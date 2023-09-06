دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة "بين آند كومباني"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، عن ترقيات جديدة لخمسة شركاء جدد في الشرق الأوسط، حيث شملت الترقيات كل من جواد عبد الصمد، وكايل سترونج، ومروان الهاشم، ونعيم ضاهر منصور، وسيرجي جلوشكين. تأتي هذه الترقيات كتأكيد على الاستثمار المستمر التي تتبناه "بين آند كومباني" بهدف تطوير المواهب من الدرجة الأولى وتعزيز مكانتها الرئيسية في سوق الاستشارات المزدهر والمتسارع في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرح توم دي وايل ، الشريك الإداري بشركة "بين آند كومباني" الشرق الأوسط، قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن الترقيات الخمس الجديدة للشركاء والتي استحقوها عن جدارة. لقد أظهر كل فرد من هؤلاء سجلاً استثنائياً من حسن الالتزام والنتائج المبهرة لعملائهم وفرقهم والشركة. كما يشرفنا انضمامهم إلى فريق الشركاء ليكونوا القوة الدافعة لقصة نمونا في هذه المنطقة الحيوية وسريعة التوسع، من خلال دعم عملائنا للاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة في الشرق الأوسط وزيادة فرصهم التوسعية في الأسواق العالمية."

انضم جواد عبد الصمد إلى مكتب شركة "بين آند كومباني" في الرياض في العام 2018، ومنذ ذلك الوقت هو العصب الأساس في مجالات التصنيع المتقدم والعقارات وممارسات الاستدامة لدى شركة "بين". وتشمل مجالات خبرته الأساسية كلاً من المدن المستدامة، وعمليات التصنيع النظيف، إلى جانب توطين الصناعات المتقدمة مثل صناعة أشباه الموصلات. وعمل جواد على نطاق واسع في وضع استراتيجيات المدن وشارك في تقديم المشورة للعديد من المشاريع الكبرى في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، قدم عبد الصمد الدعم المستمر للعملاء بهدف تزويد موظفيهم بالمهارات المناسبة للانتقال نحو الثورة الصناعية الرابعة.

كما لعب دوراً محورياً في نمو تواجد شركة "بين" في مدينة الرياض، مما ساعد في دفع جهود التوظيف لدينا، من خلال مبادرات التأثير الاجتماعي على وجه الخصوص، ومن ضمنها قيادته للتعاون المثمر بين شركة "بين" وبرنامج "زمالة مسك" على مدى السنوات القليلة الماضية.

يحمل جواد عبد الصمد درجة الماجستير في الاقتصاد والسياسة من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.

في حين انضم كايل سترونج إلى "بين آند كومباني" في عام 2015 من مكتبها في سيدني، ومنذ ذلك الحين يقدم الاستشارة للمديرين التنفيذيين على مستوى الإدارة العليا للمؤسسات في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

ويملك سترونج مجموعة واسعة من الخبرات، نتيجة عمله لصالح شركات الطاقة الوطنية الكبرى، وكذلك في قطاعات الكيماويات والعقارات والبناء والعمليات الأرضية للمطارات وشركات التأمين. كما أنه قدم المشورة للعملاء عبر مواضيع مختلفة تتراوح بين التحول المحتمل الكامل، واستراتيجية الاندماج والاستحواذ، واستراتيجية الشركة/المحفظة، ونماذج التشغيل، وتحسين الأداء.

كان لسترونج الأثر الكبير على ممارسات شركة "بين" في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال الإشراف على عمليات التوظيف في مكتب الشركة في الدوحة، قطر.

كايل حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة نورث وسترن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية داردن للأعمال بجامعة فيرجينيا، من خلال منحة "شيرميت".

يعمل مروان الهاشم لدى شركة "بين آند كومباني" منذ عام 2015، وهو أحد القادة الرئيسيين في ممارسات القطاع العام والاجتماعي لدى شركة "بين" في الشرق الأوسط. إذ تكمن خبرة مروان الرئيسية في تحسين الأداء وتنمية رأس المال البشري وتقديم المشورة بشأن نماذج التشغيل الرشيقة. كما أنه يدعم العملاء في التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي وممارسات العناية الواجبة إلى جانب مشاريع الرقمنة.

