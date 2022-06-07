سيتولى بابلو مارتينيز قيادة أعمال شركة بوسطن كونسلتينغ جروب من بعد يورغ هيلدبراندت الذي قاد أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط على مدار الأعوام الإحدى عشر الماضية، حيث تمكّن من خلالها من بناء المعرفة المحلية المتعمقة، وتعزيز الخبرات العالمية على مستوى مختلف القطاعات، وتطوير القدرات والإمكانيات التي تسهم في تمكين عملاء الشركة ودعمهم في اتخاذ القرارات المستنيرة وإحداث أثر في أعمالهم، ما أدى إلى ترسيخ مكانة الشركة في مجال الريادة الفكرية على الصعيد الإقليمي، واعتبارها ضمن أهم الجهات المساهمة في دعم مسار التنمية على مستوى أسواق الشرق الأوسط.

دبي، 7 يونيو 2022 — أعلنت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) - إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية - عن تعيين بابلو مارتينيز مديراً لأعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط اعتباراً من مايو 2022م.

وسيرأس بابلو ما يقارب 800 موظف من 76 جنسية على مستوى أربعة مكاتب موزعة في الرياض ودبي وأبوظبي والدوحة، ما يجعل فروع الشركة في منطقة الشرق الأوسط إحدى أكثر الفروع تنوعاً، كما شهدت الشركة نمواً استثنائياً على مستوى الإقليمي، مدفوعاً بتبني نهج التحول الرقمي على نحو متزايد أكثر من أي وقت مضى.

ويعد بابلو من المساهمين العالميين في الشركة، حيث قدم خدماته ودعمه لمجموعة كبيرة من العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، ومنذ انضمامه إلى الشركة في منطقة أيبيريا عام 2002، أسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة عملاء الشركة من المستهلكين وشركات الطيران الأوروبية، ثم انتقل قبل تسع سنوات إلى منطقة الشرق الأوسط لتوظيف خبراته في أعمال شؤون المستهلكين مركزًا على مجاليّ السياحة والسفر، وقد تمكن بابلو منذ ذلك الحين من بناء قسم متين يقوده فريق متميز من ذوي الخبرات والكفاءات العالية، والتعاون مع مختلف العملاء الرائدين من القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.

وتعليقاً على تعيين بابلو، قال ماتياس توبر (الرئيس الإقليمي بشركة بوسطن كونسلتينغ جروب في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأفريقيا): "ندرك أهمية تزامن جهود دفع عجلة تحقيق القيمة في المنطقة مع جهود تسريع تحقيق الأهداف المناخية – حيث تتمتع شركة بوسطن كونسلتيغ جروب بمكانة ريادية تمكّنها من ربط الجهود المتنوعة ذات الصلة بموضوعات المناخ على مستوى مختلف الوظائف والشركات والقطاعات والاقتصادات، كما نتميز بجمعنا بين الخبرات العميقة والتطبيقات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقياس مستوى الانبعاثات على نحو شامل ودقيق ومتكرر، ويعتمد نجاح نهج الذكاء الاصطناعي على الالتزام بنموذج (10-20-70)، الذي ينص على أن تحقيق القيمة يكمن في تخصيص 10% من الجهود المبذولة والموارد المتوفرة لإنشاء خوارزميات جديدة، و20% منها لتطوير منصات التكنولوجيا الأساسية وتشغيلها، و70% منها في الاستثمارات ذات الصلة بتنمية الأفراد وتحسين العمليات وتطوير المؤسسة – ويتميز بابلو بخبرة واسعة في مجال سلسلة التوريد على مستوى المنطقة، ما سيسهم بالتأكيد في تحفيز هذا التغيير على نحو متكامل."

وعقّب بابلو على تعيينه في منصبه الجديد، قائلاً: "تعد هذه المرحلة الجديدة في قيادة شركة بوسطن كونسلتينغ جروب بمنطقة الشرق الأوسط خطوة في غاية الأهمية، وأتطلع لقيادة أعمال الشركة في المنطقة، كما يسعدني الوفاء بالتزاماتي تجاه موظفينا وعملائنا، متطلعًا إلى استشراف مستقبل أفضل للشركة على نحو مُرضٍ ومستدام."

هذا وتعد قضايا المناخ من الموضوعات ذات الأولوية على مستوى جميع القطاعات والوظائف والمناطق التي تشملها شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، حيث تستثمر الشركة 400 مليون دولار في هذا المجال، وقد ضاعفت الشركة خلال العام الماضي عدد المشاريع المنفذة للعملاء في مجال المناخ والاستدامة، وأطلقت العديد من المنتجات التقنية الجديدة

وانضمت إلى شراكات رائدة لمواجهة التحديات ذات الصلة بقياس مستويات الانبعاثات، وقد أطلقت الشركة في الآونة الأخيرة حلاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي يوفر الدعم اللازم للمؤسسات لإجراء عمليات القياس والمحاكاة وخفض البصمة البيئية وتتبع مستويات تطورها على نطاق واسع، بالإضافة إلى التعاون على مستوى سلسلة التوريد.

