنسبة 30% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، ونحن نصل حالياً إلى 17 مليون شخص في المملكة، أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان شهرياً".

هذا وقد أبرمت شركة "فوتبولكو" (Footballco) شراكة تمثيلية مع شركة "ديجيتال ميديا سيرفيسز" ("دي إم إس" DMS) الذراع الرقمي لمجموعة شركات Choueiri Group، وعدد من العملاء في المنطقة، مثل "بي واي دي" (BYD)، و"سامسونغ" (Samsung)، و"القدية" (Qiddiya)، و"كوكا كولا" (Coca-Cola).

وسيكون تعيين جاكسون تمهيداً نحو عدد من التعيينات الأخرى، مع قيام شركة "فوتبولكو" (Footballco) ببناء مكتبها في الرياض لتأسيس شركة إقليمية مكتفية ذاتياً بالكامل. ومن خلال التنسيق مع مكتب دبي الحالي، ستبني الشركة موقعاً إقليمياً قوياً وجذاباً من ناحية المبيعات والاستراتيجية والإبداع والإنتاج والتفعيل والمحتوى.

وفي هذا الإطار، قال جاكسون: "خلال الأشهر الـ 12 الماضية، توضحت لنا الفرص التي يمكن لشركتنا تحقيقها في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت الذي تدأب فيه المملكة على ترسيخ مكانتها بصفتها وسيطاً قوياً ورائداً في منظومة كرة القدم العالمية، بات ضرورياً بالنسبة لنا، باعتبارنا أكبر شركة في العالم لمحتوى كرة القدم الرقمي والإعلامي، أن نؤسس لنا مركزاً إقليمياً في المملكة العربية السعودية".

وتابع قائلاً: "يُعد الدوري السعودي للمحترفين من البطولات الأسرع نمواً عبر منصاتنا على مستوى العالم. وبالتالي، فإنّ السعي الطموح للقيام بمزيد من الاستثمارات في جميع المجالات هو أمر مدهش للغاية".

وختم قائلاً: "بدءاً من المشاريع العملاقة الطموحة للغاية مثل مدينة ’القدية‘ (Qiddiya)، وصولاً إلى استضافة النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، وكأس آسيا عام 2027، والترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، ستشهد كرة القدم السعودية عقداً مذهلاً، وهذا يمثّل فرصة رائعة لشركة ’فوتبولكو‘ (Footballco)".

وعقب تعيين جاكسون، ستواصل "فوتبولكو" (Footballco) العمل مع شريك المبيعات الحصري في المملكة العربية السعودية "ديجيتال ميديا سيرفيسز" ("دي إم إس" DMS).

وتجدر الإشارة إلى أن السيد جاكسون سيكون مسؤولاً أمام رئيس شركة "فوتبولكو" (Footballco)، ستيفانو دانا، ويرفع تقاريره إليه.

لمحة عن شركة "فوتبولكو" (Footballco):

تدير شركة "فوتبولكو" (Footballco)، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال محتوى كرة القدم الرقمي والإعلامي، خمسة مواقع إخبارية لكرة القدم وهي: موقع "فوتبول زون" (Voetbalzone) وموقع "كالتشيو ميركاتو" (Calciomercato) وموقع "كووورة سبوكس" (Kooora Spox) وموقع "جول" (GOAL)، أكبر ناشر لكرة القدم في العالم، بالإضافة إلى العلامتين المجتمعيتين "مونديال" (MUNDIAL) و"إنديفيزا" (INDIVISA) ومشغل مقاطع الفيديو الإعلانية خلال البث الرياضي "إف سي بلاير" (FC player). من خلال هذه الحافظة، تصل "فوتبولكو" (Footballco) إلى أكثر من 800 مليون من مشجعي كرة القدم شهرياً، حيث تنشر محتواها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست ومقاطع الفيديو وغيرها الكثير من الوسائل. وتملك شركة Integrated Media Company (IMC)، وهي شركة تابعة لشركة TPG الأمريكية العملاقة للأسهم الخاصة، الحصة الأكبر من أسهم شركة "فوتبولكو" (Footballco)، بينما تحتفظ DAZN Group بحصة الأقلية.

لمحة عن "ديجيتال ميديا سيرفيسيز" (DMS):

تأسست شركة "ديجيتال ميديا سيرفيسيز" (DMS) عام 2010 لتكون الذراع الرقمي الرسمي لـChoueiri Group، وتقدم الشركة حالياً حافظة متميزة من العروض عبر الإنترنت/الهاتف الجوال تصل إلى نحو 104 مليون مستخدم فريد، وتولّد 1.2 مليار زيارة لصفحات إنترنت، كما تقدم أكثر من 3.8 مليار إعلان شهرياً. وتماشياً مع التزام Choueiri Group وتركيزها على القطاع الرقمي، فقد أجرت "دي إم إس" (DMS) عملية تجديد لعلامتها التجارية في شهر أبريل 2017، الأمر الذي يعكس مكانتها الاستثنائية بصفتها الصوت الحقيقي للناشرين المستقلين. وتتخذ شركة "دي إم إس" (DMS) من دبي مقراً لها، ولديها حضور واسع في عدد من الأسواق الرئيسية في المنطقة.

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