ويتمتع الهاشم بخلفية متنوعة في قطاع المرافق والطاقة والصناديق المالية والهيئات الحكومية إلى جانب خبرته في المشاركات الرائدة في القطاع غير الربحي. وسيواصل مروان تقديم المشورة للمؤسسات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن نماذج التمويل وتحسين الميزانية وأساليب التحول.

تخرج مروان الهاشم من كلية الفنون التطبيقية في باريس وهو حاصل على درجة الماجستير في مجال التنمية المستدامة، كما يحمل أيضاً درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال في بوسطن، وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من المعهد العالي للهندسة التابع لجامعة القدّيس يوسف في بيروت.

في العام 2016، انضم نعيم ضاهر منصور إلى شركة "بين آند كومباني"، وهو يعمل حالياً في الخدمات المالية للشركة في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى خبرته في ممارسات تكنولوجيا المؤسسات في الرياض، المملكة العربية السعودية. ويملك نعيم خبرة تزيد عن 10 سنوات في منطقة الشرق الأوسط، كونه عمل مع عمالقة الصناعة في مجال الخدمات المصرفية والتأمين والبنية التحتية للأسواق.

وتشمل مجالات خبرته كل من التخطيط الاستراتيجي، وتصميم نماذج التشغيل، وتحسين كفاءة العمليات، وعمليات التكامل بعد الاندماج، والتحول الرقمي. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، دعم نعيم إطلاق منصات رقمية للخدمات المصرفية وشركات التأمين وأشرف على عمليات التكامل المصرفية الكبيرة بعد الاندماج.

وبصفته عضواً في فريق القيادة، لعب دوراً حاسماً في إنشاء وتطوير مكتب الرياض، ودفع نموه الداخلي.

يحمل نعيم درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وماجستير إدارة الأعمال من كلية إنسياد للأعمال، بالإضافة إلى درجة الماجستير في التمويل من كلية غرونوبل للأعمال.

عمل سيرجي جلوشكين مع شركة "بين" لأكثر من عشر سنوات، بين مكاتبها في موسكو والشرق الأوسط.

طوال مسيرته المهنية، عمل مع أبرز المؤسسات في قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والتصنيع والنقل والأسهم الخاصة. وتتوزع مجالات خبرته في كل من تطوير الإستراتيجية وتحسين الأداء وتصميم نماذج التشغيل.

وفي نقاط مختلفة في مهنته، أطلق سيرجي أيضاً شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية وقاد شراكات تكنولوجية لشركة روسية رائدة في مجال النفط والغاز.

يحمل سيرجي درجة الماجستير من جامعة موسكو الحكومية للتكنولوجيا والإدارة وجامعة بومان التقنية الحكومية في موسكو.

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​​نبذة عن شركة بين آند كومباني

تُعتبر شركة بين أند كومباني شركة استشارات عالمية تقدّم الدعم لأبرز الجهات الرائدة الطموحة في رسم مستقبل أكثر اشراقاً.

وضمن 65 مقراً في 40 دولة حول العالم، نعمل مع عملائنا كفريق واحد لديه طموح مشترك يتمثّل في تحقيق نتائج استثنائية والتفوق في المنافسة وإعادة تعريف القطاعات، ونكمّل خبراتنا المتكاملة المخصّصة بمنظومة حيوية من المبتكرين الرقميين الذين يعملون على تحقيق أفضل النتائج على نحو سريعٍ ودائم. وقد أدى التزامنا الذي دام عشر سنوات باستثمار بلغ أكثر من مليار دولار أمريكي في الخدمات المجانية إلى توفير مواهبنا وخبراتنا ورؤيتنا الثاقبة للمؤسسات التي تواجه تحديات عصرنا الراهن، والتي تضم التعليم والمساواة العرقية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة. وقد اكتسبنا تصنيفاً ذهبياً من شركة "إيكوفاديس"، المنصة الرائدة في مجال تقييم الأداء البيئي والاجتماعي والأخلاقي لسلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي يجعلنا ضمن أفضل 1% من جميع الشركات، فمنذ تأسيس الشركة في عام 1973، تولينا قياس مدى نجاحنا بنجاح عملائنا، فنحن نفتخر بالحفاظ على أفضل مستويات الدعم الاستشاري المقدّمة لعملائنا.