كما يتمتع بابلو بخبرة متعمقة في العمل مع العديد من العملاء في قطاع السياحة والسفر والتعاون معهم في تنفيذ المشاريع ذات الصلة بمجال الاستراتيجيات وتطوير الشبكات وتصميم الأساطيل وتحسين التكاليف وتعزيز التطوير التجاري وتأسيس مكاتب إدارة البرامج، واستطاع خلال الفترة ذاتها معالجة مجموعة من التحديات الاستراتيجية والتشغيلية والاجتماعية والثقافية الأساسية على مستوى المنطقة، وإلى جانب مهامه ذات الصلة بالعملاء، تولى بابلو رئاسة شؤون الأفراد في مكتب الشركة بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الخمس الماضية، حيث سخر خبراته لتطوير أساسيات استراتيجيات الأفراد – التي تتضمن الجوانب القيادية والثقافية وتعزيز القدرات وإعادة بناء المهارات والموارد البشرية – بهدف تمكين الشركات من النهوض بصورة أقوى، وتحسين مستويات المرونة في عملياتها، والارتقاء بقدراتها الابتكارية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات في بيئة دائمة التغير.

وسيتولى بابلو دوره القيادي من بعد يورغ هيلدبراندت الذي قاد مكتب الشركة في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011، وتمكّن خلال فترة قيادته من بناء المعرفة المحلية المتعمقة، وتعزيز الخبرات العالمية على مستوى مختلف القطاعات، وتطوير القدرات والإمكانيات التي تسهم في تمكين عملاء الشركة ودعمهم في اتخاذ القرارات المستنيرة وإحداث أثر في أعمالهم، ما أدى إلى ترسيخ مكانة الشركة في مجال الريادة الفكرية على الصعيد الإقليمي، واعتبارها ضمن أهم الجهات المساهمة في دعم مسار التنمية على مستوى أسواق الشرق الأوسط.

ومن جانبه علّق يورغ، الذي يتولى حاليًا منصب رئيس شركة بوسطن كونسلتينغ جروب في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: "لقد كنت محظوظاً بالتعاون مع بابلو عن كثب لمدة تزيد عن أكثر من عقد، حيث أتيحت لي الفرصة أن أشهد ريادته في قيادة الجهود التنموية المميزة، وإطلاق مجموعة من المبادرات الفريدة والإشراف عليها في القطاعين العام والخاص وعلى مستوى المنطقة، إلى جانب مساهمته في تعزيز المبادرات ذات الصلة بالأفراد، وقد تولى قيادة أعمال الشركة في قطاعات السفر والسياحة وشؤون المستهلكين والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الابتكار والنمو وزيادة الحصة السوقية."، وأضاف: "وأكثر ما يميّز بابلو -بالنسبة لي- هو اهتمامه بدعم مسيرة الشركة والتزامه تجاه موظفينا وطموحه لتمكين قدرات الجيل القادم، بالإضافة إلى نزاهته وعزيمته."

وقبل انضمامه إلى شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، عمل بابلو مهندساً للطيران لدى شركة (SENER)، حيث عمل على تطوير أنظمة تحكم متطورة بالتعاون مع إحدى الشركات المصنعة لمحركات الطيران الرائدة في العالم، كما عمل باحثاً في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويحمل بابلو شهادة في هندسة الطيران من جامعة البوليتيكنيك في مدريد.

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نبذة عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب

تتعاون بوسطن كونسلتينغ جروب مع مجموعة واسعة من الشركاء في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاجتماعية والاقتصادية لمساعدتهم في تحديد التحديات وإيجاد حلول لها واغتنام أفضل الفرص المتاحة لهم، وتعتبر شركة بوسطن كونسلتينغ جروب رائدة على مستوى العالم منذ تأسيسها في عام 1963، وتعمل الشركة اليوم بصورة وثيقة مع عملائها لتبني نهج تحوّلي يهدف إلى تحقيق الفائدة لجميع الأطراف المعنية؛ وذلك من خلال تمكين المؤسسات من تحقيق النمو وتبني مزايا تنافسية مستدامة وإحداث أثر اجتماعي إيجابي وملموس.

وتتميز فرقها العالمية المتخصصة والمتنوعة بخبرات عريقة ورؤى ثاقبة على مستوى مختلف القطاعات والمجالات لإحداث التحول اللازم، وتقدم الشركة حلولاً متقدمة في مجالات الاستشارات الإدارية الرائدة والتكنولوجيا والتصميم إلى جانب المشاريع المؤسسية والرقمية، وتتميز المجموعة بنموذج عملها التعاوني الذي يغطي جميع المستويات

والمتطلبات التي يحتاجها العملاء، ويتم تعزيز هذا النموذج بالسعي المستمر لدعم العملاء على الازدهار والنمو وتمكينهم من جعل العالم مكاناً أفضل للعيش ومزاولة الأعمال.