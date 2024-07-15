أعلنت شركة سيكو المالية، الشركة الرائدة في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية والتابعة لسيكو ش.م.ب (م) المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي والواقع مقرها في مملكة البحرين، اليوم عن تشكيل مجلس إدارة جديد شمل تعيين عضوين مستقلين جديدين وهما فواز خالد البواردي ومحمد سمير غنيم، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة أعضاء جدد ممثلين للمالك سيكو ش.م.ب.(م) وهم خالد عبد العزيز الجاسم وعلي عبد الرحمن مرشد وبسام عبدالعزيز نور وإعادة تعيين كل من حسان عبدالله الشعيبي كرئيس مجلس إدارة ونجلاء محمد الشيراوي كنائب رئيس المجلس. وتبلغ مدة عضوية المجلس الجديد ثلاث سنوات.

عبّر الأستاذ حسان بن عبدالله الشعيبي، رئيس مجلس إدارة شركة سيكو المالية عن تفاؤله بالتعيينات الجديدة، قائلاً: "يسرني ويشرفني أن أرحب بالإخوة أعضاء مجلس الإدارة الجديد، متمنياً لهم كل التوفيق لتحقيق رؤية وتطلعات الشركة الطموحة في ظل الكفاءات والخبرات المتنوعة الذي يتمتع بها أعضاء المجلس، والذي سيمثل إضافة قيّمة للمجلس ويعزز من آليه صنع القرارات والحوكمة. وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الادارة في دورة السابقة على دعمهم للشركة خلال الفترة.

من جانبه، وجه الأستاذ بسام عبد العزيز نور، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية، التهنئة للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة قائلاً: "إننا على ثقة بأن المجلس الجديد سيعزز رؤية ورسالة الشركة لتطلعات جديدة وكبيرة، فضلاً عن دعم جهود الشركة الرامية إلى تحقيق المزيد من النجاحات. وفي ظل تعيين المجلس الجديد، فإننا مؤهلون للاستفادة من الفرص الواعدة وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا وترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في المملكة."

يملك الأستاذ فواز خالد البواردي أكثر من 13 سنة من الخبرة في إدارة الأصول. وقد شغل العديد من المناصب البارزة في مجالس إدارات الشركات ولجان مجلس الإدارة. يرأس الأستاذ فواز قسم إدارة الأصول في مجموعة البواردي، حيث قاد عملية التحول الاستراتيجي للمجموعة ونجح في تعزيز كفاءتها التشغيلية. كما أنه العضو المنتدب في شركة بناء للصناعات الحديدية. الأستاذ فواز حاصل على بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة كونكورديا في كندا، وشهادة التطوير المهني من جامعة ستانفورد.

من ناحية أخرى، يمتلك الأستاذ محمد سمير غنيم خبرة مهنية تزيد عن 16 عاماً، وهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للبنك الرقمي "دال 360" أول بنك رقمي في السعودية. وقد عمل سابقاً كمدير مشاريع في ماكنزي آند كومباني وكمدير عام في روكت إنترنت الشرق الأوسط. والاستاذ محمد عضو في عدد من مجالس الإدارات، حيث يقدم استشاراته المتخصصة إلى فرق الإدارة في الشركات التقنية والشركات الناشئة في المنطقة، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة مع مرتبة الشرف من جامعة مانشستر، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ خالد عبد العزيز الجاسم هو عضو مجلس إدارة في سيكو ش.م.ب.، والأستاذة نجلاء محمد الشيراوي الرئيس التنفيذي للمجموعة في سيكو ش.م.ب.، بينما يشغل الأستاذ علي عبد الرحمن مرشد منصب رئيس إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت للمجموعة في سيكو ش.م.ب .

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