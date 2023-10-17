المنامة، البحرين- أعلنت شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية عن تعيين مجلس إدارة جديد تحت رئاسة السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت. وكانت شركة بنفت قد استحوذت على شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وفق اتفاقية شراكة تم توقيعها في سبتمبر 2023. وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية الخبرات المتخصصة لرواد الصناعة، وتعكس مدى التزام الشركتين بالمساهمة الفعالة في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين، بما يمهد الطريق نحو بناء قطاع مالي راسخ مؤهل لمواجهة تحديات المستقبل من خلال عصر جديد من الابتكار.

يضم مجلس الإدارة الجديد لشركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية كل من يوسف النفيعي نائب الرئيس التنفيذي- تطوير الأعمال والخدمات في شركة بنفت ونائب رئيس مجلس إدارة شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، و نزار معروف المدير العام المساعد للتسويق والاتصال في شركة بنفت، و حصة حسين المدير العام المساعد لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية، و ليلى القصاب رئيس الشؤون المالية في شركة بنفت، و رشاد فرج المدير التنفيذي- إدارة المشاريع الخاصة في مجلس التنمية الاقتصادية، و دلال بوحجي المدير التنفيذي – إدارة تطوير الأعمال لقطاع الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية. وسوف تساهم هذه الخبرات المتنوعة والمتخصصة لأعضاء مجلس إدارة شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية على تعزيز مكانة الشركة خلال المرحلة القادمة من النمو والتطور.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الاستفادة من الشبكة واسعة النطاق لشركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية التي تضم نخبة من شركات التكنولوجيا المالية وتوفر خدمات شاملة من بينها برامج تسريع الأعمال والخدمات الاستشارية المبتكرة للشركات وتطوير المواهب والبرامج التعليمية. وسوف تساهم هذه الشراكة في تعزيز استراتيجيات النمو التي تتبناها شركة بنفت على المستوى الإقليمي، فضلا عن دعم أنشطة الأبحاث والتطوير على المستوى العالمي. وفي ظل المكانة الراسخة التي تتمتع بها بنفت كشركة رائدة في المعاملات المالية الإلكترونية مع إرساء معايير جديدة للمدفوعات الرقمية في المنطقة، وإطلاق العديد من المبادرات الطموحة التي نالت جوائز تقديرية مثل تطبيق بنفت بي والشيكات الإلكترونية، فإن اتفاقية الشراكة بين شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وشركة بنفت تأتي متوافقة مع المبادرات الوطنية التي تطلقها الحكومة بهدف تعزيز الابتكار القائم على التكنولوجيا في القطاع المالي، وترسيخ مكانة البحرين كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة.

#بياناتشركات

- انتهى -