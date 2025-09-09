دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "جيديا"، إحدى شركات التكنولوجيا المالية الأسرع نمواً والأكثر موثوقية في المنطقة، اليوم عن تعيين السيد/ بانكاج كوندرا رئيساً تنفيذياً لشركة "جيديا الإمارات"، وذلك اعتباراً من تاريخ 25 أغسطس 2025. ويُعد هذا التعيين محطة مهمة في استراتيجية نمو شركة "جيديا"، إذ يسرّع هذا الإجراء الهام وتيرة الابتكار، ويعزز الريادة السوقية، ويدفع مستقبل المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات وخارجها.

يتمتع السيد/ بانكاج بخبرة دولية تزيد عن 25 عاماً في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات والخدمات المصرفية، حاملاً معه خبرة واسعة في مجال التحول الرقمي، والمدفوعات المؤسسية، واستراتيجيات النمو واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند. وتُعد قيادته المثبتة في الخدمات المصرفية للأفراد، وابتكار المنتجات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، عاملاً رئيسياً في توسيع عمليات شركة "جيديا" في دولة الإمارات، في حين تشهد فيه الدولة تحولاً رقمياً واقتصادياً غير مسبوق.

وقبل انضمامه إلى شركة "جيديا"، شغل السيد/ بانكاج منصب نائب الرئيس الأول ورئيس المجموعة في شركة "نتورك إنترناشيونال"، حيث لعب دوراً محورياً في تطوير خدمات الدفع المؤسسية، وتحقيق إيرادات قياسية، وإبرام تحالفات استراتيجية مع كبار التجار. كما تولّى مناصب قيادية في شركات "إيديما"، و"بنك المشرق"، و"سيتي بنك"، حيث قاد مبادرات وظّفت التكنولوجيا لتقديم حلول مالية آمنة وسلسة تتمحور حول تجربة العميل.

وفي مستهلّ عمله القيادي لشركة "جيديا" في دولة الإمارات، صرّح السيد/ بانكاج كوندرا، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:

"يشرفني أن أتولى قيادة "جيديا الإمارات" في هذه المرحلة المفصلية لمنظومة التكنولوجيا المالية. فدولة الإمارات تقود مسيرة التحول الرقمي على مستوى المنطقة، وتتمتع الشركة بمكانة فريدة تمكّنها من دعم هذه المسيرة عبر تمكين الشركات، على اختلاف أحجامها، بحلول متقدمة في المدفوعات متعددة القنوات والتجارة الرقمية. وسأركز على بناء منظومة أكثر تكاملاً من خلال الابتكار، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وتقديم تجارب ترتكز على العميل وتحقق قيمة مستدامة للمستفيدين وأصحاب المصلحة."

وفي إطار مهامه الجديدة، سيتولى السيد/ بانكاج قيادة استراتيجية النمو لشركة "جيديا الإمارات"، من خلال توسيع نطاق منتجاتها في مجالات المدفوعات، وحلول التجار، والتجارة الرقمية، وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية والعملاء من الشركات الكبرى. كما يقود السيد/ بانكاج جهود تبنّي تقنيات دفع آمنة وقابلة للتوسع من الجيل التالي، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار الرقمي. إلى جانب ذلك، يلتزم بانكاج بالاستثمار في تطوير الكفاءات وبناء فرق عالية الأداء لدفع عجلة التوسع نحو شرائح متنوعة من العملاء.

من جانبه، علّق السيد/ عبدالله العثمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "جيديا"، قائلاً:

"لطالما كانت "جيديا" ملتزمةً بجعل التكنولوجيا المالية متاحة، ومنخفضة التكلفة، وسهلة الاستخدام. إن خبرة السيد/ بانكاج الطويلة، ومكانته المرموقة في القطاع، وسجله القيادي الحافل، تجعله القائد الأمثل لإدارة أعمالنا في دولة الإمارات نحو فصل جديد من التوسع. وبفضل رؤيته وخبرته، نحن على ثقة بقدرتنا على ترسيخ معايير جديدة للتميّز في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى الشرق الأوسط."

يحمل السيد/ بانكاج كوندرا درجة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من كلية "بوث" لإدارة الأعمال من جامعة شيكاغو، إضافة إلى ماجستير إدارة أعمال في التسويق من معهد الدراسات الإدارية في إندور، الهند. وتُعد خلفيته الأكاديمية المتميزة، إلى جانب عقود من الإدارة العملية في بعضٍ من أكثر الأسواق تنافسية عالمياً، عاملًا رئيسياً في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأصوات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات على مستوى المنطقة.

ومع توسّع شركة "جيديا" في دولة الإمارات، ستكون قيادة السيد/ بانكاج كوندرا عنصراً محورياً في تحقيق رسالة الشركة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية، من خلال تقديم حلول مالية آمنة، وسلسة، ومبتكرة تُسهم في نمو الأعمال وتعزيز التقدّم الاقتصادي.

حول جيديا

جيديا هي مجموعة تقنية رائدة في مجال توفير خدمات الدفع المالية ونقاط الدفع الذكية وحلول إدارة الأعمال في قطاع التجزئة والتجارة الرقمية، وتخدم حاليا أكثر من 650,000 تاجر في جميع أنحاء العالم. تأسست المجموعة في عام 2008 م من قبل رائد الأعمال السعودي عبد الله بن فيصل العثمان ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وتتوسع دولياً بشكل رئيسي من خلال عملياتها في الإمارات العربية المتحدة ومصر.

تؤمن جيديا بأن أحدث التقنيات المالية يجب أن تكون متاحة بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، حيث تواصل الشركة التركيز على مهمتها المتمثلة في تمكين التجار بالتقنيات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. وقد حصلت جيديا على شهادة رسمية كأفضل مكان للعمل ® (GPTW®) في جميع مكاتبها بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والهند والتي يعمل فيها أكثر من 2300 موظف.

